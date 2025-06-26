Антоніна Хижняк кумедно потролила Білий дім: опублікували ШІ-відео з її "двійником"

Як Хижняк потролила Білий дім

Зірка записала кумедне відео, у якому нібито отримує дзвінок від Дональда Трампа.

"Як я потрапила в Білий дім" - підписала вона ролик.

У жартівливій формі вона вимагає від американського президента нові "Patriot" для захисту українського неба. І він погоджується. Натомість вона нібито бере участь у його рекламі.

Що відомо про відео Білого дому

Ролик був присвячений новому законопроєкту адміністрації Трампа щодо скасування податків на понаднормову працю.

Відео було згенеровано штучним інтелектом. На ньому постає жінка, яка візуально дуже схожа на українську акторку.

Як відреагували в мережі

В Інституті масової інформації вважають, що для створення контенту використали ШІ-модель, яка була натренована на зображеннях зірки.

"Але тоді це означає, що будь-яка реальна людина, яка має цифровий слід, може бути відтворена у вигаданому контексті. І її зображення може бути використане в рекламі, політичних чи державних комунікаціях без її згоди", - прокоментували у відомстві.

Примітно, що в дописі Білого дому немає маркування про використання нейромережі.

Українці одразу впізнали Хижняк на відео. Деякі жартували, а деякі почали запитувати, чи в неї питали дозволу на використання обличчя.

Таке використання ШІ з залученням зображень з реальними людьми викликає занепокоєння.