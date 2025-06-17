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Из-за атаки Киева серьезно ранена фуд-продюсер "МастерШеф": девушка в реанимации

Вторник 17 июня 2025 13:16
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Из-за атаки Киева серьезно ранена фуд-продюсер "МастерШеф": девушка в реанимации Из-за ночной атаки Киева ранена фуд-продюсер "МастерШеф" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Массированный обстрел Киева 17 июня не обошелся без ужасных последствий. Одной из пострадавших стала Анастасия - бывший фуд-продюсер "МастерШеф" и су-шеф ресторана, где работает известный шеф-повар Владимир Ярославский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram ресторатора.

Дом, где живет девушка, получил прямое попадание - подъезд буквально разрушился. Из девяти этажей осталось только полтора.

Под обломками до сих пор ищут людей. Анастасию достали из-под завалов, сейчас она находится в реанимации.

"Сегодня во время атаки на Киев пострадал близкий мне человек - мой су-шеф и бывший фуд-продюсер "МастерШеф" Настя. Она жила в том самом доме, подъезд которого сложился почти полностью - из девяти этажей осталось полтора. Под завалами до сих пор ищут людей. Сейчас Настя в реанимации", - написал Ярославский.

Шеф-повар призвал поддержать коллегу, которая борется за жизнь, и объявил сбор средств на лечение и реабилитацию.

"Мы с командой также присоединяемся к помощи - и финансово, и во всем, что сейчас может быть полезным", - добавил кулинар.

Что известно об обстреле Киева 17 июня

В ночь на 17 июня Киев оказался под жестоким ракетно-дронным обстрелом со стороны российских войск.

Столица содрогалась от взрывов почти всю ночь - вражеские дроны и ракеты различного типа били по жилым районам города, оставляя за собой разрушения и жертвы.

О последствиях атаки проинформировали мэр Киева Виталий Кличко и председатель КГВА Тимур Ткаченко.

По словам Ткаченко, россияне атаковали Киев 175 дронами, более 14 крылатыми и по меньшей мере двумя баллистическими ракетами.

Основной удар пришелся на жилые массивы - разрушены дома, горят пожары, под завалами ищут людей.

"Характер повреждений - прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами - от верхних этажей до подвального помещения. Имеем дело с конченым врагом", - написал Ткаченко.

Первые взрывы прогремели еще вечером 16 июня - их слышали жители Соломенского, Дарницкого и Святошинского районов.

В одном из домов в Соломенском районе после прямого попадания обвалился целый подъезд - из девяти этажей осталось полтора. Вероятно, туда попала баллистическая ракета.

Предварительно известно о 14 погибших. По меньшей мере 99 человек получили ранения, из них 59 госпитализированы.

Пострадали и другие районы столицы - Днепровский, Дарницкий, Святошинский, Шевченковский.

В последнем из них загорелись верхние этажи многоэтажки. Также пострадало общежитие Национального авиационного университета.

Спасательные службы продолжают разбор завалов и поиск пострадавших.

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МастерШеф обстріл Києва Война в Украине
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