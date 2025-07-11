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68-летняя Оксана Билозир поразила смелым фото без макияжа

Пятница 11 июля 2025 08:11
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68-летняя Оксана Билозир поразила смелым фото без макияжа Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)
Автор: Полина Иваненко

Певица Оксана Билозир поделилась новым селфи, на котором она показала себя без фильтров и мейкапа. 68-летняя звезда позировала на пляже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост артистки в Instagram.

Как выглядит Билозир без макияжа

На "честном" фото певица показалась в кадре с расплетенными волосами. От солнца она пряталась за полупрозрачными очками в золотистой оправе.

Билозир отдыхала на пляже в Майами, где на днях была с гастролями. И, как заметно на фото, звезда успела немного насладиться солнцем и океаном.

"Моя дорогая Украиночка! Скоро буду дома", - написала Билозир под своим селфи.

68-летняя Оксана Билозир поразила смелым фото без макияжаОксана Билозир без фотошопа (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Как Билозир остается молодой

В интервью РБК-Украина певица рассказывала, что у нее очень мало секретов красоты, хотя и в это мало кто верит.

"Я хочу быть красивой, мне это нравится. Тем более у меня все для этого есть. Я умываюсь мылом и холодной водой всю свою жизнь. Какое мыло есть, таким и умываюсь. Витамины какие-то, то, что можно уколами сделать. Конечно, я это делаю, даже для того, чтобы дополнить то, что мой организм уже не может выработать сам. Есть какие-то там микроминимальные процедуры, которые можно делать, их делаю", - рассказывала Билозир.

"На массажи я не хожу. Опять же, все очень удивляются. Как? Ты не делаешь массаж? У меня нет необходимости их делать. Там, где у меня возникают проблемы, я сама делаю массаж. Вообще в руках у меня очень много... Если бы я не пела, то возможно была бы очень крутым врачом, мануальщиком. Я сама собой занимаюсь", - добавляла она.

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