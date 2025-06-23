Блогер Лебіга під час стріму записав момент вибуху під Києвом: у будинку пошкоджено стіни (відео)
В ніч на 23 червня російська армія завдала комбінованого удару по Києву ракетами та безпілотниками. Одним із тих, хто відчув наслідки атаки ледь не в прямому ефірі, став блогер-стрімер Михайло Лебіга.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram блогера.
Під час стріму Лебіга почув характерний звук "Шахеда" й встиг зреагувати - ліг на підлогу й згорнувся у клубок.
Саме в цей момент дрон-камікадзе влучив у дорогу поблизу його будинку.
У відео наявна ненормативна лексика
Ударна хвиля докотилася до приміщення, де перебував блогер: у квартирі посипалась штукатурка зі стелі чи стін.
"Будуть винні мені нову штукатурку", - написав він жартома, хоча ситуація була справді напруженою.
Михайло Лебіга записав потужний вибух на відео (фото: instagram.com/misha_lebiga)
Відомо, що Лебіга живе в орендованому будинку під Києвом. Переїхати сюди він вирішив після того, як зрозумів, що попереднє житло не підходить для роботи: не вистачало простору для стрімів і умов для його собаки.
Скільки саме платить за оренду, не розголошує - каже, це частина домовленості з власником.
До Києва Михайло переїхав у 2023-му. До того жив у Кам’янці-Подільському, де, за даними медіа "Межа", наприкінці січня того ж року придбав свою першу квартиру.
Михайло Лебіга (фото: instagram.com/misha_lebiga)
А вже за кілька днів оформив купівлю ще однієї - імовірно, для своєї мами Наталії, яка досі живе у рідному місті.
Нічний обстріл Києва 23 червня: що відомо
У ніч на 23 червня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, використавши дрони-камікадзе та балістичні ракети.
Місто зазнало значних пошкоджень, зруйновано житлові будівлі, виникли масштабні пожежі.
Станом на ранок підтверджено загибель семи людей, ще 25 осіб дістали поранення.
У Шевченківському районі серйозно постраждала п’ятиповерхівка - вибух пошкодив перекриття між четвертим і п’ятим поверхами, зруйнував дах.
У дворі спалахнули припарковані автомобілі. Рятувальники проводять евакуацію: з будинку вже вдалося вивести десятьох людей, серед них - вагітна жінка та двоє дітей. Працюють автодрабини й спеціальні рятувальні драбини.
У Солом’янському районі пожежею охопило дах бізнес-центру.
В іншому місці в цьому ж районі загорілася чотириповерхова офісна будівля - вогонь охопив близько 800 квадратних метрів. Пожежники досі працюють на місці.
Також повідомляється про пожежу поблизу території Київського політехнічного інституту.
Університетські корпуси не горять, але в багатьох будівлях вибило вікна. Студентів та викладачів закликають допомогти з прибиранням уламків скла.
У кількох районах зафіксовано загоряння на відкритій місцевості та нові руйнування в житловому секторі внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА.
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