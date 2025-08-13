ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Больше не Бекхэм? Вторая свадьба Бруклина стала "последним ударом" для Дэвида и Виктории

Среда 13 августа 2025 08:21
UA EN RU
Больше не Бекхэм? Вторая свадьба Бруклина стала "последним ударом" для Дэвида и Виктории Бекхэмов не пригласили на вторую свадьбу сына (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

На второй свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц не было ни одного члена семьи жениха. Дэвида и Викторию не пригласили, что лишь усилило слухи о расколе в семье.

Что произошло между молодыми супругами и родителями - узнайте детали в материале РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Вторая свадьба Бруклина прошла без родителей

В понедельник, 2 августа, 26-летний сын Дэвида и Виктории обновил клятвы с 30-летней возлюбленной в поместье ее отца, миллиардера Нельсона Пельтца.

Пара устроила громкое гуляние, однако на празднике не было никого из семейства Бекхэмов. А ключевые роли на второй свадьбе играли родители невесты, в частности ее 83-летний папа.

Больше не Бекхэм? Вторая свадьба Бруклина стала &quot;последним ударом&quot; для Дэвида и ВикторииВторая свадьба Бруклина и Николы (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Платье с подтекстом?

Никола надела винтажное платье матери, 70-летней Клавдии. Выбор наряда сразу напомнил о слухах о конфликте девушки со свекровью - когда на свадьбе в 2022 году она отказалась от наряда бренда Бекхэм в пользу образа от Valentino.

Так, выбрав платье в честь мамы, жена Бруклина показала, к кому действительно относится с уважением и любовью.

Больше не Бекхэм? Вторая свадьба Бруклина стала &quot;последним ударом&quot; для Дэвида и ВикторииБруклин и Никола (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

"Последний удар" для Дэвида и Виктории

По информации инсайдера, они были очень расстроены из-за того, что узнали о празднике из новостей. Более того, на церемонию не пригласили ни одного из 30 родственников!

"Это был последний удар для Дэвида и Виктории. Видеть, как Нельсон играет такую важную роль, было особенно болезненно для Дэвида", - поделился источник.

Дедушка и бабушка также были разочарованы, ведь Бруклин всегда был очень близок с ними.

По мнению инсайдера, сын продемонстрировал нежелание ассоциироваться с семьей.

"Теперь они даже сомневаются, хочет ли Бруклин оставлять фамилию Бекхэм. Или он теперь Пельтц? 2 августа 2025 года - это день, когда Бруклин официально объявил, что больше не является частью семьи Бекхэмов?" - отметил он.

Больше не Бекхэм? Вторая свадьба Бруклина стала &quot;последним ударом&quot; для Дэвида и ВикторииДэвид и Виктория (фото: instagram.com/davidbeckham)

Пути назад нет?

Символизма добавила послесвадебная вечеринка на тему бабочек, которые олицетворяют преображение, возрождение и свободу.

В СМИ уже предполагают, что это красноречивое послание от Николы для семьи мужа: пути назад нет.

Больше не Бекхэм? Вторая свадьба Бруклина стала &quot;последним ударом&quot; для Дэвида и ВикторииНикола Пельтц на афтепати (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

Раскол в отношениях с братьями

О глубине семейного конфликта свидетельствует и то, что Бруклин с женой не следят за его младшими братьями Крузом и Ромео в Instagram. По слухам, именно младшие ребята заблокировали их в социальной сети.

Напомним, об ухудшении отношений между Дэвидом, Викторией и их сыном стало известно в мае, когда молодые супруги не появились на праздновании 50-летия бывшего футболиста.

Отсутствие членов семьи на второй свадьбе стало последним сигналом, что они отдалились и не общаются.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия