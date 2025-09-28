ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Актор із серіалу "Слуга народу" розповів про роботу з Зеленським: "Був лідером"

Неділя 28 вересня 2025 14:24
UA EN RU
Актор із серіалу "Слуга народу" розповів про роботу з Зеленським: "Був лідером" Дмитро Оскін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Актор театру та кіно Дмитро Оскін, який знімався у серіалі "Слуга народу", поділився своїми враженнями від співпраці з Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для OBOZ.UA.

Зі слів заслуженого артиста України, працювати з нинішнім президентом на знімальному майданчику йому було комфортно.

"А от з Зеленським працювати було комфортно. Коли він приходив на майданчик, було видно, що це лідер - його поважали. Все було чітко: зйомки, зарплата, оплата позанормово", - розповів актор.

Оскін зазначив, що познайомився із Зеленським ще у 1998 році, коли студія "Квартал 95" тільки переїхала до Києва.

Тоді він навіть не припускав, що згодом артист вирішить йти у президенти.

"Знаєте, я до останнього не вірив, що він піде в президенти. Навіть коли побачив новорічне привітання, де був озвучений намір, вирішив, що це невдалий жарт - спроба підігріти інтерес до "Слуги народу", - зізнався Дмитро.

Актор із серіалу &quot;Слуга народу&quot; розповів про роботу з Зеленським: &quot;Був лідером&quot;Кадр з серіалу "Слуга народу"

Також він сказав, що не голосував за Володимира Зеленського, і після його перемоги був здивований.

Водночас актор обрав для себе позицію - не критикувати президента, адже це вибір українського народу.

"Країна зробила вибір", - наголосив артист.

Коротка біографія Дмитра Оскіна

Дмитро Оскін народився 14 лютого 1958 року в Києві. Закінчив Київський університет культури і мистецтв.

Свою кар’єру розпочав як конферансьє, співпрацюючи з відомими українськими артистами - Іриною Білик, Олександром Пономарьовим, Наталею Могилевською та іншими.

Актор із серіалу &quot;Слуга народу&quot; розповів про роботу з Зеленським: &quot;Був лідером&quot;Дмитро Оскін (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Згодом став відомим завдяки участі у різних телевізійних шоу, а пізніше почав активно зніматися в кіно та серіалах.

Зокрема, грав у двох сезонах серіалу "Слуга народу", "Жіночий лікар. Нове життя", "Обіцянка Богу" та інших.

Актор із серіалу &quot;Слуга народу&quot; розповів про роботу з Зеленським: &quot;Був лідером&quot;Кадр з фільму "Слуга народу"

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Слуга народа Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"