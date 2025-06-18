62-річний Том Круз отримає свій перший "Оскар": за що нагородять актора

Голлівудська зірка цієї осені стане одним із лауреатів почесної нагороди Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Престижну відзнаку акторові вручать 16 листопада на церемонії Governors Awards, яка пройде в залі Ovation Hollywood у Лос-Анджелесі.

У Кіноакадемії пояснили, що нагороджують Круза за "видатні досягнення в кіномистецтві, значущий внесок у розвиток кіноіндустрії та багаторічну відданість професії".

Кадр з фільму "Топ Ґан: Меверік"

Окрім Тома Круза, серед цьогорічних лауреатів - легендарна акторка, режисерка та хореографка Деббі Аллен, художник-постановник Вінн Томас і співачка Доллі Партон. Остання отримає гуманітарну премію імені Джина Гершолта.

"Цього року ми вшановуємо чотирьох видатних особистостей, чия кар’єра залишила незгладимий слід в історії кіно і надихає нове покоління митців", - заявила президентка академії Джанет Янг.

Протягом своєї кар’єри Том Круз чотири рази номінувався на премію "Оскар" - за ролі у фільмах "Народжений четвертого липня", "Джеррі Магвайр" та "Магнолія", а також як продюсер стрічки "Топ Ґан: Меверік".

Втім, поки що жодної статуетки актор так і не отримав.

Кадр з фільму "Мумія"

Актор, який дебютував у великому кіно на початку 1980-х, давно закріпив за собою статус ключової фігури в Голлівуді.

В його фільмографії - десятки гучних хітів: від франшизи "Місія нездійсненна" до культових "Топ Ґан" і "Джеррі Магвайр".

За даними Finance Monthly, до 2025 року статки Круза сягнуть 600 мільйонів доларів.

Він має відсоток від касових зборів, що робить його одним із найбільш високооплачуваних акторів світу.

До слова, минулого року аналогічні почесні нагороди отримали режисер Мел Брукс, акторка Анджела Бассетт, монтажерка Керол Літлтон і директорка Sundance Institute Мішель Саттер.

Нагадаємо, нещодавно Том Круз отримав офіційний сертифікат Книги рекордів Гіннеса за виконання 16 стрибків із палаючим парашутом.

Цей трюк актор виконав під час зйомок завершальної сцени фільму Місія нездійсненна: Фінальна розплата.