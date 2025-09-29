ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Alyona Alyona прокоментувала можливу участь Jerry Heil у Нацвідборі-2026

Понеділок 29 вересня 2025 16:28
UA EN RU
Alyona Alyona прокоментувала можливу участь Jerry Heil у Нацвідборі-2026 Alyona Alyona (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська реперка Alyona Alyona прокоментувала інформацію, яка останнім часом шириться у ЗМІ та соцмережах, про те, що співачка Jerry Heil нібито планує сольно взяти участь у Національному відборі на "Євробачення-2026".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки у програмі "ТУР зірками".

"Вона гідна цього"

За словами Alyona Alyona, для Jerry Heil такий крок не стане чимось новим, адже до їхнього спільного дуету вона вже намагалася брати участь у конкурсі самостійно.

"Ну, дивіться, вона до того, як за мною піти, тож сама стукалася. Тому я думаю, що вона цю амбіцію отак от в кишеньку склала, зі мною сходила, прийшла і така: “А от в мене є така амбіція, я хочу її реалізувати”. І Бог поміч абсолютно. Вона гідна, вона крута, вона класна, вона музикант, вона хоровий співак, вона різнопланова, максимально музична", - пояснила виконавиця.

Alyona Alyona прокоментувала можливу участь Jerry Heil у Нацвідборі-2026Alyona Alyona і Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Реперка додала, що готова підтримати подругу, якщо та справді вирішить знову йти на відбір.

"Вона гідна того, щоб поїхати ще раз. Якщо вона збереться, я прям допоможу чим зможу і підтримаю", - запевнила артистка.

Чи піде Alyona Alyona сама?

На запитання, чи планує вона особисто брати участь у Нацвідборі, співачка відповіла, що наразі такої ідеї не має.

"Щодо мене, то мені ближче, напевно, історія Лорін, знаєте, зникнуть. Всі забули, скучили, а потім так - бам, добрий день, а я така є", - поділилася Alyona Alyona.

Вона також уточнила, що нині її більше цікавить робота за лаштунками, ніж власна участь у конкурсах.

"А зараз мені більше цікаво якесь продюсерство, щось от комусь помогти написати. Я отримала досвід, я б його так перехрестила, комусь помогла", - резюмувала реперка.

Звідки пішли чутки про участь Jerry Heil у Нацвідборі-2026

Раніше продюсер Михайло Ясинський зробив несподівану заяву: за його словами, співачка Jerry Heil братиме участь у Національному відборі на "Євробачення-2026".

Ясинський зазначив, що артистка вже активно готується, працює над конкурсною піснею та поступово підігріває інтерес до своєї участі - випускає сильні треки та анонсувала великий концерт у "Палаці спорту".

Ба більше, продюсер переконаний, що саме ця виконавиця стане переможницею нацвідбору й представлятиме Україну на конкурсі.

Він навіть зауважив, що у такому разі сам відбір можна було б і скасувати, адже шанси співачки - найбільші.

Alyona Alyona прокоментувала можливу участь Jerry Heil у Нацвідборі-2026Alyona Alyona і Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Водночас він підкреслив: організаторам доведеться докласти чимало зусиль, аби забезпечити їй гідну конкуренцію.

До слова, Jerry Heil не вперше прагне потрапити на сцену "Євробачення".

У 2020 році вона дебютувала на Нацвідборі з англомовною композицією Vegan, дійшла до фіналу, але там посіла останнє місце.

У 2022-му спробувала знову з піснею When God Shut The Door та здобула третє місце.

Втретє виконавиця повернулася на відбір уже у дуеті з Alyona Alyona. Їхня пісня Teresa & Maria принесла перемогу та путівку на "Євробачення-2024" у Мальме, де українки посіли почесне третє місце.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Alyona Alyona Jerry Heil Зірки шоу-бізнесу
Новини
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен