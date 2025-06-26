Не Адель і не Шаламе: 8 зірок, чиї імена та прізвища ви точно вимовляли неправильно

Ми звикли говорити "Адель", "Шаламе" чи "Гал Гадот" - і навіть не замислюємося, що робимо це не зовсім правильно. Утім, зірки з усього світу часто зізнаються: їхні імена спотворюють навіть ведучі премій і топові журналісти. Де закрадається помилка - і як насправді звучать ці прізвища?

РБК-Україна пропонує розібратися на прикладі восьми зірок, чиї імена ми вимовляли не так.

Джейк Джилленгол

Попри те, що актор народився у США, його коріння - шведське. І хоча Джейк цим пишається, проблем із вимовою його прізвища йому не уникнути. Як правильно? В оригіналі - Йілленхаал. Впізнали б одразу, якби почули?

Джейк Джилленгол (фото: instagram.com/jakegyllenhaal)

Алісія Вікандер

З Джейком у неї є дещо спільне - обох пов’язує Швеція. Щоправда, Алісія досі живе на батьківщині.

Та це не рятує її прізвище від регулярного спотворення. Ведучим та фанатам варто запам’ятати: правильна вимова - Викамбел. Хоча сама Алісія ні на чому не наполягає і не вимагає мовного перфекціонізму.

Алісія Вікандер (фото: instagram.com/aliciavikanderdaily)

Адель

Співачку обожнюють не за сценічне ім’я, а за її музику. Але коли артистка одного разу зізналася, що її рідко називають правильно, фанати здійняли шум.

"Очманіти! Вона ідеально вимовила моє ім'я!", - сказала Адель, почувши правильну вимову від прихильниці.

А як же правильно? Приблизно - Адеул.

Адель (фото: Getty Images)

Ріанна

Як правильно: Ріанна чи Ріенна? Насправді - і так, і так. Це просто різниця у вимові залежно від акценту.

Сама співачка пояснює це саме так і зовсім не ображається на шанувальників, які ставлять наголос не туди. Обидва варіанти вважаються прийнятними.

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Тімоті Шаламе

Ситуація схожа. Насправді ім’я актора звучить як Тимотей. Так воно, власне, і пишеться. Але світ вирішив трохи спростити все і "відрізав" французьке коріння. Сам Тімоті не виправляє нікого - нехай кожен говорить, як зручно.

Тімоті Шаламе (фото: Getty Images)

Тейлор Лотнер

Перевертень із "Сутінків", здається, не має таємниць. Та дещо ви точно не знали: його прізвище майже ніхто не вимовляє правильно. Але сам актор визнає: винен у цьому він.

"Це моя вина, що ніхто не знає, як насправді вимовляється це слово, бо я десятиліттями нікого не виправляв", - зізнався Лаутнер.

Саме так - Лаутнер, не Лотнер. Добре хоч з іменем усе ясно.

Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner​​​​​​​)

Емілі Ратаковскі

Ім’я моделі не викликає запитань, а от її польське прізвище - ще як. В оригіналі - Ratajkowski, але читається воно зовсім не так, як виглядає. Сама Емілі вимовляє його як Ратаковска.

"Іноді люди з першого разу пишуть його правильно - просто щасливий збіг. Багато років мене переконували змінити прізвище, але мій батько завжди казав: "Ніколи не змінюй своє ім’я!", - поділилася вона в інтерв’ю Rolling Stone.

До речі, саме літера J, яка не читається, найбільше бентежить англомовних фанатів.

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Галь Гадот

Здавалося б, тут усе просто. Але якщо вже сама акторка озвучила, як правильно, і це звучить як Годот, - варто це прийняти. І не сперечатися.

Галь Гадот (фото: instagram.com/gal_gadot)