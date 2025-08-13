Больше не Бекхэм? Вторая свадьба Бруклина стала "последним ударом" для Дэвида и Виктории

На второй свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц не было ни одного члена семьи жениха. Дэвида и Викторию не пригласили, что лишь усилило слухи о расколе в семье.

Что произошло между молодыми супругами и родителями - узнайте детали в материале РБК-Украина со ссылкой на The Sun .

Вторая свадьба Бруклина прошла без родителей

В понедельник, 2 августа, 26-летний сын Дэвида и Виктории обновил клятвы с 30-летней возлюбленной в поместье ее отца, миллиардера Нельсона Пельтца.

Пара устроила громкое гуляние, однако на празднике не было никого из семейства Бекхэмов. А ключевые роли на второй свадьбе играли родители невесты, в частности ее 83-летний папа.

Вторая свадьба Бруклина и Николы (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Платье с подтекстом?

Никола надела винтажное платье матери, 70-летней Клавдии. Выбор наряда сразу напомнил о слухах о конфликте девушки со свекровью - когда на свадьбе в 2022 году она отказалась от наряда бренда Бекхэм в пользу образа от Valentino.

Так, выбрав платье в честь мамы, жена Бруклина показала, к кому действительно относится с уважением и любовью.

Бруклин и Никола (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

"Последний удар" для Дэвида и Виктории

По информации инсайдера, они были очень расстроены из-за того, что узнали о празднике из новостей. Более того, на церемонию не пригласили ни одного из 30 родственников!

"Это был последний удар для Дэвида и Виктории. Видеть, как Нельсон играет такую важную роль, было особенно болезненно для Дэвида", - поделился источник.

Дедушка и бабушка также были разочарованы, ведь Бруклин всегда был очень близок с ними.

По мнению инсайдера, сын продемонстрировал нежелание ассоциироваться с семьей.

"Теперь они даже сомневаются, хочет ли Бруклин оставлять фамилию Бекхэм. Или он теперь Пельтц? 2 августа 2025 года - это день, когда Бруклин официально объявил, что больше не является частью семьи Бекхэмов?" - отметил он.

Дэвид и Виктория (фото: instagram.com/davidbeckham)

Пути назад нет?

Символизма добавила послесвадебная вечеринка на тему бабочек, которые олицетворяют преображение, возрождение и свободу.

В СМИ уже предполагают, что это красноречивое послание от Николы для семьи мужа: пути назад нет.

Никола Пельтц на афтепати (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

Раскол в отношениях с братьями

О глубине семейного конфликта свидетельствует и то, что Бруклин с женой не следят за его младшими братьями Крузом и Ромео в Instagram. По слухам, именно младшие ребята заблокировали их в социальной сети.

Напомним, об ухудшении отношений между Дэвидом, Викторией и их сыном стало известно в мае, когда молодые супруги не появились на праздновании 50-летия бывшего футболиста.

Отсутствие членов семьи на второй свадьбе стало последним сигналом, что они отдалились и не общаются.