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Не Адель и не Шаламе: 8 звезд, чьи имена и фамилии вы точно произносили неправильно

Четверг 26 июня 2025 09:00
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Не Адель и не Шаламе: 8 звезд, чьи имена и фамилии вы точно произносили неправильно Звезды, чьи имена часто произносят неправильно (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Мы привыкли говорить "Адель", "Шаламе" или "Гал Гадот" - и даже не задумываемся, что делаем это не совсем правильно. Впрочем, звезды со всего мира часто признаются: их имена искажают даже ведущие премий и топовые журналисты. Где закрадывается ошибка - и как на самом деле звучат эти фамилии?

РБК-Украина предлагает разобраться на примере восьми звезд, чьи имена мы произносили не так.

Джейк Джилленхол

Несмотря на то, что актер родился в США, его корни - шведские. И хотя Джейк этим гордится, проблем с произношением его фамилии ему не избежать. Как правильно? В оригинале - Йилленхаал. Узнали бы сразу, если бы услышали?

Не Адель и не Шаламе: 8 звезд, чьи имена и фамилии вы точно произносили неправильноДжейк Джилленхол (фото: instagram.com/jakegyllenhaal)

Алисия Викандер

С Джейком у нее есть кое-что общее - обоих связывает Швеция. Правда, Алисия до сих пор живет на родине.

Но это не спасает ее фамилию от регулярного искажения. Ведущим и фанатам стоит запомнить: правильное произношение - Викамбел. Хотя сама Алисия ни на чем не настаивает и не требует языкового перфекционизма.

Не Адель и не Шаламе: 8 звезд, чьи имена и фамилии вы точно произносили неправильноАлисия Викандер (фото: instagram.com/aliciavikanderdaily)

Адель

Певицу обожают не за сценическое имя, а за ее музыку. Но когда артистка однажды призналась, что ее редко называют правильно, фанаты подняли шум.

"Обалдеть! Она идеально произнесла мое имя!", - сказала Адель, услышав правильное произношение от поклонницы.

А как же правильно? Примерно - Адеул.

Не Адель и не Шаламе: 8 звезд, чьи имена и фамилии вы точно произносили неправильноАдель (фото: Getty Images)

Рианна

Как правильно: Рианна или Риенна? На самом деле - и так, и так. Это просто разница в произношении в зависимости от акцента.

Сама певица объясняет это именно так и совсем не обижается на поклонников, которые ставят ударение не туда. Оба варианта считаются приемлемыми.

Не Адель и не Шаламе: 8 звезд, чьи имена и фамилии вы точно произносили неправильноРианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Тимоти Шаламе

Ситуация похожая. На самом деле имя актера звучит как Тимофей. Так оно, собственно, и пишется. Но мир решил немного упростить все и "отрезал" французские корни. Сам Тимоти не исправляет никого - пусть каждый говорит, как удобно.

Не Адель и не Шаламе: 8 звезд, чьи имена и фамилии вы точно произносили неправильноТимоти Шаламе (фото: Getty Images)

Тейлор Лотнер

Оборотень из "Сумерек", кажется, не имеет секретов. Но кое-что вы точно не знали: его фамилию почти никто не произносит правильно. Но сам актер признает: виноват в этом он.

"Это моя вина, что никто не знает, как на самом деле произносится это слово, потому что я десятилетиями никого не исправлял", - признался Лаутнер.

Именно так - Лаутнер, не Лотнер. Хорошо хоть с именем все ясно.

Не Адель и не Шаламе: 8 звезд, чьи имена и фамилии вы точно произносили неправильноТейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner)

Эмили Ратаковски

Имя модели не вызывает вопросов, а вот ее польская фамилия - еще как. В оригинале - Ratajkowski, но читается она совсем не так, как выглядит. Сама Эмили произносит ее как Ратаковская.

"Иногда люди с первого раза пишут его правильно - просто счастливое совпадение. Много лет меня убеждали сменить фамилию, но мой отец всегда говорил: "Никогда не меняй свое имя!", - поделилась она в интервью Rolling Stone.

Кстати, именно нечитаемая буква J больше всего смущает англоязычных фанатов.

Не Адель и не Шаламе: 8 звезд, чьи имена и фамилии вы точно произносили неправильноЭмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Галь Гадот

Казалось бы, здесь все просто. Но раз уж сама актриса озвучила, как правильно, и это звучит как Годот, - стоит это принять. И не спорить.

Не Адель и не Шаламе: 8 звезд, чьи имена и фамилии вы точно произносили неправильноГаль Гадот (фото: instagram.com/gal_gadot)

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