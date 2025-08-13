Більше не Бекхем? Друге весілля Брукліна стало "останнім ударом" для Девіда та Вікторії

На другому весіллі Брукліна Бекхема й Ніколи Пельтц не було жодного члена родини нареченого. Девіда та Вікторію не запросили, що лише посилило чутки про розкол в родині.

Що сталося між молодим подружжям та батьками - дізнайтеся деталі в матеріалі РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Друге весілля Брукліна пройшло без батьків

У понеділок, 2 серпня, 26-річний син Девіда та Вікторії оновив клятви з 30-річною коханою в маєтку її батька, мільярдера Нельсона Пельтца.

Пара влаштувала гучне гуляння, проте на святі не було нікого з сімейства Бекхемів. А ключові ролі на другому весіллі відігравали батьки нареченої, зокрема її 83-річний тато.

Друге весілля Брукліна та Ніколи (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)​​​​​​​

Сукня з підтекстом?

Нікола одягнула вінтажну сукню матері, 70-річної Клавдії. Вибір вбрання одразу нагадав про чутки щодо конфлікту дівчини зі свекрухою - коли на весіллі у 2022 році вона відмовилася від наряду бренду Бекхем на користь образу від Valentino.

Так, обравши сукню на честь мами, дружина Брукліна показала, до кого справді ставиться з пошаною та любов'ю.

Бруклін та Нікола (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

"Останній удар" для Девіда та Вікторії

За інформацією інсайдера, вони були дуже засмучені через те, що дізналися про свято з новин. Ба більше, на церемонію не запросили жодного з 30 родичів!

"Це був останній удар для Девіда і Вікторії. Бачити, як Нельсон відіграє таку важливу роль, було особливо болісно для Девіда", - поділилося джерело.

Дідусь і бабуся також були розчаровані, адже Бруклін завжди був дуже близьким з ними.

На думку інсайдера, син продемонстрував небажання асоціюватися з родиною.

"Тепер вони навіть сумніваються, чи хоче Бруклін залишати прізвище Бекхем. Чи він тепер Пельтц? 2 серпня 2025 року - це день, коли Бруклін офіційно оголосив, що більше не є частиною сім'ї Бекхемів?" - зазначив він.

Девід та Вікторія (фото: instagram.com/davidbeckham)

Шляху назад немає?

Символізму додала післявесільна вечірка на тему метеликів, які уособлюють перетворення, відродження та свободу.

В ЗМІ вже припускають, що це промовисте послання від Ніколи для родини чоловіка: шляху назад немає.

Нікола Пельтц на афтепаті (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

Розкол у стосунках з братами

Про глибину сімейного конфлікту свідчить і те, що Бруклін з дружиною не слідкують за його молодшими братами Крузом і Ромео в Instagram. За чутками, саме молодші хлопці заблокували їх у соціальній мережі.

Нагадаємо, про погіршення стосунків між Девідом, Вікторією та їхнім сином стало відомо у травні, коли молоде подружжя не з’явилося на святкуванні 50-річчя колишнього футболіста.

Відсутність членів родини на другому весіллі стала останнім сигналом, що вони віддалилися та не спілкуються.