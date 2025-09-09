Alyona Alyona може стати новою зіркою серіалів: але є нюанс

Відома українська реперка Alyona Alyona продовжує активно підкорювати не лише музичну сцену, а й кіноекрани. Цієї осені глядачі побачать артистку у новій комедії "10блогерят", де вона зіграла повноцінну роль.

За лаштунками зйомок розважального проекту "Хто зверху?" на Новому каналі вона поділилася з РБК-Україна враженнями від зйомок у повнометражці.

"Я вже маю досвід зйомок у кіно - у фільмі "Найкращі вихідні". Але там була дуже маленька епізодична роль. Тут же у мене вже повноцінна героїня", - розповідає артистка.

За словами співачки, досвід роботи в кіно був для неї неймовірно цікавим, адже на знімальному майданчику довелося працювати пліч-о-пліч із професійними акторами.

Наприклад, поради від Ольги Сумської стали для реперки справжнім відкриттям: та навчила відокремлювати себе від персонажа, навіть коли сюжет близький до власного життя.

"Сумська мені порадила корисну річ. Коли розповідаєш комусь, що щось там сталося за сюжетом, то казати треба не, для прикладу, "я втікаю чи помираю", а "мій персонаж", - каже реперка.

Alyona Alyona (фото: Новий канал)

Alyona Alyona зізналася, що на цьому не планує зупинятися. І вона не проти була б продовжити свою невеличку акторську кар’єру.

Зокрема реперка мріє спробувати себе у молодіжному серіалі, де могла б втілити образ наставниці - "вуличної" та "трушної" героїні, якій довіряють підлітки.

"Коли я була тинейджером, то завжди виглядала старшою за однолітків. Тому тусувалас ясеред старшаків. У кіно хотіла б зіграти персонажа, який є ментором чи наставником. Інколи дозволяє молодшим щось заборонене, але найчастіше пояснює, що погано, а що добре. Знаєте, така людина, якій можна довіритись у всіх сенсах", - поділилася артистка.

"Але важливо, щоб це було щось трушне й вуличне. Кіно про те, як насправді росла я та багато українців", - додала Альона.

Але вже ж є нюанс: Alyona Alyona не збирається відмовлятися від музики заради кіно. Реп для неї залишається пріоритетом, а зйомки - це радше експеримент і шанс відкрити новий бік творчості.

Прем’єра фільму "10 блогерят" запланована на 16 жовтня. Чи стане реперка новою зіркою українських фільмів і серіалів - покаже час.

Що відомо про фільм "10 блогерят"

"10 блогерят" - це новий український фільм у жанрі чорної детективної комедії.

Фільм позиціонується як своєрідне комедійне переосмислення детективів Агати Крісті з елементами сучасних серіалів, таких як "Гра в кальмара" та "Гра престолів".

За сюжетом, 10 відомих блогерів опиняються замкненими у знімальному павільйоні, де хтось невідомий починає смертельну гру.

Доля кожного з героїв залежить від глядачів, які стежать за подіями онлайн і кожні десять хвилин обирають нову жертву.

Картина іронічно показує, як онлайн-ненависть може призвести до реальних трагічних наслідків.

Автором ідеї та сценаристом фільму є Олександр Щур, який також працював над сценарієм найкасовішої української комедії "Я, ти, він, вона".

У фільмі зіграли відомі українські зірки, серед яких, окрім, Альони Савраненко і Ольги Сумської, можна буде побачити Арама Арзуманяна, Наталію Вуглицьку (КендіСуперстар), Олександра Терена, Джозефіну Джексон та інших.