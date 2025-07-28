"Бажали здохнути": акторка Вишнева відповіла тим, хто посилав її чоловіка "в окоп" (відео)

Акторка Катерина Вишнева, яка нещодавно розповіла, що не переходила на українську до 2022 року, прокоментувала образливі коментарі від хейтерів. Виявилося, щире зізнання зірки спровокувало хвилю критики.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Вишнева розповіла у новому випуску проекту "Ранок у великому місті", який вже з'явився на Facebook .

Як Вишнева реагує на критику

Після інтерв'ю Аліні Доротюк акторка читала коментарі. Вишній писали, що людина не може бути такою відвертою, нібито вона "навалює, щоб її пожаліли".

Також її хейтили за зізнання, що до 2022 року вона не розуміла, "яка різниця", якою мовою спілкуватися, і говорила російською.

"За що мені соромно, і я визнаю цю помилку. І ніколи не пізно переходити", - зауважила Катерина.

Окрім цього, юзери критикували акторку та її чоловіка. Але хейтери не врахували, що її обранець вже воює. І тому Катерина відповіла хейтерам, які вирішили "послати" її обранця на фронт.

"Бажали мені здохнути в окопі. Що я так не говорила б, якби мій чоловік ховався в окопі. Камон, він і так там є!" - сказала Вишнева.

Катерина Вишнева розповіла, як реагує на хейт (скріншот)

Також Катерина розповіла, чому наважилася розкрити деталі своїх проблем зі здоров'ям. Тоді акторка казала, що перенесла вже три операції в онкоцентрі, адже у неї знайшли пухлини.

"Може, когось наштовхне на думку, що не в усіх акторів все так добре, навіть якщо картинка виглядає нічого так", - пояснила Вишнева.

При цьому акторка не приховує, що ділитися таким з публікою було нелегко. Але вона помічала чимало нещирості серед колег-акторів, а тому вирішила, що не буде нічого приховувати.

"Так, це болюча для мене тема. Про таке говорити на загал - це як визнавати свою слабкість. Але якщо чесно і відкрито - то чесно і відкрито... Ця моя відкритість і прямота про це, можливо, когось спонукає піти перевіритись", - зазначила Катерина.

"Мої пухлини не були злоякісними, вони не встигли. Ми спіймали їх на стадії переходу. Це не можна назвати ремісією, бо у мене не було онко. Воно було схоплено в останній момент. Наразі ми слідкуємо, тому що нові пухлини з'являються і це постійний контроль, медичний чек-ап", - резюмувала вона.