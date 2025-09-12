Блогер Ден Повєткін з розмахом відгуляв весілля: Сердючка, Дан Балан і розкішні авто
Днями скандальний український блогер Денис Повєткін, відомий як Денчик Лисий, одружився зі своєю коханою Ритою Борзіковою. Церемонія пройшла у престижному комплексі Edem Resort Medical & SPA неподалік Львова.
Як пройшло весілля Дена Повєткіна
Свято почалося несподівано: гості побачили "Денчика", який начебто прилетів на дроні, проте апарат упав у водойму.
Виявилося, що це був жарт, а сам наречений урочисто приїхав на BMW.
Наречену до вівтаря супроводжував батько.
Перший день весілля відзначався елегантним оформленням у чорних та бордових тонах із великою кількістю квітів і зелені.
Як пройшло весілля Денчика Лисого (скріншоти)
Серед гостей були популярні блогери, зокрема Юлія Верба та Стася Макєєва.
Юлія Верба та Стася Макєєва (фото: instagram.com/verbaaa)
Молодятам подарували численні дорогі подарунки, серед яких дві автівки, гідроцикл та інші сюрпризи.
Крім того, Денис підготував своїй дружині автомобіль, який поки не показали публічно.
Програму свята доповнив виступ Вєрки Сердючки.
Також запрошеним артистом став молдавський музикант Дан Балан.
Блогер підкреслив, що витрати на весілля не перевищили тих сум, які він раніше спрямовував на благодійність і допомогу військовим.
Під час святкування також вдалося зібрати кошти для армії: лоти продали на 12 тисяч доларів, для ЗСУ придбали дві автівки на 25 тисяч, а дрон, що впав у водойму, відремонтують і передадуть захисникам.
Святкування тривало два дні. Другий день пройшов у національному стилі: молодята та гості одягнули вишиванки, а подія також відбулася неподалік Львова.
Що відомо про Дена Повєткіна
Денис Повєткін, відомий у мережі як Денчик Лисий, народився 7 березня 2003 року у Харкові.
Популярність йому принесла нестандартна та провокативна поведінка в інтернеті: відео з екстравагантними та суперечливими сюжетами швидко привернули увагу широкої аудиторії.
Серед найбільш резонансних роликів - відео 2023 року, де блогер нібито скинув бетонну плиту на свій Porsche Cayenne 2017.
Реакція підписників була неоднозначною: частина аудиторії вважала, що авто краще продати, а гроші спрямувати на підтримку ЗСУ.
Такі ролики закріпили за Повєткіним репутацію одного з найскандальніших і найяскравіших представників українського блогінгу.
Денчик Лисий (фото: instagram.com/den_povetkin_13)
Окрім відеоконтенту, Денис керує трьома закладами та веде телеграм-канал, присвячений заробітку і навчальним матеріалам у сфері криптовалют.
