5 популярных певиц, которые внезапно исчезли со сцены

Лана Дель Рей

Иногда "тихий" уход может длиться долго и оставлять много вопросов. В 2020 году после выхода альбома Norman Fucking Rockwell! Лана Дель Рей планировала большой тур, но пандемия все изменила.

Она отменила даты и надолго исчезла из публичного поля - соцсети замолчали, новых анонсов не было.

Лана Дель Рей (фото: instagram.com/honeymoon)

Фанаты увидели в этом конец карьеры и распространили слухи о разочаровании и усталости.

Однако Лана вернулась с новыми проектами, а этот период остался загадочной паузой, придавшей ее образу особой мистики.

Нелли Фуртадо

Середина 2000-х принадлежала канадской певице Нелли Фуртадо. С альбомом Loose и хитами Promiscuous и Say It Right она покорила мир - смелая, сексуальная, на пике популярности.

Мировые туры и многочисленные награды казались началом долгой блестящей карьеры.

Однако после этого пика карьера Нелли пошла по другому пути. Последующие альбомы не повторили успеха, а сама певица постепенно отошла от сцены.

Нелли Фуртадо (фото: instagram.com/nellyfurtado)

Без громких прощаний она посвятила себя семье и воспитанию дочери. В 2017-м Нелли вернулась с инди-альбомом The Ride, показав, что просто взяла долгую паузу для перезагрузки.

Джессика Симпсон

В начале 2000-х Джессика Симпсон была одной из самых больших звезд: мощный голос, шоу "Молодожены" с Ником Лаше, хиты, покорявшие чарты.

Однако вместо прощального тура она сделала крутой поворот в карьере - начала развивать собственную линию одежды и аксессуаров, The Jessica Simpson Collection.

Этот бизнес оказался невероятно успешным и превратился в многомиллиардную империю.

Джессика Симпсон (фото: instagram.com/jessicasimpson)

Музыка отошла на второй план, и Джессика нашла свое истинное призвание в моде.

Лорин Хилл

Лорин Хилл сорвала джекпот в 1998 году с альбомом The Miseducation of Lauryn Hill. Это был не просто коммерческий прорыв - ее работу назвали культурным феноменом.

Пять Грэмми, статус голоса поколения, восхищение критиков и фанатов - казалось, успех безграничен. Уникальное сочетание R&B, хип-хопа и соула в ее исполнении звучало свежо и искренне.

Но после такого триумфа Лорин почти исчезла из публичного поля. Никаких прощальных туров или официальных заявлений о завершении карьеры - просто уход в тень.

Лорин Хилл (фото: Википедия)

В единичных интервью она говорила об огромном давлении шоу-бизнеса, разочаровании славой, желании посвятить себя семье и духовным поискам.

Хотя время от времени Лорин появлялась на фестивалях, новые работы выходили редко, а публичная активность не возобновилась.

Селеста

Британская соул-певица Селеста ударила по сцене с невероятной силой. В 2020-м она получила премию BRIT Award как самая перспективная артистка, а дебютный альбом Not Your Muse возглавил чарты и собрал восторженные отзывы за мощный вокал и атмосферные мелодии. Казалось, весь мир в ее руках.

Однако после стремительного успеха она резко приостановила активность. Вместо новых туров и синглов Селеста уменьшила присутствие в медиа.

Селеста (фото: instagram.com/celeste)

В разговорах артистка объясняла, что ей нужно время, чтобы осмыслить карьеру и сохранить творческий контроль.

Фанаты, хоть и были удивлены, уважают ее выбор делать паузу ради качества и внутреннего баланса.