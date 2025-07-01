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Автор пісень для Ротару і Пугачової написав "гімн Крима"

Вівторок 01 липня 2025 13:04
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Автор пісень для Ротару і Пугачової написав "гімн Крима" Ілля Рєзнік (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Російський поет Ілля Рєзнік, відомий співпрацею з естрадними зірками СРСР та Росії, зокрема Аллою Пугачовою і Софією Ротару, став співавтором нового так званого "гімну Криму", який розробляється під егідою окупаційної адміністрації півострова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Зі слів першого заступника голови так званого "парламенту Криму" Сергія Цекова, проєкт нового "гімну" - спільна робота колишньої "сенаторки" від Криму в Радфеді РФ Ольги Ковітіді, яка написала музику, та самого Рєзніка, який долучився як автор тексту.

Втім, цей варіант - ще не остаточний. Як уточнив очільник окупаційного "парламенту" Володимир Константинов, протягом наступних двох місяців спеціальна редакторська група працюватиме над фінальним виглядом композиції.

За словами Константинова, чинний гімн "не відповідає новим історичним реаліям" - маючи на увазі окупацію українського Криму у 2014 році.

Що відомо про авторів так званого гімну

Ілля Рєзнік - російський поет-пісняр, якому належать тексти популярних у СРСР пісень для таких виконавців, як Алла Пугачова, Софія Ротару, Михайло Шуфутинський, Філіп Кіркоров.

Після 2014 року Рєзнік відкрито підтримав анексію Криму, неодноразово виступав з антиукраїнськими заявами, а також отримав нагороди від Кремля.

Автор пісень для Ротару і Пугачової написав &quot;гімн Крима&quot;Ілля Рєзнік (фото: російські ЗМІ)

У 2022 році потрапив під санкції України як особа, що сприяє російській агресії.

Цікаво, що днями в інтерв'ю росЗМІ Резник розповів, що отримав від Пугачової СМС, в якому співачка назвала його "боягузом і зрадником".

"Алла в тому повідомленні ще написала, що залишиться великою співачкою, а мені порадила "написати для себе молитву і доживати своє лицемірне життя, як зручненько", - поскаржився він.

Ольга Ковітіді - колишня депутатка Верховної Ради АРК, яка після початку окупації перейшла на бік Росії та стала "сенаторкою" у Раді Федерації РФ.

Активно підтримувала війну проти України, зокрема - легітимізувала анексію Криму, просуваючи проросійські наративи. Є фігуранткою українських та міжнародних санкцій.

Автор пісень для Ротару і Пугачової написав &quot;гімн Крима&quot;Ольга Ковідіді (фото: російські ЗМІ)

Нагадаємо, офіційний гімн Автономної Республіки Крим було затверджено 18 жовтня 2000 року.

Його автором був композитор Алемдар Караманов, а текст написала Ольга Голубєва.

Після окупації півострова у 2014-му цей твір незаконно "затвердили" вже в рамках російської юрисдикції.

Україна та міжнародна спільнота вважають Крим тимчасово окупованою територією та не визнають жодних "рішень" чи "ініціатив" самопроголошеної кримської влади.

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