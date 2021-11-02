Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз зачаровує красою в стильній і дорогій фотосесії

Лілі Коллінз прославилася після зйомок в серіалі "Емілі в Парижі" (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Лілі Коллінз стала героїнею нового номера британського Elle. Зірка "Емілі в Парижі" приміряла розкішні образи і розповіла про свою героїню, нові проекти та особисте життя.

Для зйомки дівчині придумали незвичайний образ - вона постала блондинкою з короткою стрижкою. Здається, такою ми її ще не бачили!

"Ви розумієте, що досконалість недосконала, і ви можете бути абсолютно самою собою, що у всіх різні версії ідеального, а ідеальне - це нудно", - говорить Лілі, приміряючи незвичайні для себе аутфіти. Емілі, яка віртуозно перевтілюється на знімальному майданчику, в класичних костюмах від Chanel і розкішних вечрних сукнях виглядає однаково гармонійно. Милуємося! Куртка CHANEL - 140 587 грн, брюки CHANEL - 185 642 грн (фото: instagram.com/elleuk) Сукня CHANEL, сережки CARTIER, ціна за запитом ( фото: instagram.com/elleuk) Худі EUDON CHOI - 10 595 грн, сукня Erdem, ціна за запитом (фото: instagram.com/elleuk) Сукня CHANEL - 296 847 грн (фото: instagram.com/elleuk) Сукня MOLLY GODDARD, ціна за запитом, черевики - 7 147 грн (фото: instagram.com/elleuk)