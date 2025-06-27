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30 новых украинских песен для настроения, которые надо добавить в плейлист

Пятница 27 июня 2025 20:35
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30 новых украинских песен для настроения, которые надо добавить в плейлист 30 свежих украинских песен для любого настроения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинские артисты продолжают радовать музыкальными новинками. В этом месяце появилось множество крутых треков, которые точно стоят вашего внимания.

РБК-Украина собрало 30 новых украинских песен, которые создадут идеальное настроение для любого случая - от динамичных ритмов до лирических мелодий. Приготовьтесь обновлять свой плейлист!

Океан Ельзи - "Двоє"

Композиция "Двое" - это неожиданное сочетание лирической нежности и современного электронного драйва. Песня разделена на две части - мягкую, интимную, и более ритмичную с новаторским звучанием. Это эксперимент, который сохраняет дух "океанов", но одновременно выводит его в новую звуковую реальность.


Volodymyr Dantes - "Ти не забудь"

Эта песня - признание в любви, которая не боится ни расстояния, ни трудностей, ни времени. Вова обращается к своему слушателю откровенно и искренне, надеясь, что эта песня станет первым танцем влюбленных или особым воспоминанием в сложные моменты. Это гимн отношениям, которые выдерживают все!


Женя Галич - "Погляд"

Новая песня фронтмена O.Torvald - о женщинах, которые ждут. О том самом взгляде, который не нуждается в словах, но умеет сказать главное. И о мужчинах, которые возвращаются с фронта другими. Но хотят одного - встретить взгляд, который не испугается, поддержит и примет их.


квіткіс - "Любов живе"

Киевские мультижанровые артисты написали гимн вуайеристской романтике большого города. Это нежное и одновременно дерзкое произведение, сочетающее в себе и панк, и абсурд, и эстетику постиронии и похотливой искренности.

По словам участников группы, их новая работа "это, своего рода, крик души человека, который, несмотря на войну, усталость, планетарную турбулентность и беспорядок все еще хочет верить: любовь живет, любовь не умирает".


THE HARDKISS - "Crush"

Эта работа пытается передать ощущение тревоги, которая рождается из едва заметной искры, но постепенно превращается в настоящий пожар. А еще она возвращает нас к альтернативному звучанию группы и определяет новый стилистический вектор творчества THE HARDKISS. При этом сохраняется сочетание агрессивной и насыщенной энергией музыки с нежным и глубоким вокалом.

Кстати, это первая работа из будущего полноформатного альбома Юлии Саниной и Ко, релиз которого запланирован на 2026 год.


Schmalgauzen - "Сад закоханих лілій"

Это чувственная и драматичная история, в которой сплелись летние страсти, эстетика итальянского кино и дух свободы. Песня погружает в мир, где любовь - не просто эмоция, а стихия, способная сжечь все до тла. Этот трек звучит как саундтрек к бесконечному лету, наполненному красотой и трагичностью.


IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - "Шовковиця"

Это не просто песня. Это попытка вернуться в те моменты, когда жизнь была проще. Артисты хотели передать ощущение юности - когда ты влюбляешься впервые, когда вокруг - самые близкие люди, и ничто не омрачает твоих дней. У них это прекрасно получилось!


PARFENIUK - "Про тебе"

Позитивная и яркая песня с действительно летним вайбом, которой певец описывает состояние легкости и рассказывает о "сильных эмоциях, которые накрывают с головой, когда кажется, что ты готов горы свернуть ради того, к кому несется твое сердце".


Арсен Мирзоян - "Італійська сім'я"

Ироничная и одновременно откровенная композиция, в которой Арсен Мирзоян отвечает на сплетни и слухи о своей личной жизни. В песне - сарказм, улыбка и, конечно, настоящие чувства. Изюминкой видео стало участие Тони Матвиенко, что добавляет клипу некоего уюта.


Michelle Andrade - "Гравітація"

"Гравитация" - это новый этап для Мишель. В ней артистка впервые за долгое время позволяет себе не грустить по прошлому, а мечтать о взаимности, нежности и силе новых чувств.


Никита Киселев - "Чайка"

Во времена, когда кажется, что темнота не закончится никогда - так важно иметь свет внутри. Важно любить и находить позитив во всем. Именно об этом новая песня Никиты - о внутренней свободе и способности летать, даже когда кажется, что крылья подрезаны.


АНТИТИЛА - "Дивись у мій екран"

Это переведенный ремейк давней песни "Смотри в меня", которая поразила фанатов глубокой эмоциональностью. Теперь она получила новое дыхание на украинском - и новую волну щемящих чувств.


Jerry Heil - "Love Me Hard

После взрывного успеха альбома "АРХЕТИПИ", Jerry Heil представляет первый визуализированный трек - англоязычный "Love Me Hard". Это музыкальный фильм, в котором каждый кадр и каждый звук транслируют жажду настоящей любви. Композиция поражает открытостью, современным продакшном и мощной эмоциональностью, характерной для Яны.


