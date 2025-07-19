10 зірок, які підкорили Голлівуд без знання англійської мови

Голлівуд - мрія для мільйонів, але не кожен наважиться приїхати туди без знання мови. А ці зірки не лише наважилися, а ще й зуміли підкорити індустрію.
РБК-Україна розповідає про акторів, які вчились "на ходу", покладались на інтуїцію та акторську майстерність. І, як бачимо, не прогадали.
Іспанський актор вирішив "не псувати" враження голлівудських кастинг‑директорів і просто промовчав про свою мовну прогалину.
Його агент запевнив режисера, що Бандерас чудово володіє англійською, тож актора запросили на зустріч у Лондон.
Пізніше Антоніо жартував, що під час розмови відповідав лише "yes" на всі запитання.
За два тижні він уже летів до Нью‑Йорка й зубрив репліки суто за фонетичною "шпаргалкою" - так і почалася його американська кар’єра.
На іспанського актора ще у 1990‑х звернув увагу Джон Малкович. Тоді Бардем не знав жодного слова англійською, але зумів опанувати мову, поки зйомки фільму "Та, що танцює нагорі" відкладалися з технічних причин.
Спочатку Бардему пропонували другорядну роль, та завдяки швидкому прогресу в англійській він отримав головну.
Француженка привернула увагу Америки після "Життя у рожевому кольорі" (2007).
Щойно з’явилися перші пропозиції з Голлівуду, актриса взялася за інтенсив: чотири місяці щоденного вивчення англійської - і Маріон уже знімалася в першому англомовному проєкті.
Коли француз отримав роль у "Артисті" (2011), питань мови майже не виникало: фільм був присвячений епосі німого кіно.
Жодної репліки - і водночас "Оскар" за найкращу чоловічу роль. На той момент Дюжарден практично не говорив англійською, але нагороду вирвав навіть у Джорджа Клуні.
Сьогодні актриса спокійно дає інтерв’ю кількома мовами, хоча колись вважала себе "безнадійною" в лінгвістиці.
Першим американським проєктом для неї став "Дракула" (1992) Френсіса Форда Копполи, й англійською вона тоді майже не володіла.
"Я ніколи не брала уроків англійської. Не знаю, як вивчила цією мовою", - пізніше зізнавалась Моніка.
Мексиканка без акторського досвіду отримала головну роль у "Римі" (2018) Альфонсо Куарона й одразу потрапила в номінацію на "Оскар".
Англійську Ялиця почала вивчати вже після успіху, аби закріпитися в Голлівуді.
"Я не знала англійської, у мене не було грін‑карти, я не вміла водити й ні з ким не могла спілкуватися", - згадувала актриса в інтерв’ю Опрі Вінфрі (2003).
Попри це, вже через рік вона зіграла головну роль у стрічці "Моє шаленне життя" (1993).
У 2002‑му Хаєк отримала номінацію на "Оскар" за "Фріду" - і все англійською.
Коли 19‑річний чемпіон‑культурист приїхав до США, він знав англійською лише пару фраз.
Через сильний акцент його перші ролі дублювали, але згодом саме ця вимова стала візитівкою "Термінатора" й майбутнього губернатора Каліфорнії.
Перша іспанка‑лауреатка "Оскара" (за "Вікі Крістіна Барселона", 2009) жартувала, що приїхала до Голлівуду, знаючи лише дві фрази: "How are you?" і "I want to work with Johnny Depp".
Минуло кілька років - і актриса вже знімалася з Деппом у двох проєктах поспіль.
Шведська актриса прибула до Голлівуда, аби зіграти в англомовному рімейку власного фільму "Інтермеццо" (1939).
Попри нульовий рівень мови, режисер Девід О. Селзнік був у захваті від її гри й запросив зніматися.
Англійську Бергман вчила прямо на майданчику - і це не завадило їй стати легендою класичного Голлівуду.
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