ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Більше не Бекхем? Друге весілля Брукліна стало "останнім ударом" для Девіда та Вікторії

Середа 13 серпня 2025 08:21
UA EN RU
Більше не Бекхем? Друге весілля Брукліна стало "останнім ударом" для Девіда та Вікторії Бекхемів не запросили на друге весілля cина (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

На другому весіллі Брукліна Бекхема й Ніколи Пельтц не було жодного члена родини нареченого. Девіда та Вікторію не запросили, що лише посилило чутки про розкол в родині.

Що сталося між молодим подружжям та батьками - дізнайтеся деталі в матеріалі РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Друге весілля Брукліна пройшло без батьків

У понеділок, 2 серпня, 26-річний син Девіда та Вікторії оновив клятви з 30-річною коханою в маєтку її батька, мільярдера Нельсона Пельтца.

Пара влаштувала гучне гуляння, проте на святі не було нікого з сімейства Бекхемів. А ключові ролі на другому весіллі відігравали батьки нареченої, зокрема її 83-річний тато.

Більше не Бекхем? Друге весілля Брукліна стало &quot;останнім ударом&quot; для Девіда та ВікторіїДруге весілля Брукліна та Ніколи (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)​​​​​​​

Сукня з підтекстом?

Нікола одягнула вінтажну сукню матері, 70-річної Клавдії. Вибір вбрання одразу нагадав про чутки щодо конфлікту дівчини зі свекрухою - коли на весіллі у 2022 році вона відмовилася від наряду бренду Бекхем на користь образу від Valentino.

Так, обравши сукню на честь мами, дружина Брукліна показала, до кого справді ставиться з пошаною та любов'ю.

Більше не Бекхем? Друге весілля Брукліна стало &quot;останнім ударом&quot; для Девіда та ВікторіїБруклін та Нікола (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

"Останній удар" для Девіда та Вікторії

За інформацією інсайдера, вони були дуже засмучені через те, що дізналися про свято з новин. Ба більше, на церемонію не запросили жодного з 30 родичів!

"Це був останній удар для Девіда і Вікторії. Бачити, як Нельсон відіграє таку важливу роль, було особливо болісно для Девіда", - поділилося джерело.

Дідусь і бабуся також були розчаровані, адже Бруклін завжди був дуже близьким з ними.

На думку інсайдера, син продемонстрував небажання асоціюватися з родиною.

"Тепер вони навіть сумніваються, чи хоче Бруклін залишати прізвище Бекхем. Чи він тепер Пельтц? 2 серпня 2025 року - це день, коли Бруклін офіційно оголосив, що більше не є частиною сім'ї Бекхемів?" - зазначив він.

Більше не Бекхем? Друге весілля Брукліна стало &quot;останнім ударом&quot; для Девіда та ВікторіїДевід та Вікторія (фото: instagram.com/davidbeckham)

Шляху назад немає?

Символізму додала післявесільна вечірка на тему метеликів, які уособлюють перетворення, відродження та свободу.

В ЗМІ вже припускають, що це промовисте послання від Ніколи для родини чоловіка: шляху назад немає.

Більше не Бекхем? Друге весілля Брукліна стало &quot;останнім ударом&quot; для Девіда та ВікторіїНікола Пельтц на афтепаті (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

Розкол у стосунках з братами

Про глибину сімейного конфлікту свідчить і те, що Бруклін з дружиною не слідкують за його молодшими братами Крузом і Ромео в Instagram. За чутками, саме молодші хлопці заблокували їх у соціальній мережі.

Нагадаємо, про погіршення стосунків між Девідом, Вікторією та їхнім сином стало відомо у травні, коли молоде подружжя не з’явилося на святкуванні 50-річчя колишнього футболіста.

Відсутність членів родини на другому весіллі стала останнім сигналом, що вони віддалилися та не спілкуються.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN
Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія