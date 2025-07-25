7 турецьких фільмів про кохання, які зачеплять ваше серце: з нотками драми та комедії

"Мистецтво кохання"

Офіцерка Інтерполу дізнається, що загадковий викрадач мистецтва, на якого вона полює - її колишнє кохання. Вона вирішує використати їхнє минуле, щоб спіймати його на гарячому.



"Тактика кохання"

Романтична комедія про парочку, яка не вірить у кохання. Вони укладають парі з метою закохати одне одного в себе. І для цього використовують незвичайну тактику.



"Переконай мене"

Мелодрама про кохання, яка змусить інакше подивитися на стосунки. Життя молодих дівчини та хлопця кардинально змінюється, коли їхні бабусі влаштовують їм "випадкову" зустріч.



"У добрі руки"

Мати-одиначка дізнається про невиліковну хворобу. Замість того щоб сумувати, вона вирішує знайти гідного чоловіка, який потурбується про її сина-бешкетника. Проте доля зводить її з зухвалим та самотнім холостяком.



"Приватний урок"

Молода вчителька Азра допомагає учням досягати успіху в житті та коханні. Проте її особистий шлях непростий - на ньому чимало випробувань.



"Рейс до Стамбула"

Двоє одружених людей випадково перетинаються в аеропорту Нью-Йорка і проводять разом незабутню ніч. Але що насправді стоїть за їхньою зустріччю?



"Справжній джентльмен"

Життя парубка-ловеласа кардинально змінюється, коли він вперше закохується. Тепер йому доведеться ухвалити непросте рішення і зрозуміти, чого насправді він прагне у житті.