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"Міс Україна Всесвіт" перенесла серйозну операцію: "Виявили новоутворення" (фото)

Вівторок 15 липня 2025 18:29
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"Міс Україна Всесвіт" перенесла серйозну операцію: "Виявили новоутворення" (фото) У Анни Неплях виявили онкологічне новоутворення (фото: instagram.com/neplyah)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська модель, блогерка та переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях опинилася у лікарні та звернулася до українців з важливим меседжем.

Як повідомляє РБК-Україна, у новому дописі в Instagram Неплях показалася на лікарняному ліжку та розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Чому Неплях потрапила до лікарні

У блогерки виявили новоутворення, яке медики вирішили видалити хірургічним шляхом.

"Це могли б бути груди, але ні", - пожартувала вона про свій стан.

&quot;Міс Україна Всесвіт&quot; перенесла серйозну операцію: &quot;Виявили новоутворення&quot; (фото)Анна Неплях у лікарні (фото: instagram.com/neplyah)

Це не перший випадок, коли її здоров'я дає збій - і кожного разу це стає приводом для переосмислення цінностей.

"Можна сказати, що раз на 5 років мене скошує здоровʼя, відбувається жорстка переоцінка цінностей і свого шляху, а далі лише скажені злети. Саме на це я сподіваюсь…" - пояснила модель.

"У 2020 році у мене виявили пухлину у гайморовій пазусі, яка була успішно прооперована. Після того я спостерігаюсь та не жаліюся на здоровʼя", - додала вона.

Проте минулого тижня в Анни знайшли новоутворення вже в іншому місці. Саме тому їй знову довелося лягти на операційний стіл.

"Та настрій вже не хвилюючий, а виключно позитивний, в житті очікується квантовий скачок і я до нього ой як готова", - поділилася вона.

&quot;Міс Україна Всесвіт&quot; перенесла серйозну операцію: &quot;Виявили новоутворення&quot; (фото)

Модель прийшла до лікарні ще о 7 ранку. Операція пройшла успішно. Зокрема вона показала, як насолоджувалася ласуванням улюбленої ковбаси вже після виходу з наркозу.

&quot;Міс Україна Всесвіт&quot; перенесла серйозну операцію: &quot;Виявили новоутворення&quot; (фото)Міс Всесвіт Україна-2021 показала, чим ласувала після операції (скриншот)

Водночас Неплях звернулася до українців з важливим меседжем. Вона закликала не нехтувати оглядами у лікарів та турботою про своє здоров'я.

"Цінуйте життя, перевіряйте ваше здоровʼя, чистіть тіло і думки, любіть Україну і не *біть собі мозок", - додала вона.

&quot;Міс Україна Всесвіт&quot; перенесла серйозну операцію: &quot;Виявили новоутворення&quot; (фото)Анна Неплях про операцію (фото: instagram.com/neplyah)

Як відреагували в мережі

Користувачі підтримали дівчину та побажали якнайшвидшого відновлення.

  • "Красуня, здоровʼя тобі, ти що".
  • "Скорішого відновлення".
  • "Анюта, все буде добре".
  • "Дай Бог, щоб все було добре. Молодець, не хвилюйтеся".
  • "Хай Янголята охоронці оберігають".
  • "Одужуйте. Все буде добре".

Хто така Анна Неплях

Українська модель родом з Дніпра. Відома як переможниця конкурсів "Міс Україна Всесвіт" 2021 року та "Міс Інтерконтиненталь Україна" 2017 року.

Також Анна боролася за серце пілота Максима Михайлюка в десятому сезону романтичного шоу "Холостяк".

Позиціонує себе в Instagram як інфлюенсера моди та стилю життя. За нею слідкують понад 200 тисяч користувачів.

Раніше ми розповідали про лакшері-квартиру Анни Неплях від колишнього.

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