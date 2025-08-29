ua en ru
10 серіалів вересня 2025, які не можна пропустити: детективи, трилери та комедії

П'ятниця 29 серпня 2025 09:20
UA EN RU
10 серіалів вересня 2025, які не можна пропустити: детективи, трилери та комедії В перший місяць осені вийде чимало новинок! (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

На глядачів цієї осені чекає низка гучних прем'єр і повернень улюблених серіальних хітів. Від трилерів до комедій і супергеройських драм - вересень обіцяє бути насиченим.

РБК-Україна ділиться добіркою нових серіалів, які варто побачити кожному цієї осені.

"Венздей 2", 2 сезон

Готичний комедійний серіал про юну Венздей Аддамс повертається з новими таємницями та інтригами, які тримають у напрузі. У другій частині героїні доведеться мати справу з наслідками своїх рішень, порятунком життя подруги та надокучливим привидом з минулого.

Коли прем'єра: 3 вересня.


"Убивства в одній будівлі" 5 сезон

Детективна комедія зі Стівом Мартіном, Мартіном Шортом і Селеною Гомес. У новому сезоні на глядачів чекає нова загадка та неочікувані камео. Чи зможуть герої й цього разу знайти вбивцю та залишитися зірками кримінального подкасту?

Коли прем'єра: 9 вересня.


"Дівчина"

Психологічний трилер із Робін Райт у ролі матері, ідеальне життя якої руйнується з появою дівчини в житті сина. Коли нова дівчина починає викликати підозру, жінка у спробі захистити хлопця втрачає контроль.

Коли прем'єра: 10 вересня.


"Ранкове шоу", 4 сезон

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун знову опиняються в епіцентрі медіаінтриг. Боротьба за владу на телебаченні стає ще жорсткішою. До всього, героїням потрібно розібратися з наслідками минулих вчинків.

Коли прем'єра: 17 вересня.


"Покоління V", 2 сезон

У новому сезоні творці спін-оффу "Пацанів" обіцяють більше інтриг, жорстокості та небезпечних експериментів. Коли темні таємниці супергеройської школи виходять назовні, обдаровані студенти постають перед складним вибором.

Коли прем'єра: 17 вересня.


"Повільні коні", 5 сезон

Шпигунський серіал про агентів-невдах з MI5, які потрапляють під керівництво ексцентричного боса Джексона Лемба. Попри нудні завдання та глузування, вони вміло виконують свої місії. А в новому сезоні низка дивних подій та збігів змусить команду працювати ще напруженіше.

Коли прем'єра: 24 вересня.


"Завдання"

Драматична комедія з Марком Руффало про агента ФБР, який очолює оперативну групу у боротьбі з пограбуваннями наркокубла. Новий проєкт обіцяє поєднання напруги та чорного гумору.

Коли прем'єра: 24 вересня.


"Чорний кролик"

Кримінальний мінісеріал з Джейсоном Бейтманом і Джудом Лоу, яка зачіпає темні таємниці та загадкові психологічні конфлікти. За сюжетом, щасливе життя нью-йоркського бізнесмена опиняється під загрозою, коли його спокій порушує брат-невдаха.

Коли прем'єра: 25 вересня.


"Газета"

Сатиричний спін-офф серіалу "Офіс". У центрі сюжету - команда працівників редакції, яка під крилом нового керівника намагається покращити своє видання.

Коли прем’єра: 26 вересня.


"Чед Паверс"

Комедійний серіал про квотербека, роль якого виконує Глен Пауелл. За сюжетом, кар'єра спортсмена опиняється на межі краху через його погану поведінку. Щоб повернутися в гру, він наважується на ризиковану зміну іміджу.

Коли прем’єра: 30 вересня.

