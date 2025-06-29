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Алла Кудлай розповіла про дружбу з мамою Каменських і розсекретила, де вона живе

Неділя 29 червня 2025 12:12
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Алла Кудлай розповіла про дружбу з мамою Каменських і розсекретила, де вона живе Алла Кудлай з Лідією Каменських (фото: instagram.com/lida.kamenskux)
Автор: Іванна Пашкевич

Народна артистка Алла Кудлай розповіла про особливу дружбу, яка триває десятиліттями, - з Лідією Каменських, мамою знаменитої Насті Каменських. Також вона відверто розповіла, де нині мешкає мама зірки, і чому вони майже не спілкуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавиці для видання Апостроф.

Як виявилося, зв’язок Алли та Лідії триває й досі, попри відстань, адже Лідія Каменських нині живе в Іспанії.

Співачка розповіла, як вони з подругою починали свій творчий шлях разом, працюючи у хорі імені Григорія Верьовки, та як згодом стали справжніми подругами й навіть кумами.

"З Лідою Каменських ми працювали у Хорі імені Г. Верьовки, разом виїжджали на гастролі, жили в одній кімнаті. Ділили кусок хліба навпіл. Згодом стали кумами. Я хрещена Насті Каменських", - згадала Алла Кудлай.

Алла Кудлай розповіла про дружбу з мамою Каменських і розсекретила, де вона живеАлла Кудлай з Лідією Каменських (скріншот)

Зірка зізнається, що хоч їхні спілкування зараз стало рідкісним, теплі стосунки залишилися.

"Дружимо досі, їздили з Лідою відпочивати разом і в Трускавець, і в Одесу. Вона зараз в Іспанії, тому телефонуємо одна одній дуже рідко", - додала артистка.

Кудлай також зазначила, що вірить у жіночу дружбу і з великою повагою ставиться до своїх подруг.

"Звичайно, вірю. Загалом мої подруги - це потрясні жінки. А якщо говорити вцілому про дружбу як таку, то я дуже люблю пісню Павла Зіброва і Гаріка Кричевського 'Вірні друзі'", - поділилася вона.

Алла Кудлай розповіла про дружбу з мамою Каменських і розсекретила, де вона живеАлла Кудлай з Лідією Каменських (скріншот)

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських вперше за довгий час опублікувала в соцмережах рідкісне фото з мамою.

У лютому 2022 року, перед повномасштабним вторгненням РФ, виконавиця разом із чоловіком, продюсером Потапом, виїхали до Іспанії.

Як пояснювала артистка, це була заздалегідь запланована робоча поїздка.

Разом із подружжям країну залишили і їхні матері - саме тому зараз Лідія Каменських перебуває за кордоном.

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