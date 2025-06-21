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11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног Рианны

Суббота 21 июня 2025 09:00
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11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног Рианны Звезды, которые застраховали свои части тела (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Для большинства людей страхование - это полис на авто или жилье. Но в мире звезд все иначе: они страхуют то, что приносит им миллионы - собственное тело. Кто-то оформляет страховку на голос, кто-то - на ноги или ягодицы.

РБК-Украина собрало 11 знаменитостей, которые решили: красота и уникальность - это актив, который стоит защиты.

Ноги Хайди Клум - 2,2 миллиона долларов

Когда твои ноги - одна из главных "изюминок", их стоит страховать. Хайди Клум неоднократно страховала свои ноги, хотя один небольшой шрам на левой ноге делал ее немного дешевле "двойника", рассказала она в интервью Эллен Дедженерес.

"Когда я была молодой, я упала в стакан, и у меня остался большой шрам. Конечно, я наносила столько лака для загара, что сейчас это не видно, но один был дороже другого", - шутит Клум.

Голосовые связки Брюса Спрингстина - 6 миллионов долларов

Американский рок-исполнитель Брюс Спрингстин известен своим уникальным голосом, который помог ему стать легендой рок-музыки.

Именно голосовые связки музыканта застрахованы на бешеную сумму - 6 миллионов долларов.

11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног РианныБрюс Спрингстин (фото: instagram.com/redemartin)

Ягодицы Ким Кардашьян - 21 миллион долларов

Самая известная фигура шоу-бизнеса Ким Кардашьян имеет страховой полис на свои ягодицы - целых 21 миллион долларов! По 10,5 миллиона за каждую щеку.

Кстати, это решение приняла не сама Кардашьян, а ее тогдашний жених Канье Уэст, который счел ее "изюминку" особенной.

11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног РианныКим Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ноги Рианны - 1 миллион долларов

Когда Рианна получила премию Gillette Venus Breeze Celebrity Legs of a Goddess, она сразу застраховала свои легендарные ноги на 1 миллион долларов.

Эти ноги - не только украшение, но и бизнес-актив.

11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног РианныРианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Голос и ноги Мэрайи Кэри - 70 миллионов долларов

Мэрайя Кэри известна своим невероятным вокалом и очаровательными ногами. В 2016 году она оформила страховые полисы на каждый из этих активов - по 35 миллионов долларов на голос и ноги, суммарно 70 миллионов.

11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног РианныМэрайя Кэри (фото: instagram.com/mariahcarey)

Ноги Криштиану Роналду и Дэвида Бекхэма - 145 и 195 миллионов долларов

Известные футбольные звезды застраховали свои ноги на астрономические суммы. Причина проста - травмы могут быстро закончить карьеру.

11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног РианныКриштиану Роналду (фото: instagram.com/cristian)

Полис Дэвида Бекхэма был одним из крупнейших в мире спорта и требовал сотрудничества нескольких страховых компаний.

11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног РианныДэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)

Зубы Америки Ферреры - 10 миллионов долларов

После того, как Америка Феррера стала лицом Aquafresh, ее улыбка получила страховку на 10 миллионов долларов. Актриса признавалась, что такого не ожидала и очень радуется этому.

11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног РианныАмерика Феррера (фото: instagram.com/americaferrera)

Язык Гордона Рамзи - 10 миллионов долларов

Вкус и обоняние - главные инструменты шеф-повара, и Гордон Рамзи это прекрасно понимает. Он застраховал свой язык, чтобы обезопасить от возможных травм и болезней.

11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног РианныГордон Рамзи (фото: instagram.com/gordongram)

Грудь Холли Мэдисон - 1 миллион долларов

Перед тем, как сниматься топлес в шоу Peepshow, Холли Мэдисон застраховала грудь.

"Если бы что-то случилось, я бы потеряла миллион долларов", - объясняла она свое решение.

11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног РианныХолли Мэдисон (фото: instagram.com/hollymadison)

Ноги Джейми Ли Кертис - 1 миллион долларов

Хотя сама актриса не страховала ноги, бренд колготок L'Eggs сделал это для нее во время съемок рекламной кампании.

11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног РианныДжейми Ли Кертис (фото: instagram.com/jamieleecurtis)

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