Блогер Лебига во время стрима записал момент взрыва под Киевом: в доме повреждены стены (видео)

В ночь на 23 июня российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву ракетами и беспилотниками. Одним из тех, кто почувствовал последствия атаки чуть ли не в прямом эфире, стал блогер-стример Михаил Лебига.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогера.

Во время стрима Лебига услышал характерный звук "Шахеда" и успел среагировать - лег на пол и свернулся в клубок.

Именно в этот момент дрон-камикадзе попал в дорогу вблизи его дома.

В видео присутствует ненормативная лексика

Ударная волна докатилась до помещения, где находился блогер: в квартире посыпалась штукатурка с потолка или стен.

"Будут должны мне новую штукатурку", - написал он в шутку, хотя ситуация была действительно напряженной.

Михаил Лебига записал мощный взрыв на видео (фото: instagram.com/misha_lebiga)

Известно, что Лебига живет в арендованном доме под Киевом. Переехать сюда он решил после того, как понял, что предыдущее жилье не подходит для работы: не хватало пространства для стримов и условий для его собаки.

Сколько именно платит за аренду, не разглашает - говорит, это часть договоренности с владельцем.

В Киев Михаил переехал в 2023-м. До этого жил в Каменце-Подольском, где, по данным медиа "Межа", в конце января того же года приобрел свою первую квартиру.

Михаил Лебига (фото: instagram.com/misha_lebiga)

А уже через несколько дней оформил покупку еще одной - вероятно, для своей мамы Натальи, которая до сих пор живет в родном городе.

Ночной обстрел Киева 23 июня: что известно

В ночь на 23 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, использовав дроны-камикадзе и баллистические ракеты.

Город получил значительные повреждения, разрушены жилые здания, возникли масштабные пожары.

По состоянию на утро подтверждена гибель семи человек, еще 25 человек получили ранения.

В Шевченковском районе серьезно пострадала пятиэтажка - взрыв повредил перекрытия между четвертым и пятым этажами, разрушил крышу.

Во дворе вспыхнули припаркованные автомобили. Спасатели проводят эвакуацию: из дома уже удалось вывести десять человек, среди них - беременная женщина и двое детей. Работают автолестницы и специальные спасательные лестницы.

В Соломенском районе пожаром охватило крышу бизнес-центра.

В другом месте в этом же районе загорелось четырехэтажное офисное здание - огонь охватил около 800 квадратных метров. Пожарные до сих пор работают на месте.

Также сообщается о пожаре вблизи территории Киевского политехнического института.

Университетские корпуса не горят, но во многих зданиях выбило окна. Студентов и преподавателей призывают помочь с уборкой осколков стекла.

В нескольких районах зафиксировано возгорание на открытой местности и новые разрушения в жилом секторе в результате падения обломков вражеских БПЛА.