5 зірок, які не тільки успадкували багатство, а й примножили його

Періс Хілтон

Світська левиця, бізнесвумен та зірка реаліті Періс Хілтон з дитинства купалася в розкоші.

Вона - правнучка Конрада Хілтона, засновника всесвітньо відомої мережі готелів Hilton. Родинні статки оцінюються в мільярди доларів.

Втім, Періс не обмежилася лише впливом родини - вона збудувала власну імперію, до якої входять парфумерні лінійки, мерч, шоу та численні медіапроєкти. І все ж її старт був значно легшим завдяки багатому походженню.

Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)

Кім Кардашьян

Сьогодні Кім Кардашьян - імперія. Але її шлях до слави почався ще з впливового батька - Роберта Кардашьяна, відомого адвоката у справі О. Дж. Сімпсона.

Життя у привілейованій родині, де світське життя було нормою, дало Кім стартовий капітал - як матеріальний, так і соціальний.

Завдяки популярності сім’ї, Кім створила власний бренд, який охоплює косметику, моду, реаліті-шоу та бізнес у цифровому просторі.

Кім Кардашьян (фото: Getty Images)

Джейк Джилленгол

Джейк Джилленгол - один із найвідоміших акторів Голлівуду, який отримав визнання завдяки ролі у фільмі "Горбата гора".

За цю роботу він здобув престижну премію BAFTA та був номінований на "Оскар".

Однак шлях до успіху для Джейка був дещо легшим, ніж для більшості його колег, адже він народився в родині, яка давно мала вагу в кіноіндустрії.

Джейк Джилленгол​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Його батько - режисер Стівен Джилленгол, а мати - сценаристка Наомі Фонер. Саме у фільмах батька актор і зробив свої перші кроки в професії.

Нині Джилленгол має за плечима десятки знакових ролей, а його статки, за оцінками, перевищують 100 мільйонів доларів.

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус здобула всесвітню славу завдяки ролі Ханни Монтани, а згодом - сольній кар’єрі.

Але її шлях до шоу-бізнесу почався не з нуля. Її батько - кантрі-співак Біллі Рей Сайрус, чий хіт "Achy Breaky Heart" гримів у США ще у 1992 році.

Статки Біллі Рея перевищують 25 мільйонів доларів, а зв'язки в індустрії значно посприяли старту Майлі.

Майлі Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)

Джейден Сміт

Син актора Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт, Джейден Сміт мав усі ресурси, щоб швидко стартувати в кіно.

Першу роль він отримав у 8 років - у фільмі "У гонитві за щастям", де грав разом із батьком.

Загальні статки родини Смітів оцінюються у понад 470 мільйонів доларів. Це дало Джейдену змогу ще з юності вільно розвиватися як актору, модному дизайнеру та музиканту.

Джейден Сміт (фото: instagram.com/c.syresmith​​​​​​​)