ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Актер из сериала "Слуга народа" рассказал о работе с Зеленским: "Был лидером"

Воскресенье 28 сентября 2025 14:24
UA EN RU
Актер из сериала "Слуга народа" рассказал о работе с Зеленским: "Был лидером" Дмитрий Оськин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Актер театра и кино Дмитрий Оскин, который снимался в сериале "Слуга народа", поделился своими впечатлениями от сотрудничества с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для OBOZ.UA.

По словам заслуженного артиста Украины, работать с нынешним президентом на съемочной площадке ему было комфортно.

"А вот с Зеленским работать было комфортно. Когда он приходил на площадку, было видно, что это лидер - его уважали. Все было четко: съемки, зарплата, оплата сверхурочно", - рассказал актер.

Оскин отметил, что познакомился с Зеленским еще в 1998 году, когда студия "Квартал 95" только переехала в Киев.

Тогда он даже не предполагал, что впоследствии артист решит идти в президенты.

"Знаете, я до последнего не верил, что он пойдет в президенты. Даже когда увидел новогоднее поздравление, где было озвучено намерение, решил, что это неудачная шутка - попытка подогреть интерес к "Слуге народа", - признался Дмитрий.

Актер из сериала &quot;Слуга народа&quot; рассказал о работе с Зеленским: &quot;Был лидером&quot;Кадр из сериала "Слуга народа"

Также он сказал, что не голосовал за Владимира Зеленского, и после его победы был удивлен.

В то же время актер выбрал для себя позицию - не критиковать президента, ведь это выбор украинского народа.

"Страна сделала выбор", - подчеркнул артист.

Краткая биография Дмитрия Оскина

Дмитрий Оскин родился 14 февраля 1958 года в Киеве. Окончил Киевский университет культуры и искусств.

Свою карьеру начал как конферансье, сотрудничая с известными украинскими артистами - Ириной Билык, Александром Пономаревым, Натальей Могилевской и другими.

Актер из сериала &quot;Слуга народа&quot; рассказал о работе с Зеленским: &quot;Был лидером&quot;Дмитрий Оскин (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Впоследствии стал известным благодаря участию в различных телевизионных шоу, а позже начал активно сниматься в кино и сериалах.

В частности, играл в двух сезонах сериала "Слуга народа", "Женский доктор. Новая жизнь", "Обещание Богу" и других.

Актер из сериала &quot;Слуга народа&quot; рассказал о работе с Зеленским: &quot;Был лидером&quot;Кадр из фильма "Слуга народа"

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Слуга народа Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"