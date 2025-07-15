"Міс Україна Всесвіт" перенесла серйозну операцію: "Виявили новоутворення" (фото)

Українська модель, блогерка та переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях опинилася у лікарні та звернулася до українців з важливим меседжем.

Як повідомляє РБК-Україна , у новому дописі в Instagram Неплях показалася на лікарняному ліжку та розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Чому Неплях потрапила до лікарні

У блогерки виявили новоутворення, яке медики вирішили видалити хірургічним шляхом.

"Це могли б бути груди, але ні", - пожартувала вона про свій стан.

Анна Неплях у лікарні (фото: instagram.com/neplyah)

Це не перший випадок, коли її здоров'я дає збій - і кожного разу це стає приводом для переосмислення цінностей.

"Можна сказати, що раз на 5 років мене скошує здоровʼя, відбувається жорстка переоцінка цінностей і свого шляху, а далі лише скажені злети. Саме на це я сподіваюсь…" - пояснила модель.

"У 2020 році у мене виявили пухлину у гайморовій пазусі, яка була успішно прооперована. Після того я спостерігаюсь та не жаліюся на здоровʼя", - додала вона.

Проте минулого тижня в Анни знайшли новоутворення вже в іншому місці. Саме тому їй знову довелося лягти на операційний стіл.

"Та настрій вже не хвилюючий, а виключно позитивний, в житті очікується квантовий скачок і я до нього ой як готова", - поділилася вона.

Модель прийшла до лікарні ще о 7 ранку. Операція пройшла успішно. Зокрема вона показала, як насолоджувалася ласуванням улюбленої ковбаси вже після виходу з наркозу.

Міс Всесвіт Україна-2021 показала, чим ласувала після операції (скриншот)

Водночас Неплях звернулася до українців з важливим меседжем. Вона закликала не нехтувати оглядами у лікарів та турботою про своє здоров'я.

"Цінуйте життя, перевіряйте ваше здоровʼя, чистіть тіло і думки, любіть Україну і не *біть собі мозок", - додала вона.

Анна Неплях про операцію (фото: instagram.com/neplyah)

Як відреагували в мережі

Користувачі підтримали дівчину та побажали якнайшвидшого відновлення.

"Красуня, здоровʼя тобі, ти що".

"Скорішого відновлення".

"Анюта, все буде добре".

"Дай Бог, щоб все було добре. Молодець, не хвилюйтеся".

"Хай Янголята охоронці оберігають".

"Одужуйте. Все буде добре".

Хто така Анна Неплях

Українська модель родом з Дніпра. Відома як переможниця конкурсів "Міс Україна Всесвіт" 2021 року та "Міс Інтерконтиненталь Україна" 2017 року.

Також Анна боролася за серце пілота Максима Михайлюка в десятому сезону романтичного шоу "Холостяк".

Позиціонує себе в Instagram як інфлюенсера моди та стилю життя. За нею слідкують понад 200 тисяч користувачів.

Раніше ми розповідали про лакшері-квартиру Анни Неплях від колишнього.