10 зірок, які підкорили Голлівуд без знання англійської мови

Антоніо Бандерас

Іспанський актор вирішив "не псувати" враження голлівудських кастинг‑директорів і просто промовчав про свою мовну прогалину.

Його агент запевнив режисера, що Бандерас чудово володіє англійською, тож актора запросили на зустріч у Лондон.

Кадр з фільму "Чотири кімнати"

Пізніше Антоніо жартував, що під час розмови відповідав лише "yes" на всі запитання.

За два тижні він уже летів до Нью‑Йорка й зубрив репліки суто за фонетичною "шпаргалкою" - так і почалася його американська кар’єра.

Хав’єр Бардем

На іспанського актора ще у 1990‑х звернув увагу Джон Малкович. Тоді Бардем не знав жодного слова англійською, але зумів опанувати мову, поки зйомки фільму "Та, що танцює нагорі" відкладалися з технічних причин.

Спочатку Бардему пропонували другорядну роль, та завдяки швидкому прогресу в англійській він отримав головну.

Кадр з фільму "Та, що танцює нагорі"

Маріон Котіяр

Француженка привернула увагу Америки після "Життя у рожевому кольорі" (2007).

Щойно з’явилися перші пропозиції з Голлівуду, актриса взялася за інтенсив: чотири місяці щоденного вивчення англійської - і Маріон уже знімалася в першому англомовному проєкті.

Кадр з фільму "Шпигуни-союзники"

Жан Дюжарден

Коли француз отримав роль у "Артисті" (2011), питань мови майже не виникало: фільм був присвячений епосі німого кіно.

Жодної репліки - і водночас "Оскар" за найкращу чоловічу роль. На той момент Дюжарден практично не говорив англійською, але нагороду вирвав навіть у Джорджа Клуні.

Кадр з фільму "Офіцер і шпигун"

Моніка Беллуччі

Сьогодні актриса спокійно дає інтерв’ю кількома мовами, хоча колись вважала себе "безнадійною" в лінгвістиці.

Першим американським проєктом для неї став "Дракула" (1992) Френсіса Форда Копполи, й англійською вона тоді майже не володіла.

"Я ніколи не брала уроків англійської. Не знаю, як вивчила цією мовою", - пізніше зізнавалась Моніка.

Кадр з фільму "Любов. Інструкція з використання"

Ялиця Апарісіо

Мексиканка без акторського досвіду отримала головну роль у "Римі" (2018) Альфонсо Куарона й одразу потрапила в номінацію на "Оскар".

Англійську Ялиця почала вивчати вже після успіху, аби закріпитися в Голлівуді.

Кадр з фільму "Велика спокуса"

Сальма Хаєк

"Я не знала англійської, у мене не було грін‑карти, я не вміла водити й ні з ким не могла спілкуватися", - згадувала актриса в інтерв’ю Опрі Вінфрі (2003).

Попри це, вже через рік вона зіграла головну роль у стрічці "Моє шаленне життя" (1993).

У 2002‑му Хаєк отримала номінацію на "Оскар" за "Фріду" - і все англійською.

Кадр з фільму "Тілоохоронець дружини кілера"

Арнольд Шварценеггер

Коли 19‑річний чемпіон‑культурист приїхав до США, він знав англійською лише пару фраз.

Через сильний акцент його перші ролі дублювали, але згодом саме ця вимова стала візитівкою "Термінатора" й майбутнього губернатора Каліфорнії.

Кадр з фільму "Термінатор: Генезіс"

Пенелопа Крус

Перша іспанка‑лауреатка "Оскара" (за "Вікі Крістіна Барселона", 2009) жартувала, що приїхала до Голлівуду, знаючи лише дві фрази: "How are you?" і "I want to work with Johnny Depp".

Минуло кілька років - і актриса вже знімалася з Деппом у двох проєктах поспіль.

Кадр з фільму "Зразковий самець"

Інгрід Бергман

Шведська актриса прибула до Голлівуда, аби зіграти в англомовному рімейку власного фільму "Інтермеццо" (1939).

Попри нульовий рівень мови, режисер Девід О. Селзнік був у захваті від її гри й запросив зніматися.

Англійську Бергман вчила прямо на майданчику - і це не завадило їй стати легендою класичного Голлівуду.

Кадр з фільму "Осіння соната"