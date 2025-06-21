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11 зірок, які застрахували частини тіла: від сідниць Кардашьян до ніг Ріанни

Субота 21 червня 2025 09:00
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11 зірок, які застрахували частини тіла: від сідниць Кардашьян до ніг Ріанни Зірки, які застрахували свої частини тіла (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Для більшості людей страхування - це поліс на авто або житло. Але у світі зірок все інакше: вони страхують те, що приносить їм мільйони - власне тіло. Хтось оформлює страховку на голос, хтось - на ноги чи сідниці.

РБК-Україна зібрало 11 знаменитостей, які вирішили: краса та унікальність - це актив, що вартий захисту.

Ноги Гайді Клум - 2,2 мільйона доларів

Коли твої ноги - одна з головних "родзинок", їх варто страхувати. Гайді Клум неодноразово страхувала свої ноги, хоча один невеликий шрам на лівій нозі робив її трохи дешевшою за "двійника", розповіла вона в інтерв'ю Еллен Дедженерес.

"Коли я була молодою, я впала у склянку, і в мене залишився великий шрам. Звісно, я наносила стільки лаку для засмаги, що зараз це не видно, але один був дорожчим за інший", - жартує Клум.

Голосові зв’язки Брюса Спрінгстіна - 6 мільйонів доларів

Американський рок-виконавець Брюс Спрінгстін відомий своїм унікальним голосом, який допоміг йому стати легендою рок-музики.

Саме голосові зв’язки музиканта застраховані на шалену суму - 6 мільйонів доларів.

11 зірок, які застрахували частини тіла: від сідниць Кардашьян до ніг РіанниБрюс Спрінгстін (фото: instagram.com/redemartin)

Сідниці Кім Кардаш’ян - 21 мільйон доларів

Найвідоміша фігура шоу-бізнесу Кім Кардаш’ян має страховий поліс на свої сідниці - цілих 21 мільйон доларів! По 10,5 мільйона за кожну.

До речі, це рішення прийняла не сама Кардаш’ян, а її тодішній наречений Каньє Вест, який вважав її "родзинку" особливою.

11 зірок, які застрахували частини тіла: від сідниць Кардашьян до ніг РіанниКім Кардаш’ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ноги Ріанни - 1 мільйон доларів

Коли Ріанна отримала премію Gillette Venus Breeze Celebrity Legs of a Goddess, вона відразу застрахувала свої легендарні ноги на 1 мільйон доларів.

Ці ноги - не лише прикраса, а й бізнес-актив.

11 зірок, які застрахували частини тіла: від сідниць Кардашьян до ніг РіанниРіанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Голос і ноги Мераї Кері - 70 мільйонів доларів

Мерая Кері відома своїм неймовірним вокалом і чарівними ногами. У 2016 році вона оформила страхові поліси на кожен із цих активів - по 35 мільйонів доларів на голос і ноги, сумарно 70 мільйонів.

11 зірок, які застрахували частини тіла: від сідниць Кардашьян до ніг РіанниМерая Кері (фото: instagram.com/mariahcarey)

Ноги Кріштіану Роналду та Девіда Бекхема - 145 і 195 мільйонів доларів

Відомі футбольні зірки застрахували свої ноги на астрономічні суми. Причина проста - травми можуть швидко закінчити кар'єру.

11 зірок, які застрахували частини тіла: від сідниць Кардашьян до ніг РіанниКріштіану Роналду (фото: instagram.com/cristian)

Поліс Девіда Бекхема був одним із найбільших у світі спорту й вимагав співпраці кількох страхових компаній.

11 зірок, які застрахували частини тіла: від сідниць Кардашьян до ніг РіанниДевід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)

Зуби Америки Феррери - 10 мільйонів доларів

Після того, як Америка Феррера стала обличчям Aquafresh, її посмішка отримала страховку на 10 мільйонів доларів. Акторка зізнавалась, що такого не очікувала і дуже тішиться з цього.

11 зірок, які застрахували частини тіла: від сідниць Кардашьян до ніг РіанниАмерика Феррера (фото: instagram.com/americaferrera)

Язик Гордона Рамзі - 10 мільйонів доларів

Смак і нюх - головні інструменти шеф-кухаря, і Гордон Рамзі це прекрасно розуміє. Він застрахував свій язик, щоб убезпечити від можливих травм і хвороб.

11 зірок, які застрахували частини тіла: від сідниць Кардашьян до ніг РіанниГордон Рамзі (фото: instagram.com/gordongram)

Груди Голлі Медісон - 1 мільйон доларів

Перед тим, як зніматися топлес у шоу Peepshow, Голлі Медісон застрахувала груди.

"Якби щось сталося, я б втратила мільйон доларів", - пояснювала вона своє рішення.

11 зірок, які застрахували частини тіла: від сідниць Кардашьян до ніг РіанниГоллі Медісон (фото: instagram.com/hollymadison)

Ноги Джеймі Лі Кертіс - 1 мільйон доларів

Хоча сама акторка не страхувала ноги, бренд колготок L’eggs зробив це для неї під час зйомок рекламної кампанії.

11 зірок, які застрахували частини тіла: від сідниць Кардашьян до ніг РіанниДжеймі Лі Кертіс (фото: instagram.com/jamieleecurtis)

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Кім Кардашян Зірки
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