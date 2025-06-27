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30 нових українських пісень для настрою, які треба додати у плейлист

П'ятниця 27 червня 2025 20:35
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30 нових українських пісень для настрою, які треба додати у плейлист 30 свіжих українських пісень для будь-якого настрою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українські артисти продовжують радувати музичними новинками. Цього місяця з'явилося безліч крутих треків, які точно варті вашої уваги.

РБК-Україна зібрало 30 нових українських пісень, що створять ідеальний настрій для будь-якої нагоди - від динамічних ритмів до ліричних мелодій. Приготуйтеся оновлювати свій плейлист!

Океан Ельзи - "Двоє"

Композиція "Двоє" - це несподіване поєднання ліричної ніжності та сучасного електронного драйву. Пісня розділена на дві частини - м’яку, інтимну, і більш ритмічну з новаторським звучанням. Це експеримент, який зберігає дух "океанів", але водночас виводить його у нову звукову реальність.


Volodymyr Dantes - "Ти не забудь"

Ця пісня - зізнання у коханні, яке не боїться ні відстані, ні труднощів, ні часу. Вова звертається до свого слухача відверто і щиро, сподіваючись, що ця пісня стане першим танцем закоханих або особливим спогадом у складні моменти. Це гімн стосункам, які витримують усе!


Женя Галич - "Погляд"

Нова пісня фронтмена O.Torvald - про жінок, які чекають. Про той самий погляд, який не потребує слів, але вміє сказати головне. І про чоловіків, які повертаються з фронту іншими. Але хочуть одного - зустріти погляд, який не злякається, підтримає і прийме їх.


квіткіс - "Любов живе"

Київські мультижанрові артисти написали гімн вуаєристській романтиці великого міста. Це ніжний і водночас зухвалий твір, що поєднує в собі і панк, і абсурд, і естетику постіронії та хтивої щирості.

За словами учасників гурту, їхня нова робота "це, свого роду, крик душі людини, яка, попри війну, втому, планетарну турбулентність і безлад все ще хоче вірити: любов живе, любов не вмирає".


THE HARDKISS - "Crush"

Ця робота намагається передати відчуття тривоги, яка народжується з ледь помітної іскри, але поступово перетворюється на справжню пожежу. А ще вона повертає нас до альтернативного звучання гурту та окреслює новий стилістичний вектор творчості THE HARDKISS. При цьому зберігається поєднання агресивної та насиченої енергією музики з ніжним і глибоким вокалом.

До речі, це перша робота з майбутнього повноформатного альбому Юлії Саніної і Ко, реліз якого запланований на 2026 рік.


Schmalgauzen - "Сад закоханих лілій"

Це чуттєва й драматична історія, в якій сплелися літні пристрасті, естетика італійського кіно і дух свободи. Пісня занурює у світ, де кохання - не просто емоція, а стихія, що здатна спалити все до тла. Цей трек звучить як саундтрек до нескінченного літа, наповненого красою і трагічністю.


IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - "Шовковиця"

Це не просто пісня. Це спроба повернутись у ті моменти, коли життя було простішим. Артисти хотіли передати відчуття юності - коли ти закохуєшся вперше, коли навколо - найближчі люди, і ніщо не затьмарює твоїх днів. У них це прекрасно вийшло!


PARFENIUK - "Про тебе"

Позитивна і яскрава пісня з дійсно літнім вайбом, якою співак описує стан легкості та розповідає про "сильні емоції, які накривають з головою, коли здається, що ти готовий гори звернути заради того, до кого лине твоє серце".


Арсен Мірзоян - "Італійська сім'я"

Іронічна й водночас відверта композиція, у якій Арсен Мірзоян відповідає на плітки й чутки про своє особисте життя. У пісні - сарказм, усмішка й, звісно, справжні почуття. Родзинкою відео стала участь Тоні Матвієнко, що додає кліпу якогось затишку.


Michelle Andrade - "Гравітація"

"Гравітація" - це новий етап для Мішель. У ній артистка вперше за довгий час дозволяє собі не сумувати за минулим, а мріяти про взаємність, ніжність і силу нових почуттів.


Нікіта Кісельов - "Чайка"

В часи, коли здається, що темрява не закінчиться ніколи - так важливо мати світло всередині. Важливо кохати і знаходити позитив у всьому. Саме про це нова пісня Нікіти - про внутрішню свободу й здатність літати, навіть коли здається, що крила підрізані.


АНТИТІЛА - "Дивись у мій екран"

Це перекладений ремейк давньої пісні "Смотри в меня", яка вразила фанатів глибокою емоційністю. Тепер вона отримала нове дихання українською - і нову хвилю щемких почуттів.


Jerry Heil - "Love Me Hard

Після вибухового успіху альбому "АРХЕТИПИ", Jerry Heil презентує перший візуалізований трек - англомовний "Love Me Hard". Це музичний фільм, у якому кожен кадр і кожен звук транслюють жагу до справжнього кохання. Композиція вражає відкритістю, сучасним продакшном і потужною емоційністю, характерною для Яни.


