Барських вразив пристрастю з танцівницею: сміливий кліп знято під час балістичної атаки

Співак Макс Барських представив кліп на свою нову пісню "Mine". Разом з режисером Аланом Бадоєвим вони створили відео, зйомки якого ледь не зірвала ракетна атака.

Про це РБК-Україна розповіли в команді Барських.

Про що новий кліп Макса

"Чесно? Я сам не розумію, що ми сьогодні знімаємо", - сказав Барських на початку зйомок кліпу для четвертого англомовного треку з майбутньої платівки.

Це відео стало унікальним, адже вперше за всю співпрацю тандему Бадоєв–Барських режисер виступив ще й у ролі хореографа-постановника.

Зйомки нового кліпу, зазначили в команді Макса, припали на наймасованішу балістичну атаку на Київ. Тому формула знімального дня була простою: година роботи - дві в укритті.

Відео знімали цілу добу в одному з павільйонів арт-заводу "Платформа", але були значно ускладнені нічною атакою. Більшу частину часу команда провела в укритті, чекаючи на відбій тривоги.

"Дуже сюрреалістичне відчуття - коли більшість часу, відведеного на зйомку, ти сидиш в укритті, а після відбою, маючи лише годину до наступної тривоги, мусиш відтворити на майданчику свято і легкість танцю... Потім знову повертаєшся в укриття. Для мене це психологічно набагато складніше, аніж повітряні тривоги під час концертів", - зізнався Барських.

Новий кліп розповідає про дежавю. Через танець передається історія зустрічі, яка для головного героя перетворюється на мару. А головну жіночу роль і партії пристрасної танцівниці виконала Марія Боржкова - постійна учасниця балету Барських, яку артист ніжно називає "рибкою".