1 вересня очима зірок: як збиралися до школи акторки серіалу "Сім’я по неділях"

Анастасія Іванюк про колекцію наклейок

Акторка зізнається, що й досі відчуває паніку та тривогу напередодні 1 вересня.

Вона каже, що ніколи не любила школу і постійно підраховувала, скільки років їй ще залишилося там навчатися. Однак, за її словами, був один момент, який завжди додавав їй настрою "та навіть творчого запалу".

"Це підготовка до нового навчального року! Щороку наприкінці серпня ми з мамою їхали на Почайний ринок і годинами обирали щось якісне, але водночас бюджетне. Нова канцелярія ставала для мене маленьким святом", - зізнається вона.

Також з цим періодом у неї пов'язана колекція наклейок, яку вона почала збирати в п'ятому класі.

"Ми з однокласниками обмінювалися ними, шукали рідкісні та особливі. На той час це була справжня цінність, маленький скарб, який я дбайливо зберігала. І досі з теплом переглядаю її", - каже Настя.

Анастасія Іванюк у дитинстві (фото надане акторкою)

Ксенія Вертинська про заповітний пенал

Для Ксенії збори до школи були справді важливою подією, оскільки родина не завжди мала змогу придбати все необхідне. Акторка мріяла про звичайний пенал!

"Я готувалася до важливої події, якої так не хотілося! Насправді, після переїзду до Києва в нас до певного моменту не було абсолютно ніякої матеріальної можливості збирати мене до школи. Тому до сьогоднішнього дня обожнюю канцелярію і канцтовари", - зізнається Ксенія.

Ксенія згадує, як мріяла про квадратний пенал з фломастерами та олівцями. За її словами, батьки якийсь час відкладали кошти і врешті купили їй цей пенал.

"Це був неймовірний подарунок! Досі пам’ятаю свої емоції", - з усмішкою говорить акторка.

Ксенія Вертинська у дитинстві (фото надане акторкою)