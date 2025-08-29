10 серіалів вересня 2025, які не можна пропустити: детективи, трилери та комедії
На глядачів цієї осені чекає низка гучних прем'єр і повернень улюблених серіальних хітів. Від трилерів до комедій і супергеройських драм - вересень обіцяє бути насиченим.
РБК-Україна ділиться добіркою нових серіалів, які варто побачити кожному цієї осені.
"Венздей 2", 2 сезон
Готичний комедійний серіал про юну Венздей Аддамс повертається з новими таємницями та інтригами, які тримають у напрузі. У другій частині героїні доведеться мати справу з наслідками своїх рішень, порятунком життя подруги та надокучливим привидом з минулого.
Коли прем'єра: 3 вересня.
"Убивства в одній будівлі" 5 сезон
Детективна комедія зі Стівом Мартіном, Мартіном Шортом і Селеною Гомес. У новому сезоні на глядачів чекає нова загадка та неочікувані камео. Чи зможуть герої й цього разу знайти вбивцю та залишитися зірками кримінального подкасту?
Коли прем'єра: 9 вересня.
"Дівчина"
Психологічний трилер із Робін Райт у ролі матері, ідеальне життя якої руйнується з появою дівчини в житті сина. Коли нова дівчина починає викликати підозру, жінка у спробі захистити хлопця втрачає контроль.
Коли прем'єра: 10 вересня.
"Ранкове шоу", 4 сезон
Дженніфер Еністон і Різ Візерспун знову опиняються в епіцентрі медіаінтриг. Боротьба за владу на телебаченні стає ще жорсткішою. До всього, героїням потрібно розібратися з наслідками минулих вчинків.
Коли прем'єра: 17 вересня.
"Покоління V", 2 сезон
У новому сезоні творці спін-оффу "Пацанів" обіцяють більше інтриг, жорстокості та небезпечних експериментів. Коли темні таємниці супергеройської школи виходять назовні, обдаровані студенти постають перед складним вибором.
Коли прем'єра: 17 вересня.
"Повільні коні", 5 сезон
Шпигунський серіал про агентів-невдах з MI5, які потрапляють під керівництво ексцентричного боса Джексона Лемба. Попри нудні завдання та глузування, вони вміло виконують свої місії. А в новому сезоні низка дивних подій та збігів змусить команду працювати ще напруженіше.
Коли прем'єра: 24 вересня.
"Завдання"
Драматична комедія з Марком Руффало про агента ФБР, який очолює оперативну групу у боротьбі з пограбуваннями наркокубла. Новий проєкт обіцяє поєднання напруги та чорного гумору.
Коли прем'єра: 24 вересня.
"Чорний кролик"
Кримінальний мінісеріал з Джейсоном Бейтманом і Джудом Лоу, яка зачіпає темні таємниці та загадкові психологічні конфлікти. За сюжетом, щасливе життя нью-йоркського бізнесмена опиняється під загрозою, коли його спокій порушує брат-невдаха.
Коли прем'єра: 25 вересня.
"Газета"
Сатиричний спін-офф серіалу "Офіс". У центрі сюжету - команда працівників редакції, яка під крилом нового керівника намагається покращити своє видання.
Коли прем’єра: 26 вересня.
"Чед Паверс"
Комедійний серіал про квотербека, роль якого виконує Глен Пауелл. За сюжетом, кар'єра спортсмена опиняється на межі краху через його погану поведінку. Щоб повернутися в гру, він наважується на ризиковану зміну іміджу.
Коли прем’єра: 30 вересня.
Вас також може зацікавити:
- 10 фільмів, які лікують після розриву стосунків
- Фільми цього літа, які подарують незабутній вечір
- 8 популярних серіалів, які потрібно побачити кожному.