ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Блогер Дэн Поветкин с размахом отгулял свадьбу: Сердючка, Дан Балан и роскошные авто

Пятница 12 сентября 2025 13:00
UA EN RU
Блогер Дэн Поветкин с размахом отгулял свадьбу: Сердючка, Дан Балан и роскошные авто Денчик Лысый с возлюбленной (фото: instagram.com/rita_borzikova)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях скандальный украинский блогер Денис Поветкин, известный как Денчик Лысый, женился на своей возлюбленной Рите Борзиковой. Церемония прошла в престижном комплексе Edem Resort Medical & SPA недалеко от Львова.

Детали узнайте в нашем материале на РБК-Украина.

Как прошла свадьба Дэна Поветкина

Праздник начался неожиданно: гости увидели "Денчика", который вроде бы прилетел на дроне, однако аппарат упал в водоем.

Оказалось, что это была шутка, а сам жених торжественно приехал на BMW.

@vanya_senchuk Свадьба #денисповеткин #деньчик #деньчиклысый #рита #едем оригинальный звук - IVAN SENCHUK

Невесту к алтарю сопровождал отец.

@inssta_news1 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРАБОТКАХ НА СВАДЬБУ И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ У НАС В ТЕЛЕГРАМЕ #денповеткин #денчиклысый оригинальный звук - inssta_news1

Первый день свадьбы отмечался элегантным оформлением в черных и бордовых тонах с большим количеством цветов и зелени.

Как прошла свадьба Денчика Лысого (скриншоты)

Среди гостей были популярные блогеры, в частности Юлия Верба и Стася Макеева.

Блогер Дэн Поветкин с размахом отгулял свадьбу: Сердючка, Дан Балан и роскошные автоЮлия Верба и Стася Макеева (фото: instagram.com/verbaaa)

Молодоженам подарили многочисленные дорогие подарки, среди которых две машины, гидроцикл и другие сюрпризы.

@insta.tallks ВСЕ ПОДАРУНКИ И ПОДРОБНОСТИ НА РАЗУНОК СВАДЬБЫ В ТЕЛЕГРАМЕ #денчиклысый оригинальный звук - insta.tallks

Кроме того, Денис подготовил своей жене автомобиль, который пока не показали публично.

Программу праздника дополнило выступление Верки Сердючки.

@_vibevision_ Смотрите больше видео в профиле, подписка #денисповеткин #свадьба #блогеры оригинальный звук - VibeVision

Также приглашенным артистом стал молдавский музыкант Дан Балан.

@insta..talks Не пропустите ничего - присоединяйтесь к нашему Telegram! Ссылка в шапке профиля #данбалан #дан #ден #поветкин #свадьба оригинальный звук - instatalks

Блогер подчеркнул, что расходы на свадьбу не превысили тех сумм, которые он ранее направлял на благотворительность и помощь военным.

@bloggersua #денчиклысый оригинальный звук - Блогеры Украины

Во время празднования также удалось собрать средства для армии: лоты продали на 12 тысяч долларов, для ВСУ приобрели две машины на 25 тысяч, а упавший в водоем дрон отремонтируют и передадут защитникам.

@insta.talks.tg2 Не пропустите ничего - присоединяйтесь к нашему Telegram! Ссылка в шапке профиля #поветкин #зсу #свадьба #борзикова #лисий оригинальный звук - insta.talks.tg

Празднование длилось два дня. Второй день прошел в национальном стиле: молодожены и гости надели вышиванки, а событие также состоялось недалеко от Львова.

@k.a.r_i_na #денчиклысый #денчик #лысый #денповеткин #свадьба оригинальный звук - музыка для тебя

Что известно о Дэне Поветкине

Денис Поветкин, известный в сети как Денчик Лысый, родился 7 марта 2003 года в Харькове.

Популярность ему принесло нестандартное и провокационное поведение в интернете: видео с экстравагантными и противоречивыми сюжетами быстро привлекли внимание широкой аудитории.

Среди наиболее резонансных роликов - видео 2023 года, где блогер якобы сбросил бетонную плиту на свой Porsche Cayenne 2017.

Реакция подписчиков была неоднозначной: часть аудитории считала, что авто лучше продать, а деньги направить на поддержку ВСУ.

Такие ролики закрепили за Поветкиным репутацию одного из самых скандальных и ярких представителей украинского блогинга.

Блогер Дэн Поветкин с размахом отгулял свадьбу: Сердючка, Дан Балан и роскошные автоДенчик Лысый (фото: instagram.com/den_povetkin_13)

Помимо видеоконтента, Денис руководит тремя заведениями и ведет телеграм-канал, посвященный заработку и обучающим материалам в сфере криптовалют.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
блоггер Звёзды
Новости
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России