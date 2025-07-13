ua en ru
Нд, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Діти? На все свій час": Олег Машуковський - про шлюб з хлопцем, гроші з TikTok і вічний хейт

Неділя 13 липня 2025 09:01
UA EN RU
"Діти? На все свій час": Олег Машуковський - про шлюб з хлопцем, гроші з TikTok і вічний хейт Олег Машуковський (фото: пресслужба блогера)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Як стати успішним у TikTok і навіщо блогеру фільтрувати свій контент? Чому просування за гроші - пастка, а щирість важливіша за тренди? Про це та багато іншого - у відвертому інтерв’ю РБК-Україна розповідає блогер-мільйонник Олег Машуковський.

Олег Машуковський - український блогер родом з Луганська. Свій шлях починав як візажист. Деякий час навіть працював зі співачкою Іриною Білик. Став відомий в соцмережах завдяки яскравим та епатажним образам.

Широку популярність здобув після участі в серіаліті "Київ вдень та вночі", де втілив Олежку. Сьогодні за його життям стежать мільйони користувачів в Instagram та TikTok, яких він тішить розважальними відео та подробицями особистого життя.

У великому інтерв'ю РБК-Україна Машуковський розповів про місію блогерів та інфлюенсерів під час війни, як ставиться до хейту, а також, чому робить косметологічні процедури.

– Ви здобули звання блогер року на премії Bloggers Awards 2025. Що для вас означає ця премія і чому подібні заходи важливі?

– Це в першу чергу не про якусь вечірку чи ще щось. Там збираються кошти, робляться аукціони, щоб мати змогу допомагати нашій армії.

Друга справа - це також заявити про наш блогерський світ, щоб люди чули, бачили, що ми розвиваємось, популяризувати нас не тільки в Україні, а й за кордоном. Я думаю, що це дуже важливо.

– Якою ви бачите місію блогера в умовах війни?

– Це інформаційна, доносити правильні сенси, допомагати. Типу, робити те, що в принципі має робити інфлюенсер, в країні якого війна.

– Ви давно ведете ТікТок і маєте 7,5 мільйонів підписників. Наскільки сьогодні важко просуватися на цій платформі?

– Мені здається, що важко просуватися тоді, коли ти не працюєш. Коли багато робиш, і навіть якщо на початку дуже погано виходить, все складеться.

Треба просто працювати, тішити людей гумористичним контентом, тому що в принципі у мене на це спрямовано, щоб підіймати людям настрій.

&quot;Діти? На все свій час&quot;: Олег Машуковський - про шлюб з хлопцем, гроші з TikTok і вічний хейтОлег Машуковський (фото: пресслужба блогера)

– Ви не часто берете рекламу саме в TikTok. Чому так і що можете порадити починаючим інфлюенсерам? Робити акцент на щирість чи все ж на якісь механізми?

– Я думаю, що у кожного свій шлях. Кожен обирає для себе якусь мотивацію, правильно? Це моя така душевна творчість. Я люблю просто це робити, я живу цим вже дуже багато років і навіть якщо там замовлення по рекламі надходять, я дуже багато з них скасовую, тому що я розумію прекрасно, що це не мій концепт.

Якщо це кардинально відрізняється від того, що я роблю і люблю робити, можу відмовитися. Саме тому в мене немає реклами в TikTok. Дуже рідко. І то якщо це збігатиметься з моїм концептом - лайфстайл, про моє життя. А не просто пряма реклама.

– А є бренди, які ви принципово не рекламуєте, навіть якщо пропонують шалені гроші?

– Треба дивитись. Я сам не п'ю алкоголь, раніше рекламував, оскільки вживав. Зараз не п’ю, тому якби рекламував би, це було б не дуже чесно до аудиторії. Цигарки або ще щось, оскільки я палю, можу рекламувати, але не берусь.

Соціальні мережі не дуже люблять таку рекламу. Можна залишитися і без сторінки, без TikTok. Там така реклама - тема табу. Дуже складно робити її й дуже небезпечно, тому що TikTok зчитує, яку ти рекламу робиш. Остання моя співпраця була з брендом Oreo. Там все сходилося з концептом, тому вийшло дуже гарно.

– До речі, в ТікТок з'явилася можливість проплачувати просування відео. Ви такою послугою користувалися? Чи все ж покладаєтеся на органічні охоплення?

– Не користувався, тому що це квиток в один кінець. Якщо ти починаєш платити платформі, вона не дає твої органічні охоплення. Якщо ти вже на цей гачок попадаєш, дуже складно потім вибратися. Я знаю, що таке, напевно, практикують, але я не роблю.

– А от ви розповідали, що вже два роки не вживаєте алкоголь. Чому відмовилися і як змінилося життя після цього?

– Прекрасно, прекрасно. Не скажу, що воно кардинально змінилося. І не скажу, що я прям вживав кожного дня - стабільно раз в місяць міг випити. Подумав: скільки я буду пити - все життя раз в місяць? Навіщо воно мені взагалі? Так склалося, що відмовився і вже два з половиною роки не вживаю.

Ви знаєте, я живу таким життям, що не хочу нікому нічого пропагандувати. Не вживати алкоголь - це крута пропаганда, я вважаю. Але у кожного ж свій вибір, правильно? Кожен сам вирішує для себе.

У мене були фактори здоров'я, того, що це впливає на продуктивність, мій стан психологічний, емоційний і фізичний. Тому я вирішив, що треба щось змінювати.

Я почав займатися спортом. Це мій алкоголь зараз. Тому вже рік майже займаюся спортом.

– Ви також зробили косметологічну операцію на прес. Навіщо це людині, яка веде спортивний спосіб життя? Тренувань недостатньо?

– Ні, цього не було достатньо як би я не худнув. В принципі зараз я в ідеальній своїй вазі, тому мені потрібно було просто прибрати зайве. Це естетична історія. Мені захотілося і я зробив.

– Зазвичай чоловіки рідко зізнаються у косметологічних процедурах. Чому, на вашу думку, це абсолютно нормально для чоловіка?

– Це нормально для людини в першу чергу. Якщо людина щось хоче, вона може це зробити незалежно від статі. Ми ж не живемо стереотипами, правда? Якщо рожевий колір, то це тільки для дівчаток. Може, хтось і живе такими стереотипами, але не я. Тому для мене немає чоловік-жінка, для мене є людина, яка захотіла щось зробити. Ось і все.

– Ви як блогер періодично зіштовхуєтеся з хейтом. Це вас ламає чи навпаки робить сильніше?

– Дивлячись який хейт. Якщо невиправданий, а це вічний хейт стосовно моєї орієнтації, наприклад, то мене це взагалі ніяк не чіпляє. Це моє життя. І я живу так, як відчуваю.

Якщо ж конструктивний хейт, я щось не так зробив, образив чиїсь почуття, то я цілком супер до цього ставлюся. Можу зробити висновки, перепросити й не повторювати якихось помилок. Адже всі ми люди й у нас немає інструкції до життя.

На мене хейт не так сильно впливає емоційно. Залежно від ситуації, того, чому хейтять. І плюс я знаю, що я за людина, що роблю і скільки. І мені цього просто цілком достатньо, щоб розуміти загальну картину того, що відбувається.

&quot;Діти? На все свій час&quot;: Олег Машуковський - про шлюб з хлопцем, гроші з TikTok і вічний хейтМашуковський про хейт (фото: пресслужба блогера)​​​​​​​

– Ви також розповідали у своєму останньому інтерв'ю, що ретельно думаєте над тим, що опублікувати, чи це не образить когось.

– Так, я дуже фільтрую все у себе в голові.

– Це позитивно впливає на вас як на блогера? Чи іноді вам здається, що ви могли б сказати більше, пожартувати гостріше?

