34 українські пісні, які варто послухати на День Незалежності: їх знають всі

Неділя 24 серпня 2025 07:46
34 українські пісні, які варто послухати на День Незалежності: їх знають всі Культові пісні Незалежності (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

День Незалежності це неймовірно важливе свято для всієї України та нагадування про те, що об’єднує нас усіх. І саме сьогодні варто згадати культову музику, яка єднає українців роками.

РБК-Україна зібрало 34 хітові пісні - від легендарних творів до сучасних треків, які знають і люблять усі.

Тарас Петриненко - "Україно"

Скрябін - "Люди, як кораблі"

Jamala - "1944"

Катерина Бужинська - "Як у нас на Україні"

Ауріка Ротару - "Країно, розквітай"

МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion - "За териконами"

Lama - "Моє Серце"

Тартак feat. Катя Chilly - "Понад Хмарами"

О.Пономарьов, М.Хома, Т.Тополя, Є.Кошовий, Ю.Ткач, П.Чорний - "Україна переможе"

ВВ - "Весна"

Руслана - "Знаю я"

Назарій Яремчук - "Стожари"

ТНМК - "Гранули"

Плач Єремії - "Вона"

Вєрка Сердючка - "Гоп-гоп"

Софія Ротару - "Червона рута"

Сестричка Віка - "То моє море"

Океан Ельзи - "Все буде добре"

Хор Львівської національної опери - "Щедрик" М. Леонтовича

Ірина Білик - "Так просто"

DOROFEEVA - Кохаю, але не зовсім

ONUKA - "Misto"

Артем Пивоваров - "Дежавю"

Наталія Могилевська - "Відірватись від землі"

Микола Мозговий - "Минає день, минає ніч"

Mad Heads XL - "Надія є"

Оксана Білозір - "Горобина ніч"

Бумбокс - "Наодинці"

Степан Гіга - "Яворина"

Тіна Кароль та Голос Діти - "Україна - це ти"

Юрко Юрченко - "Я йду"

Мотор'Ролла - "Восьмий колір"

Віктор Павлік - "Шикидим"

Jerry Heil - "Козацькому роду"

