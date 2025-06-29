ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Алла Кудлай рассказала о дружбе с мамой Каменских и рассекретила, где она живет

Воскресенье 29 июня 2025 12:12
UA EN RU
Алла Кудлай рассказала о дружбе с мамой Каменских и рассекретила, где она живет Алла Кудлай с Лидией Каменских (фото: instagram.com/lida.kamenskux)
Автор: Иванна Пашкевич

Народная артистка Алла Кудлай рассказала об особой дружбе, которая длится десятилетиями, - с Лидией Каменских, мамой знаменитой Насти Каменских. Также она откровенно рассказала, где сейчас живет мама звезды, и почему они почти не общаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнительницы для издания Апостроф.

Как оказалось, связь Аллы и Лидии продолжается до сих пор, несмотря на расстояние, ведь Лидия Каменских сейчас живет в Испании.

Певица рассказала, как они с подругой начинали свой творческий путь вместе, работая в хоре имени Григория Веревки, и как впоследствии стали настоящими подругами и даже кумовьями.

"С Лидой Каменских мы работали в Хоре имени Г. Веревки, вместе выезжали на гастроли, жили в одной комнате. Делили кусок хлеба пополам. Впоследствии стали кумовьями. Я крестная Насти Каменских", - вспомнила Алла Кудлай.

Алла Кудлай рассказала о дружбе с мамой Каменских и рассекретила, где она живетАлла Кудлай с Лидией Каменских (скриншот)

Звезда признается, что хоть их общение сейчас стало редким, теплые отношения остались.

"Дружим до сих пор, ездили с Лидой отдыхать вместе и в Трускавец, и в Одессу. Она сейчас в Испании, поэтому звоним друг другу очень редко", - добавила артистка.

Кудлай также отметила, что верит в женскую дружбу и с большим уважением относится к своим подругам.

"Конечно, верю. В целом мои подруги - это потрясающие женщины. А если говорить в целом о дружбе как таковой, то я очень люблю песню Павла Зиброва и Гарика Кричевского 'Верные друзья'", - поделилась она.

Алла Кудлай рассказала о дружбе с мамой Каменских и рассекретила, где она живетАлла Кудлай с Лидией Каменских (скриншот)

Напомним, недавно Настя Каменских впервые за долгое время опубликовала в соцсетях редкое фото с мамой.

В феврале 2022 года, перед полномасштабным вторжением РФ, исполнительница вместе с мужем, продюсером Потапом, уехали в Испанию.

Как объясняла артистка, это была заранее запланированная рабочая поездка.

Вместе с супругами страну покинули и их матери - именно поэтому сейчас Лидия Каменских находится за границей.

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Настя Каменских Звезды шоу-бизнеса
Жизнь
Триста лет спустя. Какие идеи из Конституции Орлика стоит перенести в современную Украину
Триста лет спустя. Какие идеи из Конституции Орлика стоит перенести в современную Украину