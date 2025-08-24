ua en ru
34 украинские песни, которые стоит послушать в День Независимости: их знают все

Воскресенье 24 августа 2025 07:46
UA EN RU
34 украинские песни, которые стоит послушать в День Независимости: их знают все
Автор: Полина Иваненко

День Независимости это невероятно важный праздник для всей Украины и напоминание о том, что объединяет нас всех. И именно сегодня стоит вспомнить культовую музыку, которая объединяет украинцев годами.

РБК-Украина собрало 34 хитовые песни - от легендарных произведений до современных треков, которые знают и любят все.

Тарас Петриненко - "Україно"

Скрябин - "Люди, як кораблі"

Jamala - "1944"

Катерина Бужинская - "Як у нас на Україні"

Аурика Ротару - "Країно, розквітай"

МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion - "За териконами"

Lama - "Моє Серце"

Тартак feat. Катя Chilly - "Понад Хмарами"

О.Пономарев, М.Хома, Т.Тополя, Е.Кошевой, Ю.Ткач П.Черный - "Україна переможе"

ВВ - "Весна"

Руслана - "Знаю я"

Назарий Яремчук - "Стожари"

ТНМК - "Гранули"

Плач Єремії - "Вона"

Верка Сердючка - "Гоп-гоп"

София Ротару - "Червона рута"

Сестричка Вика - "То моє море"

Океан Ельзи - "Все буде добре"

Хор Львовськой национальной оперы - "Щедрик" Н. Леонтовича

Ирина Билык - "Так просто"

DOROFEEVA - Кохаю, але не зовсім

ONUKA - "Misto"

Артем Пивоваров - "Дежавю"

Наталья Могилевская - "Відірватись від землі"

Николай Мозговой - "Минає день, минає ніч"

Mad Heads XL - "Надія є"

Оксана Билозир - "Горобина ніч"

Бумбокс - "Наодинці"

Степан Гига - "Яворина"

Тина Кароль и Голос Дети - "Україна - це ти"

Юрко Юрченко - "Я йду"

Мотор'Ролла - "Восьмий колір"

Виктор Павлик - "Шикидим"

Jerry Heil - "Козацькому роду"

День независимости Украины
