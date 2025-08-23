Андрій Лузан зачарував кадрами з сестрою: "Вона вийшла гарніша за мене" (фото)

Гуморист, продюсер та військовий Андрій Лузан розкрив цікаві подробиці особистого життя. Мало хто знає, але в нього є сестра.
Як повідомляє РБК-Україна, про це стало відомо з нових сториз Лузана.
У блозі він поділився відео з Катериною Лузан, на якому вона проводить час у Карпатах разом з батьками.
Цю поїздку рідним подарував саме Андрій, хоча, як зізнавався раніше, вмовити батьків прийняти такий презент було нелегко.
Зрештою вони відправилися на відпочинок. І, судячи з кадрів Катерини, класно провели час на заході країни.
"Коли Лузан (найкращий брат на світі) дарує подорож в гори з батьками", - написала вона і доповнила текст емодзі серця та гір.
Поява Катерини в сториз зірки "Левів на Джипі" одразу привернула увагу його прихильників. Вони почали запитувати, чи дійсно вона його сестра.
Зокрема стало відомо, що колись дівчина брала участь у проєкті "Майданс".
"Так, це моя сестра. Так, вона вийшла гарніша за мене і так, вона перемогла Миколу Зирянова на "Майданс" без шансів", - поділився він.
Вона активно займається хореографією. В описі профілю представляє себе як міжнародну артистку та продюсерку контенту.
"Привіт, я Кейт Лузан - міжнародна виконавиця та артистка руху. Я показую танці, розтяжки та тренування, які відображають мій стиль", - зазначено в описі її каналу в YouTube.
До речі, Андрій показує сестру не вперше. Декілька років тому він також публікував спільні фото.
На одному з таких вони зображені разом в дитинстві. Катя - у зеленій футболці з сердечком.