Golubenko - "Удвох"

Ця пісня - про той стан, коли більше нічого не треба, окрім людини поруч. Коли хочеться скасувати всі справи, вимкнути телефон, забути про все і просто бути разом. Без планів, без зайвих слів. Просто залишитись удвох і ніби трохи втекти від усього світу.


Bloom Twins і Reinier Zonneveld - "Mama Maria"

Дует українок презентує трек із зіркою техно на лейблі Armin van Buuren! "Mama Maria" - це багатожанровий магнетичний трек, який відкриває нове звучання як для Зонневельда, так і для близнючок, поєднуючи експериментальний продакшн і емоційний вокал. Ідеальний гімн цього спекотного літа.


Саша Чемеров - "Згоривниз"

Цей трек - гірка рефлексія над реальністю, у якій хтось воює, хтось втрачає, а хтось просто заробляє гроші на чужій біді. Пісня входить до мініальбому "Димна Суміш" і вражає атмосферною подачею, де ламповість звучання контрастує з глибоко протрезвляючим змістом. Це музика, яка може зробити боляче - але її необхідно почути.


Оля Цибульська - "Ненормальна"

Це маніфест свободи бути собою. Оля співає про жінку, яка більше не ховається за масками, не виправдовується і не вибачається за свою силу та емоційність. Пісня дарує впевненість, що "ненормальна" - це нова норма для тих, хто знайшов себе.


Art Demur - "Філософія"

Артем Мурач записав трек, що поєднує життєві істини та роздуми із драйвом і енергією сучасного R&B та Neo Soul. Тут м’які R&B-ритми, фанкові гітарні рифи, атмосферні клавішні партії та бек-вокал підкреслюють інтимність і щирість композиції, створюючи енергію для кроку навіть тоді, коли сумніви шепочуть навпаки.


Артем Пивоваров - "Земле моя"

Не так давно на концерті до 80-річчя Юрія Рибчинського Артем заспівав хіт "Земле моя", який виконувала свого часу Софія Ротару, з хоровою капелою ім. Ревуцького у супроводі оркестру. Це не просто кавер - це переосмислення, сповнене патріотизму й ніжності.


Настя Балог - "Хто"

Пісня-рефлексія про розбиті обіцянки й гірке прозріння. Тут зустрічаються наївність і біль, очікування і порожнеча. Настя щиро співає про ті моменти, коли красиві слова виявляються порожніми - і залишається тільки "хто?".


YATSUTA - "Секрет"

Ще один трек з ароматом літа: легкий і грайливий, для тих, хто хоч раз відчував, як любов змінює все навколо. А ще він "про ті почуття, які хочеться ховати від усього світу, як особистий скарб".


YALLA - "Дощ"

Проникливу композицію, яка торкається найпотаємніших струн душі. У пісні кожна сльоза порівнюється з ранковою росою, що збирається у небі водоспадами, а дощ стає символом очищення, підтримки та надії.


KARINA - "Пріоритет"

У новому синглі зірка серіалу "Київ вдень та вночі" перетворює особисту історію на пісню про перезавантаження. "Пріоритет" - це нагадування кожній жінці: у власному житті вона має бути на першому місці. Легке, мелодійне звучання підтримує сильний меседж.


PTASHKIN - "Вода льодяна"

Цей трек - історія з минулого, яка набуває нового звучання сьогодні. Так-так, Михайло Панчишин переосмислив одну зі своїх перших пісень, написану після розриву. І вам сподобається те, що вийшло в результаті.


MONATIK & KAZKA - "Про тебе"

У цій композиції - магнетизм голосів, які тонко переплітаються у сповіді про найцінніше: близькість, пам’ять і ті миті, що залишаються з нами назавжди.


Іво Бобул & ZHANNET - "Жіноче щастя"

Неочікуваний, але влучний дует молодої співачки й народного артиста. Це хороша поп-пісня про ніжність, турботу, глибоку жіночу мудрість і силу. Голоси Бобула і ZHANNET гармонійно переплітаються, створюючи теплу, щиру композицію для всіх, хто вірить у любов.


ARKHA - "Mamoritai"

"Mamoritai" в перекладі з японської - "я хочу захищати". Це внутрішнє заклинання, обіцянка самому собі не втратити любов і гідність, навіть у найтемніші часи.


SHERSTIUK - "Колись"

Ця пісня про вірність і випробування на міцність стосунків під час війни, "коли розлуки, відстані й обставини життя на межі породжують унікальне уміння закоханих і близьких людей чути один одного навіть без слів, навіть азбукою Морзе".


MIF - "Ромашка"

Учасники дуету MiF - Денис Фролов та Владислав Мельник - вирішили зробити конкуренцію "Червоній руті", записавши пісню про квітку. Вийшла весела, легка і водночас романтична композиція, яка має всі шанси стати літнім гітом.


KOLA - "Говорили"

У цьому треці Настя Прудіус зриває всі маски. Тут - інтимність, довіра і відкритість. Це її перша, де кохання звучить так відверто. Без захисту. Без фільтрів. І водночас - напрочуд чисто.

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