34 украинские песни, которые стоит послушать в День Независимости: их знают все
Культовые песни Независимости (коллаж: РБК-Украина)
День Независимости это невероятно важный праздник для всей Украины и напоминание о том, что объединяет нас всех. И именно сегодня стоит вспомнить культовую музыку, которая объединяет украинцев годами.
РБК-Украина собрало 34 хитовые песни - от легендарных произведений до современных треков, которые знают и любят все.
Тарас Петриненко - "Україно"
Скрябин - "Люди, як кораблі"
Jamala - "1944"
Катерина Бужинская - "Як у нас на Україні"
Аурика Ротару - "Країно, розквітай"
МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion - "За териконами"
Lama - "Моє Серце"
Тартак feat. Катя Chilly - "Понад Хмарами"
О.Пономарев, М.Хома, Т.Тополя, Е.Кошевой, Ю.Ткач П.Черный - "Україна переможе"
ВВ - "Весна"
Руслана - "Знаю я"
Назарий Яремчук - "Стожари"
ТНМК - "Гранули"
Плач Єремії - "Вона"
Верка Сердючка - "Гоп-гоп"
София Ротару - "Червона рута"
Сестричка Вика - "То моє море"
Океан Ельзи - "Все буде добре"
Хор Львовськой национальной оперы - "Щедрик" Н. Леонтовича
Ирина Билык - "Так просто"
DOROFEEVA - Кохаю, але не зовсім
ONUKA - "Misto"
Артем Пивоваров - "Дежавю"
Наталья Могилевская - "Відірватись від землі"
Николай Мозговой - "Минає день, минає ніч"
Mad Heads XL - "Надія є"
Оксана Билозир - "Горобина ніч"
Бумбокс - "Наодинці"
Степан Гига - "Яворина"
Тина Кароль и Голос Дети - "Україна - це ти"
Юрко Юрченко - "Я йду"
Мотор'Ролла - "Восьмий колір"
Виктор Павлик - "Шикидим"
Jerry Heil - "Козацькому роду"
