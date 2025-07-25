7 турецьких фільмів про кохання, які зачеплять ваше серце: з нотками драми та комедії

Створіть собі романтичний настрій переглядом найкращих турецьких фільмів про кохання та стосунки. Ці історії захоплюють яскравими сюжетами, несподіваними поворотами та харизматичними героями.
РБК-Україна пропонує добірку турецьких фільмів про кохання, які подарують гарний настрій.
Офіцерка Інтерполу дізнається, що загадковий викрадач мистецтва, на якого вона полює - її колишнє кохання. Вона вирішує використати їхнє минуле, щоб спіймати його на гарячому.
Романтична комедія про парочку, яка не вірить у кохання. Вони укладають парі з метою закохати одне одного в себе. І для цього використовують незвичайну тактику.
Мелодрама про кохання, яка змусить інакше подивитися на стосунки. Життя молодих дівчини та хлопця кардинально змінюється, коли їхні бабусі влаштовують їм "випадкову" зустріч.
Мати-одиначка дізнається про невиліковну хворобу. Замість того щоб сумувати, вона вирішує знайти гідного чоловіка, який потурбується про її сина-бешкетника. Проте доля зводить її з зухвалим та самотнім холостяком.
Молода вчителька Азра допомагає учням досягати успіху в житті та коханні. Проте її особистий шлях непростий - на ньому чимало випробувань.
Двоє одружених людей випадково перетинаються в аеропорту Нью-Йорка і проводять разом незабутню ніч. Але що насправді стоїть за їхньою зустріччю?
Життя парубка-ловеласа кардинально змінюється, коли він вперше закохується. Тепер йому доведеться ухвалити непросте рішення і зрозуміти, чого насправді він прагне у житті.
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