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Безугла цинічно глузує з Тополі, квартиру якого рознесла балістика: "VIP з фейковою службою"

Понеділок 23 червня 2025 11:24
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Безугла цинічно глузує з Тополі, квартиру якого рознесла балістика: "VIP з фейковою службою" Мар'яна Безугла (фото: facebook.com/bezuhlamariana)
Автор: Катерина Собкова

Народна депутатка Мар'яна Безугла знову відзначилася в мережі: цього разу вона жорстко пройшлася по солісту українського гурту "Антитіла" Тарасу Тополі, квартира якого серйозно постраждала після масованої атаки на Київ 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Безуглої в соцмережі Facebook.

"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався заради картинки, форма, інтерв'ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікацію, здоровий глузд, а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку", - написала депутатка.

Далі Безугла не вгамовувалася і звинуватила артиста в тому, що той після короткої служби повернувся до концертної діяльності.

"А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне", - зазначила вона.

Особливої критики вона завдала тим, хто, на її думку, уникнув реальної мобілізації.

"Фейкова служба - справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не обирає, чи ти "повирішував" в університеті, щоб не мобілізуватися, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма", - написала нардеп.

"Я співчуваю всім, але найбільше співчуваю загиблим за нашу державність, зокрема в Бахмуті. Там гинули найкращі, які не ховалися", - зазначила Мар'яна Безугла.

Наприкінці публікації вона все ж таки поспівчувала лідеру гурту "Антитіла", втім, зробила це у властивій їй манері.

"Добре, що вціліли, бажаю вціліти всім сім'ям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків", - підсумувала Безугла.

Безугла цинічно глузує з Тополі, квартиру якого рознесла балістика: &quot;VIP з фейковою службою&quot;

Мар'яна Безугла висміяла Тараса Тополю (скриншот поста)

Квартира Тараса Тополі постраждала внаслідок атаки на Київ 23 червня

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, що його квартира, в якій він мешкає з дружиною, співачкою Оленою Тополею, та дітьми серйозно постраждала внаслідок масованого обстрілу.

Його будинок розташований поруч із багатоповерхівкою, в яку влучила російська балістична ракета. Потужна вибухова хвиля серйозно пошкодила житло.

"Всередині все розбито, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в сім'ї живі, так склалися обставини, Творець уберіг", - написав Тополя.

На щастя, самих артистів і їхніх трьох дітей не було вдома на момент "прильоту".

Обстріл Києва та області 23 червня

Уночі з 22 на 23 червня РФ завдала комбінованого удару по Києву, використавши дрони-камікадзе і балістичні ракети.

У кількох районах столиці є серйозні пошкодження: у Шевченківському районі частково зруйновано п'ятиповерхівку - пошкоджено перекриття між четвертим і п'ятим поверхами, зруйновано дах.

Також пошкоджено корпуси та гуртожитки Київського політехнічного інституту.

У Солом'янському районі внаслідок пожежі серйозно постраждав бізнес-центр.

На жаль, у Києві підтверджено загибель сімох людей, ще 25 осіб дістали поранення.

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