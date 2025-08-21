ua en ru
8 популярних серіалів, про які всі говорять, і не просто так: ви маєте їх побачити

Четвер 21 серпня 2025 19:46
8 популярних серіалів, про які всі говорять, і не просто так: ви маєте їх побачити
Автор: Поліна Іваненко

Існують серіали, які не просто так потрапили у "топи" й підкорили глядачів. Цікаві, несподівані, сміливі, драматичні - ці історії миттєво затягують, саме тому про них багато говорять.

РБК-Україна зібрало для вас 8 серіалів, які стали популярними, і варті вашої уваги.

"Дивовижна Місіс Мейзел"

Гостра, смішна й дуже стильна історія жінки, яка вирішує підкорити стендап-сцену. Костюми - окремий витвір мистецтва, а героїня - харизма в чистому вигляді. І це один із найкращих серіалів Amazon за останні роки.

"Емілі в Парижі"

Мода, кохання, кар’єра і яскраві краєвиди Парижа. Цей серіал або дратує, або захоплює, але байдужим не залишає нікого. Легкий, візуально розкішний і ідеальний для перегляду після важкого дня.

"І просто так"

Продовження культового "Сексу і міста" провокувало неабиякі суперечки, але точно стало популярним. І якщо ви не розумієте, чому історія про Керрі Бредшоу, якій виповнилося 50 років, знову в топі - просто починайте дивитися.

"Каос"

А це - цікава інтерпретація давньогрецької міфології від Netflix, з чорною комедією, драмою та сюрреалістичними елементами. Боги, які проходять кризу середнього віку? Так, це щось нове, і дуже влучне.

"Ейфорія"

Здається, що це серіал про підлітків, але насправді його оцінять і дорослі. Тут йдеться не про вік, а про біль, залежність, пошуки себе та невимовні травми. Візуально заворожує, але емоційно розбиває. І це один з найвідоміших серіалів останніх років.

"Чому жінки вбивають"

Сатиричний, яскравий, іронічний і дуже гострий. Це серіал про трьох жінок, які живуть в різні епохи, але мають дещо спільне: зраду, розчарування й рішення, що змінює все. Він став справжньою сенсацією, і не просто так.

"Оповідь служниці"

Антиутопія, яка здається моторошною та реалістичною. Це серіал про тоталітарну державу, де жінки стали власністю режиму. Не просто драма, а сильне соціальне висловлювання, яке особливо гостро сприймається саме зараз.

"Зразкова американська сім’я"

Цей серіал став хітом 2025 року. Психологічна драма, заснована на реальних подіях, не залишить вас байдужими. Стосунки матері й названої доньки та спроби вгадати, хто ж справжній монстр, змусять затамувати подих. Це не просто вражаюча акторська гра, це історія, яка не відпускає до самого фіналу.

