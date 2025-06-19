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"Будуть медійні дівчата": зірка "Холостяка" розкрила подробиці нового сезону з Цимбалюком

Четвер 19 червня 2025 20:03
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"Будуть медійні дівчата": зірка "Холостяка" розкрила подробиці нового сезону з Цимбалюком Аліна Мойсеєнко (фото: instagram.com/moya.alina)
Автор: Поліна Іваненко

Учасниця "Холостяка" з Олександром Тереном, продюсерка освітніх курсів Аліна Мойсеєнко, висловилася про новий сезон реаліті з актором Тарас Цимбалюком. Виявилося, що вона вже знає, хто піде на проект.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Аліна розповіла у новому випуску шоу "По хатах",

Які подробиці нового сезону розкрила зірка "Холостяка"

За словами Аліни, вона б точно порадила своїм подружкам брати участь в реаліті з Цимбалюком. Новий сезон, вважає вона, буде спекотним.

"Мені здається, буде настільки багато пристрасті, поцілунків... Там Тарас буде роздавати нормально", - зазначила Мойсеєнко.

І виявилося, що Аліна вже знає, хто хоче брати участь в "Холостяку" та спробувати побудувати стосунки з Цимбалюком. Деякі відомі дівчата навіть радилися з нею щодо реаліті.

&quot;Будуть медійні дівчата&quot;: зірка &quot;Холостяка&quot; розкрила подробиці нового сезону з ЦимбалюкомАліна з "Холостяка" висловилася про новий сезон з Цимбалюком (скріншот)

"Мені три медійні дівчини писали і зустрічались зі мною, щоб дізнатись, як там на проекті все проходить. Тому що вони хочуть йти... Їх знають всі, мабуть", - зізналася Аліна.

Також Мойсеєнко висловилася про Терена та Інну Бєлєнь. У фіналі вони вирішили спробувати будувати стосунки поза камерами та реаліті, але потім розсварилися та оголосили про кінець роману.

"Вони для мене дуже сильно різні, це абсолютно різні люди. І як Інні потрібен, мені здається, інший чоловік, і йому все ж інша ,більш м'яка десь жінка", - пояснила Аліна.

Що Аліна Мойсеєнко думає про участь в шоу "Холостяк"

В інтерв'ю РБК-Україна вона розповідала, що на проекті вірила в стосунки з Тереном. Втім, Олександр попрощався з Аліною за крок до фіналу. Сама ж Мойсеєнко могла уявити себе в ролі переможниці.

"Мені б хотілося цього. Я це уявляла. Уявляла наш побут, як це може бути. Мало того, ми навіть з ним обговорювали мою квартиру, як її можна облаштувати. Діалоги були досить серйозними", - казала Аліна.

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