ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не Адель і не Шаламе: 8 зірок, чиї імена та прізвища ви точно вимовляли неправильно

Четвер 26 червня 2025 09:00
UA EN RU
Не Адель і не Шаламе: 8 зірок, чиї імена та прізвища ви точно вимовляли неправильно Зірки, чиї імена часто вимовляють неправильно (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ми звикли говорити "Адель", "Шаламе" чи "Гал Гадот" - і навіть не замислюємося, що робимо це не зовсім правильно. Утім, зірки з усього світу часто зізнаються: їхні імена спотворюють навіть ведучі премій і топові журналісти. Де закрадається помилка - і як насправді звучать ці прізвища?

РБК-Україна пропонує розібратися на прикладі восьми зірок, чиї імена ми вимовляли не так.

Джейк Джилленгол

Попри те, що актор народився у США, його коріння - шведське. І хоча Джейк цим пишається, проблем із вимовою його прізвища йому не уникнути. Як правильно? В оригіналі - Йілленхаал. Впізнали б одразу, якби почули?

Не Адель і не Шаламе: 8 зірок, чиї імена та прізвища ви точно вимовляли неправильноДжейк Джилленгол (фото: instagram.com/jakegyllenhaal)

Алісія Вікандер

З Джейком у неї є дещо спільне - обох пов’язує Швеція. Щоправда, Алісія досі живе на батьківщині.

Та це не рятує її прізвище від регулярного спотворення. Ведучим та фанатам варто запам’ятати: правильна вимова - Викамбел. Хоча сама Алісія ні на чому не наполягає і не вимагає мовного перфекціонізму.

Не Адель і не Шаламе: 8 зірок, чиї імена та прізвища ви точно вимовляли неправильноАлісія Вікандер (фото: instagram.com/aliciavikanderdaily)

Адель

Співачку обожнюють не за сценічне ім’я, а за її музику. Але коли артистка одного разу зізналася, що її рідко називають правильно, фанати здійняли шум.

"Очманіти! Вона ідеально вимовила моє ім'я!", - сказала Адель, почувши правильну вимову від прихильниці.

А як же правильно? Приблизно - Адеул.

Не Адель і не Шаламе: 8 зірок, чиї імена та прізвища ви точно вимовляли неправильноАдель (фото: Getty Images)

Ріанна

Як правильно: Ріанна чи Ріенна? Насправді - і так, і так. Це просто різниця у вимові залежно від акценту.

Сама співачка пояснює це саме так і зовсім не ображається на шанувальників, які ставлять наголос не туди. Обидва варіанти вважаються прийнятними.

Не Адель і не Шаламе: 8 зірок, чиї імена та прізвища ви точно вимовляли неправильноРіанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Тімоті Шаламе

Ситуація схожа. Насправді ім’я актора звучить як Тимотей. Так воно, власне, і пишеться. Але світ вирішив трохи спростити все і "відрізав" французьке коріння. Сам Тімоті не виправляє нікого - нехай кожен говорить, як зручно.

Не Адель і не Шаламе: 8 зірок, чиї імена та прізвища ви точно вимовляли неправильноТімоті Шаламе (фото: Getty Images)

Тейлор Лотнер

Перевертень із "Сутінків", здається, не має таємниць. Та дещо ви точно не знали: його прізвище майже ніхто не вимовляє правильно. Але сам актор визнає: винен у цьому він.

"Це моя вина, що ніхто не знає, як насправді вимовляється це слово, бо я десятиліттями нікого не виправляв", - зізнався Лаутнер.

Саме так - Лаутнер, не Лотнер. Добре хоч з іменем усе ясно.

Не Адель і не Шаламе: 8 зірок, чиї імена та прізвища ви точно вимовляли неправильноТейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner​​​​​​​)

Емілі Ратаковскі

Ім’я моделі не викликає запитань, а от її польське прізвище - ще як. В оригіналі - Ratajkowski, але читається воно зовсім не так, як виглядає. Сама Емілі вимовляє його як Ратаковска.

"Іноді люди з першого разу пишуть його правильно - просто щасливий збіг. Багато років мене переконували змінити прізвище, але мій батько завжди казав: "Ніколи не змінюй своє ім’я!", - поділилася вона в інтерв’ю Rolling Stone.

До речі, саме літера J, яка не читається, найбільше бентежить англомовних фанатів.

Не Адель і не Шаламе: 8 зірок, чиї імена та прізвища ви точно вимовляли неправильноЕмілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Галь Гадот

Здавалося б, тут усе просто. Але якщо вже сама акторка озвучила, як правильно, і це звучить як Годот, - варто це прийняти. І не сперечатися.

Не Адель і не Шаламе: 8 зірок, чиї імена та прізвища ви точно вимовляли неправильноГаль Гадот (фото: instagram.com/gal_gadot)

Вас може зацікавити

Читайте LITE в Google News
Голлівуд Зірки
Життя
Будь-яке місце у квартирі небезпечне, ванна кімната також: бліц з ДСНС про укриття
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Будь-яке місце у квартирі небезпечне, ванна кімната також: бліц з ДСНС про укриття