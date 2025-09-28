Актер из сериала "Слуга народа" рассказал о работе с Зеленским: "Был лидером"

Актер театра и кино Дмитрий Оскин, который снимался в сериале "Слуга народа", поделился своими впечатлениями от сотрудничества с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для OBOZ.UA.

По словам заслуженного артиста Украины, работать с нынешним президентом на съемочной площадке ему было комфортно.

"А вот с Зеленским работать было комфортно. Когда он приходил на площадку, было видно, что это лидер - его уважали. Все было четко: съемки, зарплата, оплата сверхурочно", - рассказал актер.

Оскин отметил, что познакомился с Зеленским еще в 1998 году, когда студия "Квартал 95" только переехала в Киев.

Тогда он даже не предполагал, что впоследствии артист решит идти в президенты.

"Знаете, я до последнего не верил, что он пойдет в президенты. Даже когда увидел новогоднее поздравление, где было озвучено намерение, решил, что это неудачная шутка - попытка подогреть интерес к "Слуге народа", - признался Дмитрий.

Кадр из сериала "Слуга народа"

Также он сказал, что не голосовал за Владимира Зеленского, и после его победы был удивлен.

В то же время актер выбрал для себя позицию - не критиковать президента, ведь это выбор украинского народа.

"Страна сделала выбор", - подчеркнул артист.

Краткая биография Дмитрия Оскина

Дмитрий Оскин родился 14 февраля 1958 года в Киеве. Окончил Киевский университет культуры и искусств.

Свою карьеру начал как конферансье, сотрудничая с известными украинскими артистами - Ириной Билык, Александром Пономаревым, Натальей Могилевской и другими.

Дмитрий Оскин (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Впоследствии стал известным благодаря участию в различных телевизионных шоу, а позже начал активно сниматься в кино и сериалах.

В частности, играл в двух сезонах сериала "Слуга народа", "Женский доктор. Новая жизнь", "Обещание Богу" и других.

Кадр из фильма "Слуга народа"