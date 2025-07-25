UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

7 турецьких фільмів про кохання, які зачеплять ваше серце: з нотками драми та комедії

Ці турецькі романтичні комедії піднімуть ваш настрій (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Створіть собі романтичний настрій переглядом найкращих турецьких фільмів про кохання та стосунки. Ці історії захоплюють яскравими сюжетами, несподіваними поворотами та харизматичними героями.

РБК-Україна пропонує добірку турецьких фільмів про кохання, які подарують гарний настрій.

"Мистецтво кохання"

Офіцерка Інтерполу дізнається, що загадковий викрадач мистецтва, на якого вона полює - її колишнє кохання. Вона вирішує використати їхнє минуле, щоб спіймати його на гарячому.


"Тактика кохання"

Романтична комедія про парочку, яка не вірить у кохання. Вони укладають парі з метою закохати одне одного в себе. І для цього використовують незвичайну тактику.


"Переконай мене"

Мелодрама про кохання, яка змусить інакше подивитися на стосунки. Життя молодих дівчини та хлопця кардинально змінюється, коли їхні бабусі влаштовують їм "випадкову" зустріч.


"У добрі руки"

Мати-одиначка дізнається про невиліковну хворобу. Замість того щоб сумувати, вона вирішує знайти гідного чоловіка, який потурбується про її сина-бешкетника. Проте доля зводить її з зухвалим та самотнім холостяком.


"Приватний урок"

Молода вчителька Азра допомагає учням досягати успіху в житті та коханні. Проте її особистий шлях непростий - на ньому чимало випробувань.


"Рейс до Стамбула"

Двоє одружених людей випадково перетинаються в аеропорту Нью-Йорка і проводять разом незабутню ніч. Але що насправді стоїть за їхньою зустріччю?


"Справжній джентльмен"

Життя парубка-ловеласа кардинально змінюється, коли він вперше закохується. Тепер йому доведеться ухвалити непросте рішення і зрозуміти, чого насправді він прагне у житті.

 

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
ТуреччинафильмыФільми