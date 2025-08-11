10 зірок, які зіграли самих себе у кіно, і це було геніально

Коли актори виходять за межі звичних ролей і з’являються на екрані у ролі самих себе, це майже завжди викликає захват глядачів. Такі камео додають фільму несподіваного шарму, дозволяють зіркам посміятися над власним образом і часто стають справжніми перлинами сюжету.
У цій добірці на РБК-Україна - 10 випадків, коли актори (і не тільки) зіграли самих себе у кіно, і зробили це настільки дотепно та яскраво, що ці моменти запам’яталися назавжди.
Епізодична поява Білла Мюррея у "Зомбіленді" стала, без перебільшення, еталоном для камео, де зірка грає саму себе.
У фільмі він з’являється у гримі зомбі, але замість затягувати сюжет, його сцена наповнює історію дотепними жартами.
Кожна репліка актора - маленький комедійний шедевр, а його фірмова спокійна манера подачі лише підсилює гумор.
Навіть його несподівана сцена смерті перетворюється на влучний чорний жарт, що чудово вписується у тон фільму.
Ця романтична комедія про двох друзів дитинства отримала справжній комедійний бонус у вигляді Кіану Рівза.
Коли героїня зізнається, що зустрічається з новим хлопцем, виявляється, що це саме він.
Камео Рівза вже саме по собі могло стати родзинкою, але актор пішов далі - зіграв гіперболізовану, дещо самозакохану версію себе, використавши весь свій шарм і харизму.
Результат - одна з найсмішніших сцен фільму та ідеальний приклад того, як пожартувати над власним образом.
"Сімпсони" завжди вміли інтегрувати зірок у свій світ, змушуючи їх грати вигадані версії себе.
У повнометражному фільмі Том Генкс з’являється в рекламному ролику нового Великого Каньйону - кратера, який з’явиться після знищення Спрінгфілда.
Це дотепна сатира на те, як влада залучає знаменитостей для підвищення довіри громадян, і водночас чудовий комедійний епізод.
Музична ікона Девід Боуї зіграв суддю у вирішальному модельному батлі між Дереком і Гензелем.
Його поява ідеально підкреслила ідею фільму про те, що світ чоловічого моделювання сприймається надто серйозно.
Коротка, але яскрава сцена з Боуї стала одним із найвдаліших кастинг-рішень комедії.
Відомий телеведучий Боб Баркер не просто з’являється у фільмі, а бере участь у комічній бійці з головним героєм на турнірі з гольфу.
Ця сцена стала культовою, адже Баркер у ній повністю руйнує свій імідж доброзичливого телегероя.
Це один із найкращих прикладів того, як камео може вивести комедію на новий рівень.
Фільм відкривається сценою, де зірки Голлівуду знімаються у фільмі про Остіна Пауерса.
Том Круз грає самого себе у ролі Остіна, а компанію йому складають Гвінет Пелтроу, Денні ДеВіто та Кевін Спейсі, режисером виступає Стівен Спілберг.
Це іронічна, яскрава і дуже зіркова сцена, яка чудово задає настрій усьому фільму.
Легендарний актор з’являється у фільмі лише на кілька секунд, щоб виголосити короткий монолог.
Використати актора такого масштабу для настільки дрібної сцени - сміливий і дуже смішний хід, який чудово вписується у стиль фільму, сповненого швидкого гумору та неочікуваних жартів.
Єдина репліка у фільмі, де немає діалогів, належить найвідомішому мімі світу - Марселю Марсо.
Це ідеальний метажарт, адже глядачі очікували побачити його мовчазним, а він, навпаки, єдиний у картині, хто заговорив.
Камео легендарної тенісистки з’являється у неочікуваний момент - спершу вона просто заставка на екрані, але згодом починає взаємодіяти з героями.
Це ще один штрих до картини абсурдного багатства антагоніста фільму, який може дозволити собі найняти зірку спорту як особистого тренера.
У вступних фейкових трейлерах фільму Тобі Магуайр з’являється в образі самого себе у вигаданій драмі "Алея сатани" разом із персонажем Роберта Дауні-молодшого.
Іронія полягає в тому, що актор, відомий насамперед роллю Людини-павука, постає як серйозний драматичний виконавець. Це один із найсмішніших і найнеочікуваніших моментів усього фільму.
