Через атаку Києва серйозно поранена фуд-продюсерка "МастерШеф": дівчина у реанімації

Масований обстріл Києва 17 червня не обійшовся без жахливих наслідків. Однією з постраждалих стала Анастасія - колишня фуд-продюсерка "МастерШеф" і су-шеф ресторану, де працює відомий шеф-кухар Володимир Ярославський.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram ресторатора.

Будинок, де мешкає дівчина, зазнав прямого влучання - підʼїзд буквально зруйнувався. З девʼяти поверхів залишилося лише півтора.

Під уламками досі шукають людей. Анастасію дістали з-під завалів, наразі вона перебуває в реанімації.

"Сьогодні під час атаки на Київ постраждала близька мені людина - мій су-шеф і колишня фуд-продюсерка "МастерШеф" Настя. Вона жила в тому самому будинку, підʼїзд якого склався майже повністю - з девʼяти поверхів залишилося півтора. Під завалами досі шукають людей. Зараз Настя в реанімації", - написав Ярославський.

Шеф-кухар закликав підтримати колегу, яка бореться за життя, та оголосив збір коштів на лікування й реабілітацію.

"Ми з командою також долучаємося до допомоги - і фінансово, і в усьому, що зараз може бути корисним", - додав кулінар.

Що відомо про обстріл Києва 17 червня

У ніч проти 17 червня Київ опинився під жорстоким ракетно-дроновим обстрілом з боку російських військ.

Столиця здригалася від вибухів майже всю ніч - ворожі дрони та ракети різного типу били по житлових районах міста, залишаючи за собою руйнування та жертви.

Про наслідки атаки поінформували мер Києва Віталій Кличко та голова КМВА Тимур Ткаченко.

За словами Ткаченка, росіяни атакували Київ 175 дронами, понад 14 крилатими та щонайменше двома балістичними ракетами.

Основний удар припав на житлові масиви - зруйновано будинки, палають пожежі, під завалами шукають людей.

"Характер пошкоджень - прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами - від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом", - написав Ткаченко.

Перші вибухи пролунали ще ввечері 16 червня - їх чули мешканці Солом’янського, Дарницького та Святошинського районів.

В одному з будинків у Солом’янському районі після прямого влучання обвалився цілий під’їзд - з дев’яти поверхів залишилось півтора. Ймовірно, туди поцілила балістична ракета.

Попередньо відомо про 14 загиблих. Щонайменше 99 людей отримали поранення, з них 59 шпиталізовано.

Постраждали й інші райони столиці - Дніпровський, Дарницький, Святошинський, Шевченківський.

У останньому з них загорілися верхні поверхи багатоповерхівки. Також постраждав гуртожиток Національного авіаційного університету.

Рятувальні служби продовжують розбір завалів і пошук постраждалих.