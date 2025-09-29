Alyona Alyona прокоментувала можливу участь Jerry Heil у Нацвідборі-2026

Українська реперка Alyona Alyona прокоментувала інформацію, яка останнім часом шириться у ЗМІ та соцмережах, про те, що співачка Jerry Heil нібито планує сольно взяти участь у Національному відборі на "Євробачення-2026".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки у програмі "ТУР зірками".

"Вона гідна цього"

За словами Alyona Alyona, для Jerry Heil такий крок не стане чимось новим, адже до їхнього спільного дуету вона вже намагалася брати участь у конкурсі самостійно.

"Ну, дивіться, вона до того, як за мною піти, тож сама стукалася. Тому я думаю, що вона цю амбіцію отак от в кишеньку склала, зі мною сходила, прийшла і така: “А от в мене є така амбіція, я хочу її реалізувати”. І Бог поміч абсолютно. Вона гідна, вона крута, вона класна, вона музикант, вона хоровий співак, вона різнопланова, максимально музична", - пояснила виконавиця.

Реперка додала, що готова підтримати подругу, якщо та справді вирішить знову йти на відбір.

"Вона гідна того, щоб поїхати ще раз. Якщо вона збереться, я прям допоможу чим зможу і підтримаю", - запевнила артистка.

Чи піде Alyona Alyona сама?

На запитання, чи планує вона особисто брати участь у Нацвідборі, співачка відповіла, що наразі такої ідеї не має.

"Щодо мене, то мені ближче, напевно, історія Лорін, знаєте, зникнуть. Всі забули, скучили, а потім так - бам, добрий день, а я така є", - поділилася Alyona Alyona.

Вона також уточнила, що нині її більше цікавить робота за лаштунками, ніж власна участь у конкурсах.

"А зараз мені більше цікаво якесь продюсерство, щось от комусь помогти написати. Я отримала досвід, я б його так перехрестила, комусь помогла", - резюмувала реперка.

Звідки пішли чутки про участь Jerry Heil у Нацвідборі-2026

Раніше продюсер Михайло Ясинський зробив несподівану заяву: за його словами, співачка Jerry Heil братиме участь у Національному відборі на "Євробачення-2026".

Ясинський зазначив, що артистка вже активно готується, працює над конкурсною піснею та поступово підігріває інтерес до своєї участі - випускає сильні треки та анонсувала великий концерт у "Палаці спорту".

Ба більше, продюсер переконаний, що саме ця виконавиця стане переможницею нацвідбору й представлятиме Україну на конкурсі.

Він навіть зауважив, що у такому разі сам відбір можна було б і скасувати, адже шанси співачки - найбільші.

Водночас він підкреслив: організаторам доведеться докласти чимало зусиль, аби забезпечити їй гідну конкуренцію.

До слова, Jerry Heil не вперше прагне потрапити на сцену "Євробачення".

У 2020 році вона дебютувала на Нацвідборі з англомовною композицією Vegan, дійшла до фіналу, але там посіла останнє місце.

У 2022-му спробувала знову з піснею When God Shut The Door та здобула третє місце.

Втретє виконавиця повернулася на відбір уже у дуеті з Alyona Alyona. Їхня пісня Teresa & Maria принесла перемогу та путівку на "Євробачення-2024" у Мальме, де українки посіли почесне третє місце.