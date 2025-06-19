"Будут медийные девушки": звезда "Холостяка" раскрыла подробности нового сезона с Цымбалюком

Участница "Холостяка" с Александром Тереном, продюсер образовательных курсов Алина Моисеенко, высказалась о новом сезоне реалити с актером Тарасом Цымбалюком. Оказалось, что она уже знает, кто пойдет на проект.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Алина рассказала в новом выпуске шоу "По хатах",

Какие подробности нового сезона раскрыла звезда "Холостяка"

По словам Алины, она бы точно посоветовала своим подружкам участвовать в реалити с Цымбалюком. Новый сезон, считает она, будет жарким.

"Мне кажется, будет настолько много страсти, поцелуев... Там Тарас будет раздавать нормально", - отметила Моисеенко.

И оказалось, что Алина уже знает, кто хочет участвовать в "Холостяке" и попробовать построить отношения с Цымбалюком. Некоторые известные девушки даже советовались с ней относительно реалити.

Алина из "Холостяка" высказалась о новом сезоне с Цымбалюком (скриншот)

"Мне три медийные девушки писали и встречались со мной, чтобы узнать, как там на проекте все проходит. Потому что они хотят уходить... Их знают все, наверное", - призналась Алина.

Также Моисеенко высказалась о Терене и Инне Белень. В финале они решили попробовать строить отношения вне камер и реалити, но потом рассорились и объявили о конце романа.

"Они для меня очень сильно разные, это совершенно разные люди. И как Инне нужен, мне кажется, другой мужчина, и ему все же другая, более мягкая где-то женщина", - пояснила Алина.

Что Алина Моисеенко думает об участии в шоу "Холостяк"

В интервью РБК-Украина она рассказывала, что на проекте верила в отношения с Тереном. Впрочем, Александр попрощался с Алиной за шаг до финала. Сама же Моисеенко могла представить себя в роли победительницы.

"Мне бы хотелось этого. Я это представляла. Представляла наш быт, как это может быть. Мало того, мы даже с ним обсуждали мою квартиру, как ее можно обустроить. Диалоги были достаточно серьезными", - говорила Алина.