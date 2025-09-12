ua en ru
Блогер Ден Повєткін з розмахом відгуляв весілля: Сердючка, Дан Балан і розкішні авто

П'ятниця 12 вересня 2025 13:00
Блогер Ден Повєткін з розмахом відгуляв весілля: Сердючка, Дан Балан і розкішні авто Денчик Лисий з коханою (фото: instagram.com/rita_borzikova)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями скандальний український блогер Денис Повєткін, відомий як Денчик Лисий, одружився зі своєю коханою Ритою Борзіковою. Церемонія пройшла у престижному комплексі Edem Resort Medical & SPA неподалік Львова.

Деталі дізнайтеся у нашому матеріалі на РБК-Україна.

Як пройшло весілля Дена Повєткіна

Свято почалося несподівано: гості побачили "Денчика", який начебто прилетів на дроні, проте апарат упав у водойму.

Виявилося, що це був жарт, а сам наречений урочисто приїхав на BMW.

@vanya_senchuk Весілля #денисповеткин #деньчик #деньчиклысый #рита #едем оригінальний звук - IVAN SENCHUK

Наречену до вівтаря супроводжував батько.

@inssta_news1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИТРАТИ НА ВЕСІЛЛЯ ТА ВСІ ПОДРОБИЦІ У НАС В ТЕЛЕГРАМІ #денповеткин #денчиклысый оригінальний звук - inssta_news1

Перший день весілля відзначався елегантним оформленням у чорних та бордових тонах із великою кількістю квітів і зелені.

Як пройшло весілля Денчика Лисого (скріншоти)

Серед гостей були популярні блогери, зокрема Юлія Верба та Стася Макєєва.

Блогер Ден Повєткін з розмахом відгуляв весілля: Сердючка, Дан Балан і розкішні автоЮлія Верба та Стася Макєєва (фото: instagram.com/verbaaa)

Молодятам подарували численні дорогі подарунки, серед яких дві автівки, гідроцикл та інші сюрпризи.

@insta.tallks ВСІ ПОДАРУНКИ ТА ПОДРОБИЦІ НА РАЗУНОК ВЕСІЛЛЯ У ТЕЛЕГРАМІ #денчиклысый оригінальний звук - insta.tallks

Крім того, Денис підготував своїй дружині автомобіль, який поки не показали публічно.

Програму свята доповнив виступ Вєрки Сердючки.

@_vibevision_ Дивіться більше відео в профілі, підписка #денисповеткин #свадьба #блогеры оригінальний звук - VibeVision

Також запрошеним артистом став молдавський музикант Дан Балан.

@insta..talks Не пропустіть нічого – приєднуйтесь до нашого Telegram! Посилання в шапці профілю #данбалан #дан #ден #поветкін #свадьба оригинальный звук - instatalks

Блогер підкреслив, що витрати на весілля не перевищили тих сум, які він раніше спрямовував на благодійність і допомогу військовим.

@bloggersua #денчиклысый оригінальний звук - Блогеры Украины

Під час святкування також вдалося зібрати кошти для армії: лоти продали на 12 тисяч доларів, для ЗСУ придбали дві автівки на 25 тисяч, а дрон, що впав у водойму, відремонтують і передадуть захисникам.

@insta.talks.tg2 Не пропустіть нічого – приєднуйтесь до нашого Telegram! Посилання в шапці профілю #поветкін #зсу #весілля #борзікова #лисий оригинальный звук - insta.talks.tg

Святкування тривало два дні. Другий день пройшов у національному стилі: молодята та гості одягнули вишиванки, а подія також відбулася неподалік Львова.

@k.a.r_i_na #денчиклысый #денчик #лысый #денповеткин #весілля оригинальный звук - музика для тебе

Що відомо про Дена Повєткіна

Денис Повєткін, відомий у мережі як Денчик Лисий, народився 7 березня 2003 року у Харкові.

Популярність йому принесла нестандартна та провокативна поведінка в інтернеті: відео з екстравагантними та суперечливими сюжетами швидко привернули увагу широкої аудиторії.

Серед найбільш резонансних роликів - відео 2023 року, де блогер нібито скинув бетонну плиту на свій Porsche Cayenne 2017.

Реакція підписників була неоднозначною: частина аудиторії вважала, що авто краще продати, а гроші спрямувати на підтримку ЗСУ.

Такі ролики закріпили за Повєткіним репутацію одного з найскандальніших і найяскравіших представників українського блогінгу.

Блогер Ден Повєткін з розмахом відгуляв весілля: Сердючка, Дан Балан і розкішні автоДенчик Лисий (фото: instagram.com/den_povetkin_13)

Окрім відеоконтенту, Денис керує трьома закладами та веде телеграм-канал, присвячений заробітку і навчальним матеріалам у сфері криптовалют.

Вас може зацікавити:

