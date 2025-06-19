Антоніна Хижняк зачарувала рідкісними фото з сином: йому вже 8 років

Як виглядає син Антоніни Хижняк

На нових фото мама та син щиро посміхаються, обіймаються та веселяться.

"Я досі хочу підіймати його на ручки, кружляти і підіймати, як Сімбу з "Короля Лева" (власне, мені здається, що я заради цього і тренуюсь", - підписала кадри зірка.

Антоніна Хижняк показала сина (фото: instagram.com/tonya_actress)

З нагоди дня народження акторка зізналася, що поява сина стала для неї справжньою трансформацією.

"Привести у світ нову людину, зіткану з частини твоєї душі та тіла, це велика честь, радість і водночас відповідальність", - зазначила матуся.

"Вважаю це і стало поштовхом до подальших змін і зросту карʼєри. Тому завдячую сину якщо не всім, то більшістю з тих див, які є в моєму житті", - додала вона.

У зворушливому дописі Хижняк розповіла, що може годинами спілкуватися з сином. Як і будь-яка мама, вона змушена шукати відповіді на складні питання.

"Ми годинами можемо говорити про все на світі (зараз привіт мамам, які теж думають, як відповідати на складні питання простими словами, особливо перед сном", - поділилася вона.

Хижняк ніжно привітала сина (фото: instagram.com/tonya_actress)

Наостанок акторка звернулася до хлопчика з теплими словами. Вона пообіцяла бути поруч та побажала усього найкращого у житті.

"Ти частина великої та люблячої сімʼї. В тебе найкращі бабусі та дідусі, і є навіть дві прабабусі! Ти моє серце, моя душа. Дякую, що ти в мене є", - резюмувала зірка.

Що відомо про особисте життя Антоніни Хижняк

Акторка народилася 28 липня 1990 року у місті Українка Київської області. Тривалий час жила у Василькові.

Закінчила університет театру і кіно імені Карпенка-Карого.

Займається дубляжем, працює в театрі та кіно. Особливу популярність здобула завдяки ролі Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша".

Про особисте життя зірка говорить вкрай рідко. Як відомо, вона була у шлюбі з Андрієм Якушевим, від якого виховує сина.

З 2020 року зустрічалася з актором Олександром Боднаром. Проте через три з половиною роки ці стосунки завершилися.