– Мені деколи не вистачає моєї відкритості. Я розумію, що зараз дуже складно працювати з суспільством. Всі зараз такі виснажені емоційно, і скільки горя в нашій країні трапляється. Ти розумієш, що не завжди якісь жарти доречні, не завжди щось показати, якийсь моточок свого життя, який би хотілося - доречно.

Ми живемо в одній країні, маємо поважати та прислухатися до одне одного. Я вважаю, що наше суспільство має бути більш об'єднаним наразі. І тому я частіше думаю за інших, ніж за себе.

Я можу деколи щось не викласти, не показати, не зробити. Я розумію, що це недоречно може бути. Щось може когось образити, навіть якщо там нічого такого немає.

Я можу себе накрутити й сказати: ні, напевно, не треба. Але вважаю, що це абсолютно нормально для людини мати такий фактор свого внутрішнього фільтра, коли ти думаєш перш ніж ти говориш, або думаєш перш ніж ти зробиш.

– А є блогери, які менше думають і втрапляють потім в гучні скандали. Як ставитеся до таких?

– Це їх загалом справа, навіть туди лізти не хочу, якщо чесно. Кожен живе своє життя і кожен має відповідати за свої вчинки якісь. І це справа інших людей. Я тут ні до чого.

– Чи є блогери, які стали для вас натхненням цього року, а які, наприклад, розчарували?

– Я не зачаровуюсь, щоб потім не розчаровуватися і навпаки. Для мене всі творчі люди - це круті люди. Вони мають свої помилки, свої гарні, добрі справи. Я можу з чимось погоджуватися, можу не погоджуватися.

&quot;Діти? На все свій час&quot;: Олег Машуковський - про шлюб з хлопцем, гроші з TikTok і вічний хейтОлег Машуковський (фото: пресслужба блогера)

– У 2023-му ви зробили камінг-аут й заручилися зі своїм партнером. Чи не боялися відкрито говорити про себе в Україні?

– Камінг-аут був ще у 2018 році, коли вийшов “Київ вдень та вночі”, здається, четвертий сезон. Я був перший актор, який говорив про свої стосунки. У 2023-му вийшло інтерв’ю з Раміною. Там ми спілкувалися стосовно мого життя. І тому люди думають, що це був камінг-аут.

Насправді він був вже дуже давно. Я ще після серіалу транслював свої стосунки п'ятирічні, показував своє життя, тому моя аудиторія була в курсі.

Просто ж дуже багато нової аудиторії з'явилося, мільйонів шість, напевно. І авжеж для деяких людей це було як новинка. Тому вийшло таке інтерв'ю, щоб вже розставити всі крапки над і, як то кажуть.

– Ви освідчилися своєму коханому. Що далі? Адже офіційно укласти стандартний шлюб неможливо.

– У нас неможливо, але якщо дуже сильно захотіти для себе, можна зробити це через США онлайн. Є така можливість в штаті Юта. Але ми ще думаємо над цим. Треба ще зрозуміти, які є мінуси. Поки неможливо у нас. Проте сподіваємось, що колись буде можливо.

– У червні був Pride Month і вважається, що протягом цього періоду ЛГБТК+ вшановують прогрес, якого досягли в правах та свободах для себе. Та чи можемо ми в Україні говорити, що досягли прогресу? Що можете сказати з власного досвіду?

– З власного досвіду я думаю, що в нас люди достатньо толерантні. Авжеж в кожній країні знайдуться люди, які будуть цього не розуміти чи несвідомо до цього ставитись, мислити якимись стереотипами, але я вважаю, що в нас достатньо толерантне, класне суспільство, прогресуюче, вільне. Тому я думаю, що все супер.

Є законопроєкт про партнерства. Наскільки я знаю, його ще не прийняли, але він на перегляді у президента має бути. Тому що петиції вже підписані були, але я так розумію, що його будуть переглядати тоді, коли буде не це свій час.

– А яких принципів ви дотримуєтеся в стосунках?

