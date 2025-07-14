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5 популярних співачок, які раптово зникли зі сцени

Понеділок 14 липня 2025 10:12
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5 популярних співачок, які раптово зникли зі сцени Джессіка Сімпсон і Лана Дель Рей (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Популярність і слава часто бувають мінливими. Декілька років тому ці співачки збирали повні зали і ставали улюбленицями мільйонів, але сьогодні про них мало що чути. Деякі раптово припинили виступати, інші - повністю відійшли від публічного життя.

РБК-Україна зібрало історії п’яти зірок, які несподівано зникли зі сцени та досі залишаються у центрі уваги своїх фанатів і медіа.

Лана Дель Рей

Іноді "тихий" відхід може тривати довго і залишати багато запитань. У 2020 році після виходу альбому Norman Fucking Rockwell! Лана Дель Рей планувала великий тур, але пандемія все змінила.

Вона скасувала дати і надовго зникла з публічного поля - соцмережі замовкли, нових анонсів не було.

5 популярних співачок, які раптово зникли зі сцениЛана Дель Рей (фото: instagram.com/honeymoon)

Фанати побачили в цьому кінець кар’єри і поширили чутки про розчарування та втому.

Проте Лана повернулася з новими проєктами, а цей період залишився загадковою паузою, що додала її образу особливої містики.

Неллі Фуртадо

Середина 2000-х належала канадській співачці Неллі Фуртадо. З альбомом Loose і хітами Promiscuous та Say It Right вона підкорила світ - смілива, сексуальна, на піку популярності.

Світові тури і численні нагороди здавалися початком довгої блискучої кар’єри.

Однак після цього піку кар’єра Неллі пішла іншим шляхом. Наступні альбоми не повторили успіху, а сама співачка поступово відійшла від сцени.

5 популярних співачок, які раптово зникли зі сцениНеллі Фуртадо (фото: instagram.com/nellyfurtado)

Без гучних прощань вона присвятила себе сім’ї і вихованню доньки. У 2017-му Неллі повернулась із інді-альбомом The Ride, показавши, що просто взяла довгу паузу для перезавантаження.

Джессіка Сімпсон

На початку 2000-х Джессіка Сімпсон була однією з найбільших зірок: потужний голос, шоу "Молодята" з Ніком Лаше, хіти, що підкорювали чарти.

Проте замість прощального туру вона зробила крутий поворот у кар’єрі - почала розвивати власну лінію одягу та аксесуарів, The Jessica Simpson Collection.

Цей бізнес виявився неймовірно успішним і перетворився на багатомільярдну імперію.

5 популярних співачок, які раптово зникли зі сцениДжессіка Сімпсон (фото: instagram.com/jessicasimpson)

Музика відійшла на другий план, і Джессіка знайшла своє справжнє покликання в моді.

Лорін Гілл

Лорін Гілл зірвала джекпот у 1998 році з альбомом The Miseducation of Lauryn Hill. Це був не просто комерційний прорив - її роботу назвали культурним феноменом.

П’ять Греммі, статус голосу покоління, захоплення критиків і фанатів - здавалось, успіх безмежний. Унікальне поєднання R&B, хіп-хопу і соулу в її виконанні звучало свіжо та щиро.

Але після такого тріумфу Лорін майже зникла з публічного поля. Ніяких прощальних турів чи офіційних заяв про завершення кар’єри - просто відхід у тінь.

5 популярних співачок, які раптово зникли зі сцениЛорін Гілл (фото: Вікіпедія)

В поодиноких інтерв’ю вона говорила про величезний тиск шоу-бізнесу, розчарування славою, бажання присвятити себе сім’ї та духовним пошукам.

Хоч час від часу Лорін з’являлася на фестивалях, нові роботи виходили рідко, а публічна активність не відновилась.

Селеста

Британська соул-співачка Селеста вдарила по сцені з неймовірною силою. У 2020-му вона здобула премію BRIT Award як найперспективніша артистка, а дебютний альбом Not Your Muse очолив чарти та зібрав захоплені відгуки за потужний вокал і атмосферні мелодії. Здавалося, весь світ у її руках.

Проте після стрімкого успіху вона різко призупинила активність. Замість нових турів і синглів Селеста зменшила присутність у медіа.

5 популярних співачок, які раптово зникли зі сцениСелеста (фото: instagram.com/celeste​​​​​​​)

У розмовах артистка пояснювала, що їй потрібно час, щоб осмислити кар’єру та зберегти творчий контроль.

Фанати, хоч і були здивовані, поважають її вибір робити паузу заради якості й внутрішнього балансу.

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