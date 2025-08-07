ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Буде скандал": як Кіркоров поводився на українській "Фабриці зірок" і що вимагав у райдері

Четвер 07 серпня 2025 16:17
UA EN RU
"Буде скандал": як Кіркоров поводився на українській "Фабриці зірок" і що вимагав у райдері Філіп Кіркоров (фото: росЗМІ)
Автор: Поліна Іваненко

Російський співак Філіп Кіркоров, який нині відкрито підтримує режим Путіна та війну проти України, раніше бував у Києві. Його навіть запрошували на концерти та шоу, куди він приїжджав зі своїм особливим райдером.

Як повідомляє РБК-Україна, письменниця Марія Олекса пригадала примхи путініста в інтерв'ю Марічці Падалко.

Що Кіркоров робив в Україні

Так, у 2007 році росіянина запрошували на "Фабрику зірок". Він виступав у якості запрошеної зірки, яка співала з учасниками. А сама Олекса працювала там асистенткою гримерок.

"Вони виступали. Це був зірковий недільний концерт, де співали учасники "Фабрики зірок". І це були "мегазірки". І приїздив, наприклад, Кіркоров. Я пам'ятаю цей жахливий день, цю неділю, коли на недільний концерт приїхав Кіркоров і мені показують його райдер", - розповіла Марія.

"Тобто це от той списочок вимог для зірки, що має бути в гримерці, щоб зірка почувалася комфортно. Ну і там дуже різні речі. Звичайно, дуже багато завжди екзотики", - додала вона.

У когось в райдері було вказано, що зірці мають приносити фуагра, а у Кіркорова була інша вимога. Путініст хотів, аби його частували солодощами. Співак хотів бачити у своїй гримерці зефір від російського виробника. В Україні про таку назву навіть не чули.

&quot;Буде скандал&quot;: як Кіркоров поводився на українській &quot;Фабриці зірок&quot; і що вимагав у райдеріМарія Олекса пригадала поведінку Кіркорова в Україні (скріншот)

"Виявляється, це такий російський зефір, який нам тоді не продавали. Він лежав десь на полицях супермаркету в Москві. І от Кіркоров без нього не міг жити. А в мене сусідка їздила часто до Москви тоді та привозила всяке таке солоденьке. І я пам'ятаю, що в неї цей зефір був. І мені оплачують таксі, бо це ж зірка їде, вже ж треба зустрічати, а без зефіру буде скандал", - розповіла письменниця.

"І я через все місто їду додому, стукаю до сусідки, кажу: "Зефір ще лишився у вас?". Вона мені віддає цю пачку, я їду назад на канал, щоб в гримерці був цей зефір. Нагадую, 2007 рік, просто інше життя, інша реальність", - додала вона.

За словами письменниці, її ошелешили "вибрики" Кіркорова. Вже тоді вона помітила великий контраст у поведінці артистів-росіян зі співаками-українцями. І путініст, зазначила Марія, вже тоді поводився зверхньо.

"Ставлення зверхнє. Ставлення було зверхнім завжди. І загалом цей досвід, я буду все життя вдячна за цей досвід, бо він по суті показав мені, що таке телебачення", - пояснила Марія.

Як росіяни поводилися на зйомках в Україні

Акторка Віталіна Біблів в інтерв'ю РБК-Україна пригадувала, що їй доводилося працювати з росіянами. Вона бачила, як поводилися так звані зірки з країни-агресорки.

"Вам скаже це будь-який український актор. Звичайно, бо їхню поведінку толерували наші продюсери, тобто чомусь вважали, що росіяни - актори першого сорту, а ми - актори другого сорту, це дуже відчувалося. Зараз, слава Богу, відкрили очі та побачили, що в нас багато своїх достойних та чудових актрис і акторів", - казала акторка.

"Бо якщо порівнювати нашу поведінку і їхню, то десь 80% з них не дуже чемно себе поводили з художнім департаментом, гримерами, костюмерами. "Я это не надену, убери кисточку, ты мне тычешь в глаз'", - таке було", - також казала Біблів.

Тоді їй було дуже образливо. І за себе, і за всіх українців. Але Біблів не дозволяла, аби росіяни так поводилися з нею.

"Більшість з них вважала, що вони приїхали рятувати тут всіх і все. "Я тут играю главную роль и все, прогнитесь", - отак", - казала вона.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Фабрика зірок Філіп Кіркоров Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки