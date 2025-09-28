Актор із серіалу "Слуга народу" розповів про роботу з Зеленським: "Був лідером"

Актор театру та кіно Дмитро Оскін, який знімався у серіалі "Слуга народу", поділився своїми враженнями від співпраці з Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для OBOZ.UA.

Зі слів заслуженого артиста України, працювати з нинішнім президентом на знімальному майданчику йому було комфортно.

"А от з Зеленським працювати було комфортно. Коли він приходив на майданчик, було видно, що це лідер - його поважали. Все було чітко: зйомки, зарплата, оплата позанормово", - розповів актор.

Оскін зазначив, що познайомився із Зеленським ще у 1998 році, коли студія "Квартал 95" тільки переїхала до Києва.

Тоді він навіть не припускав, що згодом артист вирішить йти у президенти.

"Знаєте, я до останнього не вірив, що він піде в президенти. Навіть коли побачив новорічне привітання, де був озвучений намір, вирішив, що це невдалий жарт - спроба підігріти інтерес до "Слуги народу", - зізнався Дмитро.

Кадр з серіалу "Слуга народу"

Також він сказав, що не голосував за Володимира Зеленського, і після його перемоги був здивований.

Водночас актор обрав для себе позицію - не критикувати президента, адже це вибір українського народу.

"Країна зробила вибір", - наголосив артист.

Коротка біографія Дмитра Оскіна

Дмитро Оскін народився 14 лютого 1958 року в Києві. Закінчив Київський університет культури і мистецтв.

Свою кар’єру розпочав як конферансьє, співпрацюючи з відомими українськими артистами - Іриною Білик, Олександром Пономарьовим, Наталею Могилевською та іншими.

Дмитро Оскін (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Згодом став відомим завдяки участі у різних телевізійних шоу, а пізніше почав активно зніматися в кіно та серіалах.

Зокрема, грав у двох сезонах серіалу "Слуга народу", "Жіночий лікар. Нове життя", "Обіцянка Богу" та інших.

Кадр з фільму "Слуга народу"