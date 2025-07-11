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68-річна Оксана Білозір вразила сміливим фото без макіяжу

П'ятниця 11 липня 2025 08:11
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68-річна Оксана Білозір вразила сміливим фото без макіяжу Оксана Білозір (фото: instagram.com/oksana_bilozir)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Оксана Білозір поділилася новим селфі, на якому вона показала себе без фільтрів та мейкапу. 68-річна зірка позувала на пляжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис артистки в Instagram.

Як виглядає Білозір без макіяжу

На "чесному" фото співачка показалася в кадрі з розплетеним волоссям. Від сонця вона ховалася за напівпрозорими окулярами в золотавій оправі.

Білозір відпочивала на пляжі в Маямі, де днями була з гастролями. І, як помітно на фото, зірка встигла трохи насолодитися сонцем та океаном.

"Моя люба Українонька! Скоро буду вдома", - написала Білозір під своїм селфі.

68-річна Оксана Білозір вразила сміливим фото без макіяжуОксана Білозір без фотошопу (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Як Білозір залишається молодою

В інтерв'ю РБК-Україна співачка розповідала, що у неї дуже мало секретів краси, хоча й в це мало хто вірить.

"Я хочу бути красивою, мені це подобається. Тим більше в мене все для цього є. Я вмиваюся милом і холодною водою все своє життя. Яке мило є, таким і вмиваюся. Вітаміни якісь, те, що можна уколами зробити. Звичайно, я це роблю, навіть для того, щоб доповнити те, що мій організм вже не може виробити сам. Є якісь там мікромінімальні процедури, які можна робити, їх роблю", - розповідала Білозір.

"На масажі я не ходжу. Знову ж таки, всі дуже дивуються. Як? Ти не робиш масаж? У мене немає потреби їх робити. Там, де в мене виникають проблеми, я сама роблю масаж. Взагалі в руках маю дуже багато... Якби я не співала, то можливо була б дуже крутим лікарем, мануальником. Я сама собою займаюся", - додавала вона.

Оксана Білозір: Українці будуть повертатися з-за кордону, їм там некомфортноОксана Білозір (фото: прес-служба)

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