– Досить легко все. Авжеж в кожної пари є якісь моменти криз. Але дякувати Богу, в нас з цим все супер. А якщо виникають побутові конфлікти, то вони вирішуються дуже свідомо і швидко.

Не можна сказати, що ми сваримося. Все дуже лайтово проходить. Ми майже 5 років разом. Думаю, ми вже одне одного вивчили. Ми розуміємо, що кому не подобається, і можемо вільно про це сказати.

– Ви також колись мали тривалі токсичні стосунки. Як вдалося знову відкрити серце коханню? Які уроки ви для себе винесли з минулого досвіду?

– Я просто не закривав своє серце. Одні невдалі стосунки - це не привід ставити крапку у своєму житті на інших. Це просто досвід. Це круто, що такі досвіди відбуваються. Ти стаєш сміливішим, сильнішим, розумнішим, дотепнішим. Мені здається, що це навпаки круто, коли твоє життя різноманітне.

– Ви також часто робите відеоролики зі своєю хрещеною донькою Мішель. А самі вже думали стати батьком?

– На жаль, у нас це поки що неможливо зробити. Це дуже складний процес і я думаю, коли одностатевим парам можна буде всиновити дитину, ми обов’язково це зробимо. Але поки що це зробити дуже складно. Тому якось так. А так взагалі я не чайлдфрі. Принаймні так думаю сьогодні. Тому думаю, чому б ні. На все свій час.

– А як розподіляєте бюджет в стосунках?

– У кожного свій бюджет. Даня заробляє самостійно. У мене своя робота. Я не можу сказати, що наші стосунки прямо 50 на 50. Але якісь його потреби для його роботи, якихось хотілок, то він сам собі все може дозволити. Щось від мене, що я хочу подарувати або зробити приємно, або ще щось, то я роблю. З цим проблем немає.

– За даними в мережі, ви раніше оцінювали свій дохід у 15-20 тисяч доларів на місяць. На що йдуть найбільші витрати?

– Дохід блогера - нестабільна історія. Залежить від багатьох факторів. Найліпший місяць може бути 10 тисяч, а може бути й 2 тисячі. Мені того, що я заробляю, вистачає.

Мені, щоб відчувати себе комфортно, не потрібні всі гроші світу. Мені хочеться, щоб було стільки грошей, скільки достатньо, щоб жити, їсти, працювати та робити добрі справи.

– Ви візажист в минулому і працювали з Іриною Білик. Яка вона людина?

– Ми досі спілкуємось з нею. Нещодавно переписувалися, питали в одне одного, як справи. Вона дуже добра, дуже класна. Я дуже люблю Іру. Вона - чудо. Завжди може відгукнутися на допомогу, якщо потрібно, як і вона може звернутися до мене.

У нас теплі дружні стосунки. Ми можемо якийсь період не спілкуватися, потім списатися, як справи, що там.

– А чому перестали займатися цією сферою?

– Ви знаєте, перегорів. Я за те, щоб робити в житті те, від чого твої оченятка сяють. А коли ти щодня себе питаєш: що ти тут забув і навіщо це робиш, то, напевно, треба замислитися над зміною вектора життя.

Я завжди, коли відчуваю якісь сумніви, то питаю, чи потрібно воно мені, чи кайфую я досі від своєї справи. І коли розумію, що все - перегоріло, то це час для змін. І я повністю просто відійшов до блогерства, почав знімати TikTok, і наразі в мене вже 7,5 мільйонів в TikTok, в Instagram - теж більше мільйону.

Раніше менеджери Ziferblat в інтерв'ю РБК-Україна розповіли про хейт та "правила гри" в шоубізі.

Також читайте інтерв'ю з інфлюенсеркою Тетяною Савіцькою про блогерство в умовах війни, важливість українізації та пластичні операції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки Інтерв'ю
Новини
У мережі з'явилися апокаліптичні кадри потужної зливи в Харкові (фото, відео)
У мережі з'явилися апокаліптичні кадри потужної зливи в Харкові (фото, відео)
Аналітика
"Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей