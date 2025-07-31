Андрій Лузан розповів про перший бойовий виїзд: "Прикол, як змінилось життя"

Яким був перший бойовий виїзд Лузана

В січні цього року йому повідомили, що він на добу їде на чергування. Разом з ним був ще один хлопець.

"І я просто через декілька днів в окопі в Донецькій області. І ми в бліндажі з чуваком. Я кажу: "Прикольно". І такий фончик - сабвуфер хтось включив типу. Прикол, як змінилось життя несподівано", - поділився враженнями він.

Андрій замислювався й про власну безпеку. Вони з побратимом навіть оцінювали, наскільки виріс ризик загинути.

"Якщо навколо тебе нема ніякої техніки, а там було її дуже мало, то ти в більш безпечній ситуації, ніж коли там обстрілюють "шахедами", бо це рандом", - зазначив він.

Проте страх все ж під час першого чергування відчував, адже зайти та вийти на позиції теж непросто.

"Так, там якась FPV-шечка може полетіти. Але потім, я такий, от перший виїзд: "Боже, як тут стрьомно. Це війна. Ну, це війна", - поділився він.

Зірка "Левів на Джипі" про перший бойовий виїзд (скриншот)

Чим займається Лузан в ЗСУ

Він служить у 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем, де вражає логістику та сили противника FPV-дронами.Таким чином він спрощує завдання штурмовим групам.

Особливо емоційним став перший виліт по живій силі ворога. Хвилювання були шалені.

"В мене серце фігачило так, що закладало вуха. Просто такі нерви були. На техніку там, на гармату якусь першу залітав - спокійно", - розповів він.

Найважче Лузану було відпустити думки про страх помилки. Це дуже заважає під час виконання завдань.

Зрештою страхи відійшли в бік, адже ворог щодня своїми атаками по цивільним нагадує, чому його потрібно знищувати.