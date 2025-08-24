34 українські пісні, які варто послухати на День Незалежності: їх знають всі
Культові пісні Незалежності (колаж: РБК-Україна)
День Незалежності це неймовірно важливе свято для всієї України та нагадування про те, що об’єднує нас усіх. І саме сьогодні варто згадати культову музику, яка єднає українців роками.
РБК-Україна зібрало 34 хітові пісні - від легендарних творів до сучасних треків, які знають і люблять усі.
Тарас Петриненко - "Україно"
Скрябін - "Люди, як кораблі"
Jamala - "1944"
Катерина Бужинська - "Як у нас на Україні"
Ауріка Ротару - "Країно, розквітай"
МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion - "За териконами"
Lama - "Моє Серце"
Тартак feat. Катя Chilly - "Понад Хмарами"
О.Пономарьов, М.Хома, Т.Тополя, Є.Кошовий, Ю.Ткач, П.Чорний - "Україна переможе"
ВВ - "Весна"
Руслана - "Знаю я"
Назарій Яремчук - "Стожари"
ТНМК - "Гранули"
Плач Єремії - "Вона"
Вєрка Сердючка - "Гоп-гоп"
Софія Ротару - "Червона рута"
Сестричка Віка - "То моє море"
Океан Ельзи - "Все буде добре"
Хор Львівської національної опери - "Щедрик" М. Леонтовича
Ірина Білик - "Так просто"
DOROFEEVA - Кохаю, але не зовсім
ONUKA - "Misto"
Артем Пивоваров - "Дежавю"
Наталія Могилевська - "Відірватись від землі"
Микола Мозговий - "Минає день, минає ніч"
Mad Heads XL - "Надія є"
Оксана Білозір - "Горобина ніч"
Бумбокс - "Наодинці"
Степан Гіга - "Яворина"
Тіна Кароль та Голос Діти - "Україна - це ти"
Юрко Юрченко - "Я йду"
Мотор'Ролла - "Восьмий колір"
Віктор Павлік - "Шикидим"
Jerry Heil - "Козацькому роду"
