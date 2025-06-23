Безугла цинічно глузує з Тополі, квартиру якого рознесла балістика: "VIP з фейковою службою"
Народна депутатка Мар'яна Безугла знову відзначилася в мережі: цього разу вона жорстко пройшлася по солісту українського гурту "Антитіла" Тарасу Тополі, квартира якого серйозно постраждала після масованої атаки на Київ 23 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Безуглої в соцмережі Facebook.
"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався заради картинки, форма, інтерв'ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікацію, здоровий глузд, а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку", - написала депутатка.
Далі Безугла не вгамовувалася і звинуватила артиста в тому, що той після короткої служби повернувся до концертної діяльності.
"А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне", - зазначила вона.
Особливої критики вона завдала тим, хто, на її думку, уникнув реальної мобілізації.
"Фейкова служба - справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не обирає, чи ти "повирішував" в університеті, щоб не мобілізуватися, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма", - написала нардеп.
"Я співчуваю всім, але найбільше співчуваю загиблим за нашу державність, зокрема в Бахмуті. Там гинули найкращі, які не ховалися", - зазначила Мар'яна Безугла.
Наприкінці публікації вона все ж таки поспівчувала лідеру гурту "Антитіла", втім, зробила це у властивій їй манері.
"Добре, що вціліли, бажаю вціліти всім сім'ям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків", - підсумувала Безугла.
Мар'яна Безугла висміяла Тараса Тополю (скриншот поста)
Квартира Тараса Тополі постраждала внаслідок атаки на Київ 23 червня
Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, що його квартира, в якій він мешкає з дружиною, співачкою Оленою Тополею, та дітьми серйозно постраждала внаслідок масованого обстрілу.
Його будинок розташований поруч із багатоповерхівкою, в яку влучила російська балістична ракета. Потужна вибухова хвиля серйозно пошкодила житло.
"Всередині все розбито, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в сім'ї живі, так склалися обставини, Творець уберіг", - написав Тополя.
На щастя, самих артистів і їхніх трьох дітей не було вдома на момент "прильоту".
Обстріл Києва та області 23 червня
Уночі з 22 на 23 червня РФ завдала комбінованого удару по Києву, використавши дрони-камікадзе і балістичні ракети.
У кількох районах столиці є серйозні пошкодження: у Шевченківському районі частково зруйновано п'ятиповерхівку - пошкоджено перекриття між четвертим і п'ятим поверхами, зруйновано дах.
Також пошкоджено корпуси та гуртожитки Київського політехнічного інституту.
У Солом'янському районі внаслідок пожежі серйозно постраждав бізнес-центр.
На жаль, у Києві підтверджено загибель сімох людей, ще 25 осіб дістали поранення.
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