Alyona Alyona прокомментировала возможное участие Jerry Heil в Нацотборе-2026

Понедельник 29 сентября 2025 16:28
Alyona Alyona прокомментировала возможное участие Jerry Heil в Нацотборе-2026 Alyona Alyona (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская рэперша Alyona Alyona прокомментировала информацию, которая в последнее время распространяется в СМИ и соцсетях, о том, что певица Jerry Heil якобы планирует сольно принять участие в Национальном отборе на "Евровидение-2026".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды в программе "ТУР зірками".

"Она достойна этого"

По словам Alyona Alyona, для Jerry Heil такой шаг не станет чем-то новым, ведь до их совместного дуэта она уже пыталась участвовать в конкурсе самостоятельно.

"Ну, смотрите, она до того, как за мной пойти, поэтому сама стучалась. Поэтому я думаю, что она эту амбицию так вот в кармашек сложила, со мной сходила, пришла и такая: "А вот у меня есть такая амбиция, я хочу ее реализовать". И Бог помоги абсолютно. Она достойная, она крутая, она классная, она музыкант, она хоровой певец, она разноплановая, максимально музыкальная", - пояснила исполнительница.

Alyona Alyona прокомментировала возможное участие Jerry Heil в Нацотборе-2026Alyona Alyona и Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Рэперша добавила, что готова поддержать подругу, если та действительно решит снова идти на отбор.

"Она достойна того, чтобы поехать еще раз. Если она соберется, я прям помогу чем смогу и поддержу", - заверила артистка.

Пойдет ли Alyona Alyona сама?

На вопрос, планирует ли она лично участвовать в Нацотборе, певица ответила, что пока такой идеи нет.

"Что касается меня, то мне ближе, наверное, история Лорин, знаете, исчезнут. Все забыли, соскучились, а потом так - бам, добрый день, а я такая есть", - поделилась Alyona Alyona.

Она также уточнила, что сейчас ее больше интересует работа за кулисами, чем собственное участие в конкурсах.

"А сейчас мне больше интересно какое-то продюсерство, что-то вот кому-то помочь написать. Я получила опыт, я бы его так перекрестила, кому-то помогла", - резюмировала рэперша.

Откуда пошли слухи об участии Jerry Heil в Нацотборе-2026

Ранее продюсер Михаил Ясинский сделал неожиданное заявление: по его словам, певица Jerry Heil будет участвовать в Национальном отборе на "Евровидение-2026".

Ясинский отметил, что артистка уже активно готовится, работает над конкурсной песней и постепенно подогревает интерес к своему участию - выпускает сильные треки и анонсировала большой концерт во "Дворце спорта".

Более того, продюсер убежден, что именно эта исполнительница станет победительницей нацотбора и будет представлять Украину на конкурсе.

Он даже отметил, что в таком случае сам отбор можно было бы и отменить, ведь шансы певицы - самые большие.

Alyona Alyona прокомментировала возможное участие Jerry Heil в Нацотборе-2026Alyona Alyona и Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

В то же время он подчеркнул: организаторам придется приложить немало усилий, чтобы обеспечить ей достойную конкуренцию.

К слову, Jerry Heil не впервые стремится попасть на сцену "Евровидения".

В 2020 году она дебютировала на Нацотборе с англоязычной композицией Vegan, дошла до финала, но там заняла последнее место.

В 2022-м попробовала снова с песней When God Shut The Door и получила третье место.

В третий раз исполнительница вернулась на отбор уже в дуэте с Alyona Alyona. Их песня Teresa & Maria принесла победу и путевку на "Евровидение-2024" в Мальме, где украинки заняли почетное третье место.

