Барских поразил страстью с танцовщицей: смелый клип снят во время баллистической атаки

Пятница 15 августа 2025 15:10
Барских поразил страстью с танцовщицей: смелый клип снят во время баллистической атаки Макс Барских (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певец Макс Барских представил клип на свою новую песню "Mine". Вместе с режиссером Аланом Бадоевым они создали видео, съемки которого едва не сорвала ракетная атака.

Об этом РБК-Украина рассказали в команде Барских.

О чем новый клип Макса

"Честно? Я сам не понимаю, что мы сегодня снимаем", - сказал Барских в начале съемок клипа для четвертого англоязычного трека с будущей пластинки.

Это видео стало уникальным, ведь впервые за все сотрудничество тандема Бадоев-Барских режиссер выступил еще и в роли хореографа-постановщика.

Съемки нового клипа, отметили в команде Макса, пришлись на самую массированную баллистическую атаку на Киев. Поэтому формула съемочного дня была простой: час работы - два в укрытии.

Видео снимали целые сутки в одном из павильонов арт-завода "Платформа", но были значительно осложнены ночной атакой. Большую часть времени команда провела в укрытии, ожидая отбоя тревоги.

"Очень сюрреалистическое ощущение - когда большую часть времени, отведенного на съемку, ты сидишь в укрытии, а после отбоя, имея всего час до следующей тревоги, должен воссоздать на площадке праздник и легкость танца... Потом снова возвращаешься в укрытие. Для меня это психологически гораздо сложнее, чем воздушные тревоги во время концертов", - признался Барских.

Новый клип рассказывает о дежавю. Через танец передается история встречи, которая для главного героя превращается в бред. А главную женскую роль и партии страстной танцовщицы исполнила Мария Боржкова - постоянная участница балета Барских, которую артист нежно называет "рыбкой".