Golubenko - "Удвох"

Эта песня - о том состоянии, когда больше ничего не надо, кроме человека рядом. Когда хочется отменить все дела, выключить телефон, забыть обо всем и просто быть вместе. Без планов, без лишних слов. Просто остаться вдвоем и будто немного сбежать от всего мира.


Bloom Twins и Reinier Zonneveld - "Mama Maria"

Дуэт украинок презентует трек со звездой техно на лейбле Armin van Buuren! "Mama Maria" - это многожанровый магнетический трек, который открывает новое звучание как для Зонневельда, так и для близняшек, сочетая экспериментальный продакшн и эмоциональный вокал. Идеальный гимн этого жаркого лета.


Саша Чемеров - "Згоривниз"

Этот трек - горькая рефлексия над реальностью, в которой кто-то воюет, кто-то теряет, а кто-то просто зарабатывает деньги на чужой беде. Песня входит в мини-альбом "Димна Суміш" и поражает атмосферной подачей, где ламповость звучания контрастирует с глубоко протрезвляющим содержанием. Это музыка, которая может сделать больно - но ее необходимо услышать.


Оля Цибульская - "Ненормальна"

Это манифест свободы быть собой. Оля поет о женщине, которая больше не прячется за масками, не оправдывается и не извиняется за свою силу и эмоциональность. Песня дарит уверенность, что "ненормальная" - это новая норма для тех, кто нашел себя.


Art Demur - "Філософія"

Артем Мурач записал трек, сочетающий жизненные истины и размышления с драйвом и энергией современного R&B и Neo Soul. Здесь мягкие R&B-ритмы, фанковые гитарные рифы, атмосферные клавишные партии и бэк-вокал подчеркивают интимность и искренность композиции, создавая энергию для шага даже тогда, когда сомнения шепчут наоборот.


Артем Пивоваров - "Земле моя"

Не так давно на концерте к 80-летию Юрия Рыбчинского Артем спел хит "Земле моя", который исполняла в свое время София Ротару, с хоровой капеллой им. Ревуцкого в сопровождении оркестра. Это не просто кавер - это переосмысление, полное патриотизма и нежности.


Настя Балог - "Хто"

Песня-рефлексия о разбитых обещаниях и горьком прозрении. Здесь встречаются наивность и боль, ожидания и пустота. Настя искренне поет о тех моментах, когда красивые слова оказываются пустыми - и остается только "кто?".


YATSUTA - "Секрет"

Еще один трек с ароматом лета: легкий и игривый, для тех, кто хоть раз чувствовал, как любовь меняет все вокруг. А еще он "о тех чувствах, которые хочется прятать от всего мира, как личное сокровище".


YALLA - "Дощ"

Проникновенную композицию, которая касается самых сокровенных струн души. В песне каждая слеза сравнивается с утренней росой, которая собирается в небе водопадами, а дождь становится символом очищения, поддержки и надежды.


KARINA - "Пріоритет"

В новом сингле звезда сериала "Київ вдень та вночі" превращает личную историю в песню о перезагрузке. "Пріоритет" - это напоминание каждой женщине: в собственной жизни она должна быть на первом месте. Легкое, мелодичное звучание поддерживает сильный месседж.


PTASHKIN - "Вода льодяна"

Этот трек - история из прошлого, которая приобретает новое звучание сегодня. Да-да, Михаил Панчишин переосмыслил одну из своих первых песен, написанную после разрыва. И вам понравится то, что получилось в результате.


MONATIK & KAZKA - "Про тебе"

В этой композиции - магнетизм голосов, которые тонко переплетаются в исповеди о самом ценном: близости, памяти и тех мгновениях, которые остаются с нами навсегда.


Иво Бобул & ZHANNET - "Жіноче щастя"

Неожиданный, но меткий дуэт молодой певицы и народного артиста. Это хорошая поп-песня о нежности, заботе, глубокой женской мудрости и силе. Голоса Бобула и ZHANNET гармонично переплетаются, создавая теплую, искреннюю композицию для всех, кто верит в любовь.


ARKHA - "Mamoritai"

"Mamoritai" в переводе с японского - "я хочу защищать". Это внутреннее заклинание, обещание самому себе не потерять любовь и достоинство, даже в самые темные времена.


SHERSTIUK - "Колись"

Эта песня о верности и испытаниях на прочность отношений во время войны, "когда разлуки, расстояния и обстоятельства жизни на грани порождают уникальное умение влюбленных и близких людей слышать друг друга даже без слов, даже азбукой Морзе".


MIF - "Ромашка"

Участники дуэта MiF - Денис Фролов и Владислав Мельник - решили составить конкуренцию "Червоній руті", записав песню о цветке. Получилась веселая, легкая и одновременно романтичная композиция, которая имеет все шансы стать летним хитом.


KOLA - "Говорили"

В этом треке Настя Прудиус срывает все маски. Здесь - интимность, доверие и открытость. Это ее первая, где любовь звучит так откровенно. Без защиты. Без фильтров. И в то же время - удивительно чисто.

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